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Córdoba: un caballo cayó a un pozo ciego de cinco metros y fue rescatado con vida tras un intenso operativo

El rescate logró extraer a una yegua zaino de un foso ubicado en Cruz del Eje, tras aplicar un sistema de reducción de fuerzas

Efectivos del DUAR y Bomberos Voluntarios trabajaron en conjunto para extraer a la yegua del pozo, que tenía cinco metros de profundidad y un metro y medio de diámetro
Efectivos del DUAR y Bomberos Voluntarios trabajaron en conjunto para extraer a la yegua del pozo, que tenía cinco metros de profundidad y un metro y medio de diámetro
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Un caballo cayó a un pozo ciego de cinco metros de profundidad en el barrio Los Altos de la ciudad de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, y fue rescatado con vida tras un operativo que requirió técnicas especiales de extracción y la intervención de dos cuerpos de seguridad.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la esquina de calle 3 y José Hernández. El pozo, de aproximadamente un metro y medio de diámetro, atrapó al animal —una yegua de pelaje zaino— en sus profundidades por causas que aún se investigan. La escasa anchura del espacio hacía del rescate una tarea que demandaba precisión técnica.

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El operativo estuvo a cargo del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de Córdoba, con la colaboración de Bomberos Voluntarios de Cruz del Eje. Según el parte oficial del DUAR, la solicitud de intervención se registró a las 14:33 horas.

Los rescatistas aplicaron un sistema de reducción de fuerzas para controlar el peso y el movimiento de la yegua durante la extracción y evitar lesiones
Los rescatistas aplicaron un sistema de reducción de fuerzas para controlar el peso y el movimiento de la yegua durante la extracción y evitar lesiones

Para extraer al equino, los efectivos recurrieron a un sistema de reducción de fuerzas, una técnica de rescate que permite controlar el peso y el movimiento del animal durante la extracción a fin de evitar lesiones.

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Tras salir del pozo, la yegua fue evaluada en el lugar. Los intervinientes constataron que se encontraba en buen estado de salud y el animal fue entregado a sus propietarios, informó el DUAR en su comunicado oficial.

“Lo tiraron ahí”: pescadores hallaron un perro atado en una barranca y lo rescataron en plena travesía

En el video, se puede ver a los hombres ayudando y dándole de comer al can, que estaba atado con una soga (YouTube: Pesca Urbana - Cristian Malloni)

Un grupo de pescadores que navegaba en lancha por el río Paraná encontró a un perro atado con una soga en una barranca, en lo que uno de los hombres describió como un claro caso de abandono animal. El rescate fue registrado en video y difundido por el canal de YouTube “Pesca Urbana - Cristian Malloni”, donde rápidamente acumuló elogios en la sección de comentarios.

Las imágenes muestran el momento en que los tripulantes de la embarcación detienen la marcha al divisar al animal inmovilizado en la orilla. Uno de los hombres desembarca, corta la soga que mantenía al perro atrapado y lo sube a la lancha. “Mueve la cola pobrecito”, dijo ante el primer contacto.

Una vez a bordo, el can recibió caricias y, ante la posibilidad de que no hubiera comido desde hacía tiempo, le ofrecieron media milanesa.

“Me suena a que lo abandonaron”, dijo uno de los hombres en el video, al observar el lugar aislado donde estaba el perro. El creador del canal fue más allá en su valoración de los hechos: “Sospecho que lo tiraron ahí, que lo abandonaron. Si alguien conoce a este perro y conocen al que lo tenía, saben que no es bueno, no es buena persona. Es malo”.

Los rescatistas bautizaron al animal con el nombre de “Pellegrini” y los siguió en parte de la travesía por parte de la provincia de Buenos Aires.

La publicación generó una respuesta amplia por parte de la comunidad de “Pesca Urbana - Cristian Malloni”: la gran mayoría de los comentarios expresó elogios hacia el creador del canal por la decisión de rescatar al perro y reconoció el gesto como un acto de responsabilidad ante una situación de maltrato animal.

“Buenísimo que hayan rescatado y encontrado un hogar al perri abandonado”, “A personas como vos que rescatan perros les llega lo mejor de la vida”, “Sos enorme Cristian... Gracias por no hacer los ojos para otro lado y rescatar a ese perrito” y “Me hicieron llorar, Dios los bendiga”, son algunos de los mensajes en la sección de comentarios.

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