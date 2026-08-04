Las palabras de Dai Fernández que conmovieron en el homenaje a Nicolás Vázquez: “Lo merecés todo”

Asistentes, incluido un hombre mayor y otros participantes, observan una presentación en un evento de citizenM.

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El Salón Dorado del Palacio Legislativo porteño fue escenario de una jornada cargada de emoción y reconocimiento, donde Nicolás Vázquez recibió la distinción de Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia, que reunió a figuras centrales del espectáculo argentino y familiares del homenajeado, tuvo un momento especialmente conmovedor: el mensaje de Dai Fernández, pareja del actor, quien volcó en palabras el orgullo y la admiración por su trayectoria.

La jornada se desarrolló en un ambiente solemne y cálido, con la presencia de referentes como Benjamín Amadeo, Sebastián Carnevale, Benjamín Rojas, Gustavo Yankelevich, Georgina Barbarossa, Paul Kirzner y Adrián Suar, entre otros. Todos compartieron la alegría de acompañar a Vázquez en este reconocimiento que celebra más de tres décadas dedicadas al arte y el espectáculo.

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En primera fila, Fernández acompañó a Vázquez durante toda la ceremonia. Vestida con un conjunto blanco, se la vio serena y sonriente, sosteniendo la mano de su pareja en varios momentos, en un gesto de apoyo visible para todos los presentes. Las imágenes de la jornada captan la complicidad y el afecto entre ambos, así como la emoción colectiva de un acto que puso en valor la carrera del actor.

Nicolás Vázquez recibe un reconocimiento en un acto celebrado en un salón de la Legislatura porteña

Tras la entrega del diploma, Dai recurrió a sus redes sociales para expresar públicamente lo que, según sus palabras, representa este logro de Vázquez. “Seguís teniendo la misma esencia de ese niño que actuaba frente a sus abuelos, que soñaba con actuar en la tele, con llenar un teatro, con emocionar al público. Hoy lograste todo eso y más”, escribió, al sintetizar la mirada retrospectiva sobre el recorrido personal y profesional de su pareja.

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El mensaje de la actriz no se detuvo en la simple felicitación. Hizo hincapié en los valores que, a su juicio, definen a Vázquez: “Sos puro orgullo y admiración para todos los que te amamos, ejemplo de perseverancia, trabajo, generosidad y resiliencia”. En sus palabras, el concepto de éxito trasciende los logros individuales: “El mayor éxito no es solo haber alcanzado tus sueños, sino tener la capacidad de inspirar a otros a creer en los suyos. Dejá tu huella en cualquier lugar donde estés”.

La actriz remató su dedicatoria con una expresión de felicidad por el presente de Vázquez: “Feliz por vos, lo merecés todo”. Este mensaje, acompañado de una imagen de la ceremonia en la que Vázquez recibe el diploma, se viralizó rápidamente entre seguidores y colegas, sumando muestras de afecto y reconocimiento al homenajeado.

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Dai Fernández posa con un traje de chaqueta y pantalón en tonos claros sobre una escalera de diseño clásico.

La distinción a Nicolás Vázquez fue entregada oficialmente por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de un acto realizado en el histórico Salón Dorado. El reconocimiento subraya la extensa y multifacética trayectoria de Vázquez en el mundo del arte, abarcando su labor como actor, productor y director, y su influencia en la cultura popular argentina.

Al finalizar el evento, Nicolás Vázquez eligió las redes sociales para compartir su sentir con el público. “Demasiado emocionado para seguir escribiendo sobre lo que viví hoy. Me siento profundamente honrado por este reconocimiento. Se me vinieron los 30 años de carrera encima. Mucha emoción”, expresó, haciendo referencia al impacto personal de la distinción.

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Vázquez remarcó la importancia de haber podido compartir el momento con sus seres queridos y amigos, así como el acompañamiento del público a lo largo de su carrera. “Poder compartir este momento con mi familia, mis amigos y las personas que más amo lo hace todavía más especial. Me siento muy querido y me hacen muy feliz. Ese es mi mayor éxito. Soy un bendecido. Hoy solo quiero disfrutar el aquí y ahora y agradecer. Y aprovecho de corazón, agradecer al público que me acompaña con tanto amor y fidelidad en cada paso que doy. Gracias de corazón”, escribió.