Crimen y Justicia
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Detuvieron a la funcionaria de Morón acusada de liderar una banda narco: tenía 85 gramos de cocaína

Se trata de Luna Soyai Ortigoza, quien estaba prófuga junto a su novio. La Justicia había allanado sus casas y encontró cocaína, armas y marihuana. Fue detenida este jueves por la Policía Bonaerense

La funcionaria narco de Morón detenida por la Policía Bonaerense
La funcionaria narco de Morón detenida por la Policía Bonaerense
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Luna Soyai Ortigoza, la funcionaria de Morón que era buscada por la Justicia hace meses en el marco de una causa por drogas, fue detenida este jueves en un operativo de la Policía Bonaerense. La mujer de 27 años que se desempañaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio estaba prófuga junto a su novio Ángel Daniel Paz, de 34 años, que todavía no fue hallado.

Soyai Ortigoza fue arrestada en la localidad de Merlo con 30 envoltorios que contenían 85 gramos de cocaína, además de una balanza y dinero en efectivo: está acusada de liderar, junto a su pareja, una red dedicada al tráfico y venta de drogas.

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Ahora, los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, a cargo del expediente, la imputaron por tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas a los consumidores y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

La ahora exfuncionaria -que deberá prestar declaración en las próximas horas- quedó más complicada en mayo, cuando los investigadores encontraron medio kilo de cocaína en su casa durante un alanamiento y un miembro de su propia banda la delató.

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Luna Soyai Ortigoza, la funcionaria de Morón acusada de narco
Luna Soyai Ortigoza, la funcionaria de Morón acusada de narco

Según supo Infobae, la investigación comenzó con una primera denuncia radicada el 25 de febrero de este año, la cual indicaba distintos puntos de venta de estupefacientes en los alrededores de las calles Ferre y Piovano, y Ferre y Pardo, en Castelar. También otros ubicados en Presidente Ortiz entre Pardo y Piovano. A ese reporte, le siguieron otras 7 denuncias anónimas con información similar que dieron inicio a la causa.

En este contexto, la División Operaciones Metropolitana Oeste de Policía Federal realizó tareas de observación en las zonas mencionadas que confirmaron la actividad ilícita. A la prueba se le sumaron fotos, información de redes sociales, seguimientos y datos aportados por vecinos que pidieron resguardar su identidad por temor a represalias.

Así, los investigadores pudieron identificar a la banda detrás. En concreto, determinaron que dichos puntos de venta estaban vinculados a un grupo de traficantes encabezado por Luna Suyai Ortigoza y Ángel Daniel Paz.

La banda se completa con quien, hasta ahora, era el único detenido por el caso, Norberto Hernan Aliano. Se le suman Maximiliano Alexis Gelsomino, Adrian Fernandez y Alan Correa, quienes fueron individualizados en operativos, pero quedaron en libertad. Aliano, precisamente, fue quien mandó al frente a la ex funcionaria para intentar salvarse.

El momento del allanamiento en el domicilio de la funcionaria en Morón: la Policía Federal encontró más de medio kilo de cocaína

Según reconstruyeron los investigadores, los acusados traficaban estupefacientes al menudeo en la vía publica. Lo hacían en los puntos descubiertos y mediante la modalidad delivery. A dichas intersecciones concurrían eventuales compradores a adquirir pequeñas dosis de sustancia por plata y contactaban a los traficantes en el lugar y/o a través de redes sociales.

Los proveedores de la sustancia serían Ortigoza y Paz, de acuerdo a la causa. Para hacer sus ventas, se movilizaban en una Amarok color gris y Bora color oscuro.

Una prueba clave

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que hay una prueba clave en contra de la mujer: una serie de fotos donde se ve a la investigada Ortigoza conversando con un conductor, a la altura de uno de los puntos de venta investigados.

A esta prueba se le suma el testimonio del primer detenido por el caso, Aliano, quien para deslindarse de la acusación, declaró a las autoridades haberle comprado droga a Ortigoza y pagado a través de una billetera virtual.

Luna Soyai Ortigoza, mujer con cabello oscuro y blusa negra, gesticulando. Un círculo superpuesto muestra trozos blancos de sustancia ilícita
Luna Soyai Ortigoza

La situación de Ortigoza ya estaba comprometida desde que se allanó su domicilio y se incautó un total de 509 gramos de clorhidrato de cocaína, -acondicionada en un simil ladrillo y cuatro piedras compactas- y 26 gramos de marihuana. Estaban en la cocina comedor y en la habitación de la imputada.

En la casa de su novio Paz, por su parte, se encontró 1098 gramos de clorhidrato de cocaína, -también en un simil ladrillo y cinco piedras compactas- y una balanza digital. Estaban en la habitación.

En su domicilio los investigadores también constataron que Paz tenía ilegalmente un revolver calibre .32 cargado con 3 cartuchos.

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