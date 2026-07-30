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“Es una burla para nosotros”: escándalo en Córdoba por un cura acusado de abuso de menores que reapareció en una misa

Alejandro Nicola fue filmado mientras participaba de una ceremonia católica en la Catedral de la capital provincial. Indignación entre los denunciantes por el comunicado del Arzobispado cordobés

Polémica en Córdoba: un cura acusado por abuso sexual de menores reapareció dando misa en la Catedral
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La Catedral de Córdoba fue escenario días atrás de una polémica situación que involucró a Alejandro Nicola, un cura que es investigado por abuso sexual de menores y que, para sorpresa de los denunciantes, reapareció encabezando una misa eclesiástica. La presencia del sacerdote fue registrada por algunos de los presentes en la sede religiosa, que lo identificaron de inmediato y procedieron a filmarlo para luego, indignados, compartir las imágenes en las redes.

Es deplorable el accionar de la Iglesia. Darle un premio, poniéndolo en la Catedral, sacándolo de la escuela y mañana no sabemos dónde está. Es una burla para nosotros”, subrayó este jueves la madre de una de las víctimas durante una entrevista televisiva.

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Según publicó La Voz, los asistentes tomaron fotos como prueba y detallaron que Nicola acompañó al párroco Javier Soteras. Asimismo, indicaron que el sacerdote leyó el Evangelio durante una de las misas.

Polémica en Córdoba: un cura acusado por abuso sexual de menores reapareció dando misa en la Catedral
Alejandro Nicola, de blanco, junto al presbítero Javier Soteras, durante una misa oficiada en la Catedral de Córdoba.

Ante la ola de críticas y el repudio generalizado, el Arzobispado de la provincia emitió un comunicado este miércoles en el que intentaron aclarar la situación y, llamativamente, respaldaron la presencia de Nicola en la misa oficiada en la Catedral de la ciudad capital.

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“El Pbro. Alejandro Nicola se encuentra sometido a una investigación en sede judicial y en el ámbito canónico, procesos que se encuentran actualmente en curso y respecto de los cuales corresponde esperar el esclarecimiento de los hechos con el debido respeto al principio de inocencia y a los derechos de todas las personas involucradas”, comienza la nota firmada por el presbítero Soteras, quien aparece en la misa junto a Nicola en el video que encabeza esta nota.

Documento de la Iglesia Catedral de Córdoba con membrete, logo, dirección, teléfono, correo electrónico, texto sobre investigación, sello y firma
El comunicado del Arzobispado de Córdoba sobre la reaparición del cura Alejandro Nicola.

A pesar de que fue separado del Jardín de Infantes Niño Dios de Villa Carlos Paz, el cura Nicola continuó ligado a la Iglesia debido a que, según indicaron desde el Arzobispado provincial, “no se encuentra suspendido del ejercicio de su ministerio sacerdotal ni impedido de celebrar la Eucaristía, razón por la cual su participación en esa celebración no implicó incumplimiento de una disposición canónica vigente”.

De cara a las misas que se celebrarán en la Catedral a futuro, Soteras anunció que la institución “actuará con la máxima prudencia”.

Renuevo mi cercanía al Padre Alejandro y a quienes puedan sentirse afectados por esta situación y reafirmo el compromiso de la Catedral con la búsqueda de la verdad, el respeto de los procesos judiciales y canónicos, el cuidado de las personas y la plena colaboración con las autoridades competentes”, cerró Soteras.

Florencia, madre de una de las presuntas víctimas de Nicola, expresó este jueves su absoluto repudio ante la reaparición del religioso, aunque al mismo tiempo reconoció que no le sorprende el accionar de la Iglesia.

Fachada de iglesia de piedra con campanario y cruz, flanqueada por un árbol de flores rosadas y la entrada a un centro parroquial bajo un cielo nublado
El Centro Parroquial Margarita de Paz que alberga al jardín de infantes Niños Dios, desde donde se realizaron las denuncias (centroparroquial.com.ar)

Existe la presunción de inocencia, pero él tenia un apartamiento preventivo. No lo podés poner en la Catedral de Córdoba, la iglesia más importante de la provincia, a dar una misa. Es una burla para nosotros”, reclamó la primera denunciante en diálogo con el canal de noticias TN.

Al ser consultada por su caso en particular, la mujer contó con evidente angustia que el calvario comenzó el 19 de mayo del año pasado, cuando retiró a su hija del jardín y le encontró una mancha importante de sangre. Así, llevó a la menor al hospital más cercano y dos pediatras de la guardia levantaron un protocolo preventivo. “La revisaron y me dijeron que era sangre vaginal”, recordó.

Con el miedo lógico de la situación, la niña estaba asustada y se negaba a ser revisada por los médicos. “En paralelo, otra mamá vivía una situación similar en la que nombraba a mi nena y decía que una persona le había hecho cosas a mi hija en el baño del colegio”, contó Florencia sobre el momento en que decidió formalizar la denuncia contra el párroco.

La Policía provincial tomó la denuncia en cuestión y se puso a disposición de la víctima y de su madre, pero desde la Iglesia ocurrió todo lo contrario. Al reunirse con Florencia, quien solicitaba las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, el representante legal de la escuela le respondió que esas filmaciones no estaban disponibles, que habían sido “borradas”.

En esa misma línea, recién en diciembre pasado -siete meses después de la denuncia- el apoderado del establecimiento notificó de la situación a Arquidiócesis de Córdoba. “Este año, hace dos meses, nos llamaron. Escucharon los relatos, pero no se pusieron a nuestra disposición”, sostuvo Florencia.

Sobre el desarrollo de la investigación, este viernes Nicola será sometido a pericias psicológicas en el edificio de Tribunales II de Córdoba capital. Fueron ordenadas por la fiscal a cargo de la causa, Jorgelina Gómez.

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