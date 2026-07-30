La ONU activó el proceso para elegir a su próximo secretario general: Estados Unidos pidió una reforma total del organismo

Los aspirantes a la Secretaría General de la ONU participan en un foro celebrado en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz)

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El Consejo de Seguridad de la ONU dio este jueves el primer paso en la elección de su próximo secretario general con una votación exploratoria destinada a evaluar el nivel de respaldo de los siete candidatos que aspiran a reemplazar a António Guterres a partir del 1 de enero de 2027.

Aunque la consulta no define el resultado, marca el inicio formal de un proceso que suele extenderse durante varios meses y en el que los cinco miembros permanentes del órgano tienen un papel determinante. En paralelo, Estados Unidos dejó clara su expectativa de que el futuro líder impulse una transformación estructural de la organización.

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La primera ronda se desarrolló a puerta cerrada en la sede de la ONU en Nueva York. Los 15 integrantes del Consejo recibieron una papeleta para expresar, de manera confidencial, si recomiendan, desaconsejan o no tienen opinión sobre cada uno de los postulantes. El mecanismo, conocido como straw poll, sirve para identificar qué candidaturas reúnen mayores posibilidades antes de las votaciones decisivas.

A diferencia de las etapas finales del proceso, esta consulta no es vinculante y sus resultados permanecen reservados. Los candidatos conocerán posteriormente la evaluación obtenida a través de los gobiernos que presentaron oficialmente sus nominaciones.

Tras finalizar la reunión, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que el comienzo de la selección representa un momento relevante para la organización, aunque evitó revelar cualquier dato sobre el desarrollo de la votación. “Creo que es notable y bueno que el proceso ya esté en marcha”, declaró ante los periodistas.

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La ONU activó el proceso para elegir a su próximo secretario general: Estados Unidos pidió una reforma del organismo (REUTERS/Eduardo Muñoz/Archivo)

El representante estadounidense aprovechó además la ocasión para fijar la posición de Washington respecto al perfil que considera necesario para dirigir la ONU durante los próximos años. Según explicó, el organismo necesita modernizar su funcionamiento y concentrar más recursos en las operaciones sobre el terreno.

“Necesitamos menos sede central, más presencia sobre el terreno (...) Menos gente aquí y más gente allá, sobre el terreno”, sostuvo Waltz, al reclamar una institución “más ágil y adecuada a su propósito”.

Las declaraciones reflejan una de las prioridades de Estados Unidos en el debate sobre el futuro de la organización: reducir la burocracia administrativa y fortalecer la capacidad de respuesta en los países donde Naciones Unidas desarrolla misiones humanitarias, de paz o de asistencia.

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En esta primera fase participan varios candidatos procedentes de distintas regiones, aunque América Latina concentra la mayoría de las postulaciones. Compiten la ex presidenta chilena Michelle Bachelet; el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi; la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa; la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la costarricense Rebeca Grynspan; la canciller de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett; el ex presidente de Senegal Macky Sall; y el diplomático ugandés Olara Otunnu.

El mandato de Guterres concluirá el 31 de diciembre de 2026, después de completar dos períodos consecutivos de cinco años al frente de la organización.

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Seis candidatos que compiten por dirigir la ONU se preparan para un debate televisado

Aunque en los círculos diplomáticos el nombre de Rafael Grossi aparece con frecuencia entre los aspirantes más mencionados, hasta ahora no existe un favorito indiscutido. Las negociaciones suelen evolucionar a medida que avanzan las rondas de consulta y dependen, en gran medida, de la posición que adopten Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con poder de veto sobre la candidatura final.

Durante esta primera jornada, ninguno de esos países dio señales públicas sobre sus preferencias. Los representantes de Rusia y Colombia se limitaron a señalar que la reunión se desarrolló de manera satisfactoria, sin ofrecer detalles sobre el contenido de la votación.

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La presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad, ejercida este mes por la República Democrática del Congo, confirmó que el resultado permanecerá confidencial por decisión de los propios miembros del órgano. Tampoco se anunció la fecha de la siguiente votación informal, que previsiblemente se celebrará en agosto bajo la presidencia de Dinamarca.

Además del equilibrio geográfico que tradicionalmente influye en la designación del secretario general, numerosos Estados sostienen que esta elección representa una nueva oportunidad para que, por primera vez desde la creación de Naciones Unidas en 1945, una mujer asuma la máxima responsabilidad del organismo.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que el comienzo de la selección representa un momento relevante para la organización (REUTERS/Eric Lee)

Mientras continúan las consultas diplomáticas, el proceso entra ahora en una etapa de negociaciones reservadas que definirá quién llegará con mayores opciones a las votaciones finales del Consejo de Seguridad.

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