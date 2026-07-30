Aumentan los casos de bacterias carnívoras en Florida: cuáles son los síntomas, cómo se contagian y quiénes corren más riesgo

Florida registró 12 casos de Vibrio vulnificus y una muerte en 2026, según el Departamento de Salud de Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El estado de Florida registró un aumento de infecciones por bacterias carnívoras, con doce casos confirmados y una muerte en lo que va de 2026, según el último informe del Departamento de Salud de Florida (FDOH). El caso más reciente se detectó en el condado de Bay, donde las autoridades sanitarias reforzaron la vigilancia epidemiológica por el inicio del verano, una época en la que la temperatura y la salinidad del agua favorecen la proliferación de estos microorganismos. La vigilancia se extiende a toda la costa, en especial tras tormentas y huracanes.

De acuerdo con el balance oficial divulgado por el FDOH y recogido por Tallahassee Democrat, la cifra de casos en 2026 se encuentra por debajo de los 33 episodios y cinco muertes reportados el año anterior. La víctima más reciente fue un residente de Palm Beach, de entre 80 y 84 años, cuya muerte fue notificada en junio y confirmada públicamente a fines de julio. Las autoridades han subrayado que los casos detectados son aislados y no constituyen un brote, según el parte oficial.

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La vigilancia sobre Vibrio vulnificus, comúnmente llamada “bacteria carnívora”, se intensifica durante la temporada cálida y tras fenómenos meteorológicos, ya que estos factores modifican las condiciones del agua y elevan el riesgo de exposición. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierte que, aunque poco frecuente, la infección puede alcanzar gravedad en pocas horas, con una tasa de letalidad cercana al 20% en los casos severos, según datos citados por Medical Daily.

¿Qué es la bacteria carnívora Vibrio vulnificus?

Vibrio vulnificus es un microorganismo presente de forma natural en aguas saladas y salobres, particularmente en entornos cálidos como la costa de Florida, según el CDC. La transmisión se produce principalmente mediante dos vías: el contacto de heridas abiertas con agua contaminada y el consumo de mariscos crudos o mal cocidos, especialmente ostras. El riesgo se incrementa durante el verano, cuando crecen las actividades recreativas y el consumo de productos del mar frescos.

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El FDOH informó que los casos confirmados en 2026 se distribuyen en los condados de Lee, Miami-Dade, Palm Beach, Hillsborough, Marion, Okaloosa, Polk, St. Johns y Bay. Las autoridades explicaron que, hasta ahora, no han detectado una fuente común de contagio, lo que descarta la existencia de un brote epidémico.

El condado de Bay detectó el caso más reciente y Florida reforzó la vigilancia por el verano, las tormentas y los huracanes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los síntomas de la infección por Vibrio vulnificus?

La sintomatología depende de la vía de ingreso de la bacteria. El CDC enumera los siguientes signos en caso de consumo de mariscos contaminados:

Diarrea acuosa

Dolor abdominal

Náuseas

Vómitos

Fiebre

Escalofríos

Cuando la infección se produce por contacto de una herida abierta con agua contaminada, los síntomas suelen ser:

Enrojecimiento en la zona de la lesión

Dolor localizado

Hinchazón

Calor en la piel

Decoloración cutánea

Secreción o supuración

Fiebre

Las autoridades sanitarias insisten en que estas infecciones pueden evolucionar con rapidez y dar lugar a fasciitis necrosante, una condición donde se destruye el tejido subcutáneo. El CDC estima que la mortalidad puede alcanzar un 20% en casos graves. Si la bacteria accede al torrente sanguíneo, los síntomas incluyen fiebre alta, presión arterial baja, lesiones ampollosas y complicaciones sistémicas como sepsis.

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¿Cómo se transmite la bacteria carnívora?

El contagio se produce principalmente por dos vías, según el CDC y el FDOH:

Contacto de heridas abiertas, cortes, tatuajes recientes o úlceras con aguas salinas o salobres contaminadas. Ingesta de mariscos crudos, especialmente ostras. La bacteria puede estar presente en los organismos marinos y sobrevivir si no se cocinan adecuadamente.

Las autoridades recomiendan evitar el contacto de heridas con agua marina y no consumir mariscos sin cocción completa, sobre todo en zonas donde se han notificado casos recientes.

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El Departamento de Salud de Florida afirmó que las infecciones por bacteria carnívora son casos aislados y no constituyen un brote. (Europa Press)

¿En qué zonas de Florida hay más riesgo de infección?

El FDOH identificó casos en varios condados costeros. En 2026, Lee, Miami-Dade y Palm Beach reportaron dos casos cada uno, mientras que Hillsborough, Marion, Okaloosa, Polk, St. Johns y Bay notificaron un caso respectivamente. Aunque la mayoría de los casos se concentran en áreas costeras, la vigilancia se extiende a todas las regiones del estado con acceso a aguas saladas y salobres.

El FDOH destacó que la vigilancia se intensifica durante el verano y tras tormentas o huracanes, ya que estos eventos modifican la salinidad y temperatura del agua, lo que favorece la proliferación de la bacteria.

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¿Quiénes tienen mayor riesgo ante Vibrio vulnificus?

El CDC explica que cualquier persona puede contraer la infección, pero los cuadros severos afectan sobre todo a individuos con enfermedades hepáticas, inmunosupresión, diabetes u otros padecimientos crónicos. Las autoridades recomiendan que quienes tengan heridas abiertas, cortes o tatuajes recientes eviten el contacto con agua salada o salobre.

“Las infecciones por Vibrio vulnificus no se consideran un brote. No se ha identificado una fuente común en los casos actuales”, reportó el Departamento de Salud de Florida.

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¿Qué medidas de prevención recomiendan las autoridades?

El CDC y el FDOH sugieren:

No exponer heridas abiertas a agua salada o salobre.

Cubrir lesiones con apósitos impermeables si se prevé contacto con el agua.

Lavar inmediatamente con agua y jabón cualquier herida expuesta al agua marina.

Evitar el consumo de mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras.

Cocinar por completo los productos del mar.

Consultar a un profesional de la salud ante síntomas sospechosos tras exposición.

El CDC señala: “Las personas inmunodeprimidas deben extremar precauciones y consultar a su médico antes de realizar actividades acuáticas en zonas afectadas”.

Los casos de Vibrio vulnificus en 2026 se distribuyeron en los condados de Lee, Miami-Dade, Palm Beach, Hillsborough, Marion, Okaloosa, Polk, St. Johns y Bay. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer ante síntomas de infección por bacteria carnívora?

El CDC y el FDOH recomiendan acudir de inmediato a un centro de salud si se presentan síntomas como fiebre alta, dolor intenso en una herida, enrojecimiento progresivo, edema, ampollas o si aparecen complicaciones tras el consumo de mariscos crudos. La atención médica temprana es clave para evitar desenlaces graves.

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El tratamiento suele incluir antibióticos y, en casos severos, intervención quirúrgica para retirar tejido dañado. La rapidez en la consulta médica puede ser determinante para la recuperación, según datos oficiales.

¿Cómo evoluciona la situación en Florida y qué se espera para la temporada alta?

La vigilancia epidemiológica permanecerá activa durante toda la temporada de verano, cuando las temperaturas del agua suelen superar los 20°C (68°F) y se incrementa la exposición de la población. El FDOH publica reportes periódicos con la distribución geográfica de los casos y actualizaciones sobre nuevas notificaciones.

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Las autoridades sanitarias de Florida y el CDC insisten en la importancia de la prevención y la detección precoz. La presencia de Vibrio vulnificus en el ambiente marino se considera estable, pero las condiciones climáticas y el aumento de actividades recreativas motivan la actualización constante de las recomendaciones.

El FDOH mantiene disponible información actualizada sobre las áreas bajo vigilancia y las medidas de prevención para residentes y turistas. La expectativa es que, con la difusión de advertencias y el refuerzo de la vigilancia, se minimice el número de complicaciones graves asociadas a la bacteria.