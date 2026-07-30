Crimen y Justicia
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Quién es el cuidador que maltrató a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata

El ex empleado de la Residencia de Adultos Mayores “David” fue filmado mientras agredía a las víctimas y les provocó lesiones graves. Las autoridades del establecimiento lo denunciaron tras ver las filmaciones de las cámaras y le abrieron una causa

El momento en que el enfermero golpeó y maltrató a los abuelos
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La Justicia de Mar del Plata investiga al exempleado de 37 años, de la Residencia de Adultos Mayores “David”, por maltrato a dos ancianas.

El hombre, radicado en Mar del Plata, fue detenido este jueves por las autoridades tras una orden del fiscal Carlos María Russo, que subroga la Unidad Fiscal de Investigación N° 7. Fue luego de que anoche un médico certificara que las mujeres agredidas presentan “lesiones graves”. Así, este jueves personal de la Comisaría 1ª marplatense localizó al agresor y procedió a su arresto.

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La causa que implica al enfermero fue caratulada, en un principio, como lesiones leves y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Composición Temprana de Conflicos Penales.

Sin embargo, el caso, que ocurrió este lunes después de las 19 y derivó en el despido del denunciado, también expuso al establecimiento: la residencia geriátrica quedó clausurada de manera preventiva por no haber iniciado la renovación de su habilitación provincial.

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La Residencia de Adultos Mayores "David", ubicada en Rivadavia 4015, Mar del Plata, donde se registraron los maltratos a las ancianas
La Residencia de Adultos Mayores "David", ubicada en Rivadavia 4015, Mar del Plata, donde se registraron los maltratos a las ancianas

El hecho ocurrió en el establecimiento ubicado sobre la calle Rivadavia 4015, casi esquina Deán Funes, en la ciudad balnearia bonaerense.

El acusado, quien permanecía prófugo de la Justicia y eliminó sus redes sociales para evitar ser localizado, registra deudas por casi cinco millones y medio de pesos y aparece registrado como prestador de servicios de tratamiento de belleza.

La denuncia que dio inicio al caso fue presentada por la responsable del lugar después de revisar las filmaciones internas. Los familiares de las residentes habían advertido lesiones sospechosas y ese dato activó la revisión de las cámaras de seguridad.

En ese expediente intervino la fiscal Andrea Palín, que obtuvo autorización del juez de Garantías Fernando Pinos Guevara para realizar un allanamiento de urgencia. En el procedimiento constataron nulas condiciones de higiene, señales de abandono y síntomas de desnutrición en siete adultos mayores alojados allí.

Qué muestran las grabaciones

En uno de los videos, el trabajador maltrata a una mujer en silla de ruedas y luego la acuesta de forma brusca. En ese episodio, según el material incorporado a la denuncia, le dice: “No me interesa lo que vos querés”.

La agresión verbal continúa de inmediato. “Bueno, ya es hora de que te mueras. ¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? Morite de una. Morite. Morite, hija de puta. Dejanos de molestar”, le dice a la residente, que llora.

En otra grabación, el hombre golpea con una cuchara a una segunda adulta mayor mientras le da de comer. La denuncia sostiene que ese ataque le provocó un corte superficial en el labio.

Dos agentes uniformados y una persona de civil de pie. Detrás, un cartel de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con nombres de dependencias
Mar del Plata: detuvieron al empleado de un geriátrico que fue filmado cuando atacó a dos adultas mayores

La mujer se lleva la mano a la boca y empieza a llorar. “¿Ah tenés ganas de llorar?”, le dice el empleado en tono amenazante antes de retirarla en la silla de ruedas.

En otro tramo de las imágenes el cuidador también le puso por un instante un buzo sobre la cara a una de las víctimas mientras repetía: “Morite”.

Qué medidas se tomaron

Tras detectar lo ocurrido, las autoridades del geriátrico resolvieron despedir al trabajador y entregaron las grabaciones a la Justicia. La investigación busca esclarecer lo sucedido, identificar formalmente a las víctimas y determinar eventuales responsabilidades penales.

De acuerdo con Mi8, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires había inspeccionado la residencia hace dos meses e intimado a sus autoridades a iniciar el trámite de renovación para seguir funcionando. Como ese paso no se realizó, según el medio marplatense, el geriátrico debería ser clausurado de forma provisoria hasta regularizar su situación.

La posible clausura preventiva no implica el cierre inmediato del establecimiento ni que los residentes queden sin atención profesional, explicó Walter Domínguez Paz, dueño del Hogar Sol Naciente, citado por Mi8. La medida sí impediría recibir nuevos pacientes mientras dure el trámite administrativo.

Antecedentes y denuncias

En Mar del Plata, referentes del Sindicato de Cuidadores Domiciliarios afirmaron que en la residencia David ya existían versiones previas sobre malos tratos. En diálogo con Canal 8, María Pastora Ortiz sostuvo que ex trabajadoras habían renunciado años atrás por situaciones de violencia hacia residentes y hacia el personal.

Ellas renunciaban por el maltrato que tenían y por los maltratos que había a los abuelos. Avisaban y directamente las echaban”, afirmó Ortiz, según publicó Mi8. La dirigente añadió que muchos adultos mayores no pueden denunciar lo que sucede dentro de los hogares y reclamó más controles sobre esos espacios.

La referente también señaló que la residencia funciona desde hace 10 años y actualmente tendría 15 pacientes. Consultada sobre una eventual vinculación con PAMI, respondió que, si el hogar trabajara con esa obra social, “PAMI ya tendría que estar dándolo de baja”.

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