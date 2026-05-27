Quién es la funcionaria de Morón acusada de narco: delivery de droga y una deuda “irrecuperable”

Luna Soyai Ortigoza, funcionaria del municipio de Morón, aparece en esta imagen junto a una representación visual de las sustancias por las que es investigada.

Tras algunas denuncias anónimas con resultado negativo, este 21 de mayo, la Policía Federal allanó una propiedad de la calle Isabel Pardo, en Castelar, que alquilaba Luna Soyai Ortigoza, directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón.

Esta vez, el resultado fue diferente: en la cocina comedor y en la habitación de la ahora exfuncionaria, los agentes de la División Operaciones Área Metropolitana Oeste hallaron 509 gramos de cocaína, acondicionada en un símil ladrillo y cuatro piedras compactas, y un total de 26 gramos de marihuana. “Todo bajo su esfera de custodia y a su entera disposición, con fines de comercialización”, remarcaron fuentes del caso a Infobae.

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Asimismo, encontraron una balanza de precisión y una cuchara con restos de sustancia, casi 25 mil pesos, dos tarjetas SIM de la empresa Claro sin abrir, un celular Samsung color celeste, un celular azul, otro celular azul, siete tarjetas bancarias y el DNI de Ortigoza, que, al cierre de esta nota, se encontraba prófuga.

También lo está su novio, identificado como Ángel Daniel Paz, de 34 años y empleado de una empresa de seguridad privada que presta servicio en edificios consorcios, galerías, empresas e instituciones.

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La Policía Federal encuentró más de medio kilo de cocaína en la casa de la ahora ex funcionaria de Morón

Es considerado el jefe de un grupo dedicado al narcomenudeo en ese distrito de la zona oeste. Los fiscales de Morón Emiliano Reggiani y Marisa Monti pidieron la captura y la detención de ambos a la jueza de Garantías Laura Pinto.

De acuerdo a la investigación, aunque Paz aparece por encima en jerarquía de Ortigoza, “juntos, vendían y distribuían. Ellos movían en camioneta y hacían delivery en una motito”, indicaron las fuentes.

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Los federales también acudieron a su casa en el Pasaje Florit. Incautaron más de un kilo y cinco piedras compactas y una balanza digital, hallados en la habitación de Paz. Secuestraron, además, un revólver calibre 32 cargado con 3 cartuchos.

Por último, realizaron un procedimiento en una vivienda de Eduardo Cogliatti, también en Castelar, donde detuvieron a Norberto Hernán Aliano, señalado como miembro de la banda. Le encontraron 2,4 gramos de clorhidrato de polvo blanco fraccionado en dos dosis, y 43,9 gramos de marihuana. Le secuestraron un celular Samsung color negro y una hoja con anotaciones.

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Ahora bien, qué se sabe de Ortigoza. La ex directora de Género es madre de una menor de edad y es catalogada como una deudora “irrecuperable” por el sistema financiero. Debe casi 6 millones de pesos.

Había sido nombrada el 16 de junio de 2025 por el Decreto municipal N° 6769/58, en el cargo de Directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad, con cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor, dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Abordajes de las Violencias por Razones de Géneros y Dispositivos Integrales de Protección, perteneciente a la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad.

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El decreto fue firmado por Estefania Franco, secretaria de Unidad Intendente, el Secretario de Legal y Técnica Hernán Sabbatella y el intendente Lucas Ghi.

Fuentes cercanas al entorno político de Morón indicaron a este medio que Ortigoza respondía a Sabbatella, quien fue apartado preventivamente del Municipio en octubre de 2025, con una licencia por tiempo indeterminado, tras una denuncia por violencia de género hecha por su ex esposa, Natalia Bazán. Ortigoza reemplazo a Cinthia Frías, en ese momento titular del área de género, quien acompañó a la víctima.

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En abril de ese mismo año, una mujer de 28 años había denunciado al hermano de Martín Sabbatella -quién lo expulsó de su espacio- en San Isidro. De acuerdo a su relato, “la drogó y la abandonó en la calle sin celular ni documentación, en estado de inconsciencia”. Su abogado, el ex fiscal Javier Baños, no descartó el abuso sexual.

A la vez, en octubre, Baños solicitó la revisión de la investigación a la Fiscalía General de San Isidro luego de que se dispusiera el archivo de la causa. Según indicaron fuentes ligadas al expediente, el penalista encontró dificultades para avanzar tanto en la Justicia de ese distrito como en la dependencia de género en Morón que ya estaba bajo la óbita de Ortigoza.

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