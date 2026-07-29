Horror en Lomas de Zamora: dijeron que su bebé de un año se había caído de la cama y terminaron detenidos por su muerte

El padrastro de la víctima, Leonel Martínez

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Una beba de 1 año y 7 meses murió este miércoles en la localidad de Villa Rita, partido de Lomas de Zamora, y la Justicia ordenó la detención de su padrastro y de su madre, de 17 años, en el marco de una causa por homicidio agravado por el vínculo.

De acuerdo con el parte policial al que accedió Infobae, todo comenzó tras un llamado al 911 que alertaba sobre una emergencia de salud en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Voltaire y Valparaíso. Según el aviso, la menor no reaccionaba luego de haberse caído de la cama.

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Al lugar acudió una ambulancia del servicio de emergencias de la Provincia de Buenos Aires. La médica que asistió a la niña constató su fallecimiento e identificó a la víctima como Alaia Galarza, de 1 año y 7 meses.

Sin embargo, durante la revisión del cuerpo, la profesional advirtió la presencia de varios golpes, circunstancia que dejó asentada en su informe y que motivó la intervención de la Justicia.

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A partir de esos indicios, efectivos policiales trasladaron al Destacamento Villa Rita al padrastro de la víctima, Leonel Martínez, quien quedó aprehendido por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Al momento del hecho, la madre de la beba, J.L.M.P., de 17 años, no se encontraba en la vivienda.

El caso sucedió el un domicilio ubicado en la intersección de las calles Voltaire y Valparaíso en la localidad lomense de Villa Rita

Horas más tarde, y tras el avance de las primeras diligencias, la fiscalía también ordenó la imputación y aprehensión de la adolescente, quien será alojada en el Instituto CSPLA de Merlo.

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La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que murió la niña y establecer la responsabilidad de ambos detenidos. Hasta el momento, las autoridades no difundieron el resultado preliminar de la autopsia ni precisaron cuál habría sido el mecanismo que provocó la muerte de la víctima.

El caso se conoció en la misma semana en la que la Justicia ordenó la detención de Lucía Sosa, investigada por la muerte de su hija Isabella, de dos años, en Villa Gesell. La mujer fue imputada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, luego de que la investigación detectara presuntas situaciones de maltrato y negligencia que habrían derivado en el fallecimiento de la niña.

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La medida fue dispuesta en el marco de la causa que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 6 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, que intenta reconstruir qué ocurrió con la menor, fallecida el pasado 21 de julio.

La mujer, que se negó a declarar, permanece alojada en una dependencia policial a disposición exclusiva del juzgado interviniente y de la fiscalía que investiga el caso.

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