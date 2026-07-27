Habló el padre de la nena de dos años que murió en Villa Gesell y defendió a la madre: “Para mí fue un accidente”

Daniel Aguirre brindó algunos detalles de como vivió el momento en el que encontró a su hija sin pulso y aclaró que no sabía los antecedentes de su pareja

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José Daniel Aguirre (53), padre de Isabella, la nena de 2 años cuya muerte derivó este lunes en la detención de su madre, Lucía Sosa (44), habló con los medios, contó cómo fueron los momentos previos al traslado de la pequeña al hospital y defendió a su pareja. “Para mí fue un accidente”, aseguró.

Aguirre describió el momento con precisión. Explocó que ese día salió a las dos de la tarde de su trabajo en una planta de reciclado y que, al regresar cerca de las 14.30, se encontró con la nia tendida en la cama. “La tomé en brazos, salí corriendo por el pasillo de la vereda hasta un taller donde había una camioneta y pedí por favor que llevaran a la nena”, relató. Según su versión, le tomó el pulso a la bebé antes de pedir ayuda. “Sinceramente sentí que ya no tenía latidos”, afirmó.

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El hombre también habló de su vínculo con la comunidad y del peso que le generó el encierro de los últimos días. “En la ciudad me conocen como un tipo laburante, que lo único que hace es levantarse a las cinco de la mañana para trabajar y llevar el pan a sus hijos. Los vecinos pueden atestiguar quién soy”, expresó. Además, contó que permaneció seis días sin salir de su domicilio y definió ese período como “un infierno”, mientras recibía llamados de su trabajo sin poder responder.

Sobre Lucía Sosa, sostuvo que desconocía por completo su historia judicial. “Yo no sabía absolutamente nada de los antecedentes que ella tenía en Mar del Plata”, afirmó. Según relató, se enteró de la existencia de Lucas Ruiz, uno de los hijos de Sosa, apenas uno o dos días antes de hablar con la prensa, a través de las noticias. “Ella nunca me quiso decir nada ni me contó sobre esa criatura”, dijo.

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Daniel Aguirre aseguró que desconocía por completo la historia judicial de Lucía Sosa

Al cierre de la nota, Aguirre mencionó que este martes deberá concurrir a una entrevista en Cámara Gesell junto a uno de sus hijos. “Yo tengo seis hijos de un matrimonio previo, y esta nena es la parte que me queda en el corazón”, expresó.

La detención de Sosa fue dispuesta este lunes por la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 6 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón. La acusación es por abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. El operativo fue encabezado por la DDI de Dolores junto a la Sub DDI de Villa Gesell, con el aval del Juez de Garantías N° 6 Leopoldo Mancinelli.

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Según confirmaron fuentes policiales, la mujer quedó alojada en una dependencia policial a disposición del juzgado y la fiscalía intervinientes.

El caso se remonta al 21 de julio, cuando Sosa llevó a la pequeña Isabella Aguirre al Hospital Municipal Arturo Illia. La madre declaró ante el personal médico que la nena se había broncoaspirado con una mamadera. Pese a las maniobras de reanimación que se extendieron durante 40 minutos, la bebé no sobrevivió.

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El informe forense descartó esa versión: la causa de muerte fue una asfixia obstructiva, que derivó en una severa hipoxemia y un paro cardiorrespiratorio. Isabella iba a cumplir 3 años ese mismo sábado.

Isabella tenía dos años

Ese resultado de la autopsia llevó a la fiscalía a reorientar la investigación. Además, la mujer acumulaba antecedentes: en 2018 había sido juzgada por la muerte de su hija Yazmín, una bebé de 11 meses fallecida en 2016 en Mar del Plata. En ese proceso también se evaluó el deceso de otra hija, de seis meses, ocurrido en 2013. Los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert analizaron los informes médicos, descartaron lesiones traumáticas o signos de abuso y atribuyeron ambas muertes a complicaciones respiratorias. Sosa y su entonces pareja permanecieron prófugos durante varios días antes de entregarse, estuvieron detenidos casi dos años y finalmente fueron absueltos por falta de pruebas.

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Tras la absolución, Sosa se mudó a Villa Gesell, donde formó pareja con Aguirre y tuvo dos hijos más, entre ellos Isabella.

Uno de los testimonios que marcó el desarrollo de la causa fue el de Lucas Ruiz, de 17 años, hijo biológico de Sosa que fue dado en adopción cuando era pequeño. El joven salió públicamente a responsabilizar a su madre. “Pido que Lucía Sosa esté presa o en un psiquiátrico. Es una persona agresiva y sin corazón. No podés tener tres hijos y asesinarlos”, declaró en una entrevista televisiva. Lucas afirmó que durante años advirtió sobre la peligrosidad de su madre y que el sistema judicial no lo escuchó cuando pedía no ser revinculado con ella.

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Este miércoles está previsto que el joven declare como testigo ante la fiscalía. Los investigadores consideran que su testimonio podría aportar datos sobre la dinámica familiar y los antecedentes de Sosa.