Crimen y Justicia

Un nuevo detenido por el homicidio de un adolescente en Mar del Plata

Braian Nahuel Hoste, de 17 años, fue baleado durante una pelea callejera. Dos hermanos ya habían sido arrestados por el crimen

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Una persona con rostro pixelado y campera blanca y negra, flanqueada por dos agentes de espalda con chaquetas negras de la DDI, frente a una pared con logos
Personal de la DDI Mar del Plata detiene a una persona en el marco de la investigación por el homicidio de Braian Hoste

La DDI Mar del Plata realizó una nueva detención en el marco de la investigación por el homicidio de Braian Nahuel Hoste, el adolescente de 17 años asesinado durante una pelea callejera ocurrida el 29 de abril en Villa Gascón.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el operativo se concretó el 25 de junio pasado, en la intersección de Tucumán y Garay, donde fue arrestado Arian Tiago Leiva, de 20 años, identificado como uno de los partícipes necesarios en el ataque.

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La causa, instruida por la UFRPJ N° 1 a cargo de Mariana Baqueiro, tuvo un giro en las últimas horas tras diversas tareas investigativas del Gabinete de Menores de la DDI, que permitieron reunir elementos para solicitar la aprehensión del joven.

De acuerdo con la información oficial, Leiva fue detenido por razones de urgencia y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde ya habían sido alojados otros dos imputados por el asesinato. Se trata de dos hermanos que fueron apresados en diferentes momentos de la investigación, señalaron las fuentes a este medio.

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El caso comenzó el 29 de abril pasado, cuando Braian Hoste fue atacado por un grupo de jóvenes en la puerta de su domicilio de Coronel Suárez al 2400. Según la reconstrucción judicial, uno de los agresores extrajo un arma de fuego y efectuó cuatro disparos, que impactaron en el cuerpo de la víctima.

Al mismo tiempo, los investigadores determinaron que otro de los imputados participó propinando golpes de puño. El adolescente falleció horas después en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), tras ser intervenido quirúrgicamente, debido a las graves heridas provocadas por los balazos en la pierna y el abdomen.

La investigación avanzó con rapidez y permitió identificar a los presuntos autores materiales. Según las fuentes, al verse accorralado, S.V.L., de 16 años, se entregó dos días más tarde en la sede de la DDI de Mar del Plata.

Su hermano mayor, Lautaro Matías Lascano, de 19 años, señalado como el autor de los disparos, en cambio, permaneció prófugo durante varios días. Fue arrestado por los agentes de la Policía bonaerense el 11 de junio, en la puerta de la casa de su novia.

De acuerdo con el diario La Capital de Mar del Plata, el crimen se produjo en un contexto de violencia barrial y antecedentes penales previos. La víctima tenía “numerosos conflictos con la ley”.

Tras la agresión y el traslado de Hoste al centro de salud, se registraron incidentes violentos entre familiares de la víctima y otro grupo no identificado, tanto en el predio del hospital como en la puerta de la guardia. La magnitud de la pelea obligó a la intervención del Cuerpo de Infantería, que debió actuar para restablecer el orden y garantizar la seguridad en el centro asistencial.

Con el arresto de Leiva, la fiscalía busca esclarecer la participación de todos los involucrados y determinar si existen más responsables en el ataque que terminó con la vida de Hoste. Los tres detenidos permanecen alojados en la UP44 Batán a disposición de la Justicia.

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