Detuvieron a dos sospechosos por una violenta entradera en General Rodríguez: cómo los identificaron tras un mes de investigación

Así cayeron los dos sospechosos por una violenta entradera en General Rodríguez

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Dos hombres fueron detenidos este lunes, poco más de un mes después de una violenta entradera en General Rodríguez, luego de una investigación que combinó el análisis de cámaras de seguridad, el rastreo del vehículo utilizado por los delincuentes, tareas de vigilancia y ciberpatrullaje. Uno de los elementos que resultó clave para confirmar su identidad fue una serie de prendas registradas durante el robo y que luego fueron halladas en uno de los allanamientos.

Los procedimientos fueron realizados por personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de General Rodríguez, en conjunto con la DDI y con el apoyo del Grupo GAD de Moreno y Caballería, en el marco de una investigación impulsada por la UFI N°7, con la ayudantía fiscal de Diego Soos.

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La pesquisa se desarrolló además en coordinación con la Secretaría de Seguridad, Justicia y Política Criminal del Municipio de General Rodríguez, a cargo de Nicolás Rappazzo. Según explicó el funcionario a Infobae, el asalto, ocurrido a fines de junio, generó una fuerte conmoción en el barrio y fue esclarecido a partir de un trabajo conjunto entre la Secretaría, la Policía Bonaerense y la DDI.

El primer avance de la investigación surgió del análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Los investigadores reconstruyeron el recorrido de los delincuentes, identificaron el vehículo utilizado en la fuga y, mediante el cruce con distintas bases de datos, lograron establecer quiénes eran los sospechosos. Luego realizaron tareas de vigilancia, ciberpatrullaje y seguimiento sobre sus movimientos, lo que derivó en cinco órdenes de allanamiento.

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Los detenidos: Gastón Abelardo Arias y Óscar Alberto Ríos

El primer procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en la zona de Hudson y Piedrabuena, donde fue detenido Gastón Abelardo Arias, de 37 años. En ese domicilio los efectivos secuestraron un teléfono celular, un pantalón de trabajo oscuro y una bufanda a cuadros blancos, negros y grises que, según los investigadores, coinciden con las prendas que uno de los delincuentes llevaba puestas durante la entradera y que habían quedado registradas por las cámaras de seguridad.

El segundo operativo tuvo lugar en un domicilio de la zona de Los Cedros y Los Claveles. Allí fue arrestado Óscar Alberto Ríos, de 43 años, y se incautó la mayor cantidad de elementos: una pistola Sig Sauer P226 calibre 9 milímetros con dos cargadores y 28 municiones, otros 58 cartuchos del mismo calibre, cartuchos de escopeta, una pistolera, un porta cargadores, una mochila, varios pares de guantes, gorros de lana, pasamontañas, un cuello polar, una gorra de la Policía Bonaerense y siete precintos plásticos negros.

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Ambos sospechosos quedaron aprehendidos y serán indagados en las próximas horas.

Para Rappazzo, el caso refleja el trabajo que el municipio viene desarrollando desde comienzos de 2025 para desarticular bandas dedicadas a este tipo de delitos. “Cuando asumimos la gestión había entre cinco y ocho entraderas por mes. Hoy prácticamente desaparecieron; si tenemos una por mes es mucho. Desarticular bandas organizadas y combatir el narcotráfico siguen siendo nuestros principales ejes de trabajo”, afirmó.

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Las prendas que uno de los delincuentes usó durante el robo luego fueron halladas en uno de los allanamientos

El hecho que originó la causa ocurrió el 22 de junio, cerca de las 6.40, en una vivienda ubicada sobre la calle México al 99. De acuerdo con la denuncia, F.B., de 41 años, salía de su casa junto a empleados en una Peugeot Partner cuando fue sorprendido por cuatro delincuentes armados.

Los asaltantes obligaron a las víctimas a ingresar nuevamente a la vivienda, donde las maniataron con precintos mientras revisaban el inmueble. Después de apoderarse de dinero en efectivo y de la camioneta, escaparon del lugar. El vehículo fue abandonado poco después en la intersección de las calles Florida y Haití, también en General Rodríguez.

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Los investigadores continúan trabajando para identificar y detener al resto de los integrantes de la banda.