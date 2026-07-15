Asesinaron a puñaladas a un hombre tras una discusión en Chaco y su vecino es el principal sospechoso

La víctima falleció debido a las heridas provocadas con un arma blanca (Google Street View)

Un hombre de 39 años falleció este martes a causa de un shock hipovolémico debido a las heridas que sufrió a raíz de un ataque con arma blanca en la localidad de Colonias Unidas, Chaco. Las autoridades buscan a su vecino como principal sospechoso, mientras que en las últimas horas arrestaron a una mujer por encubrimiento.

La víctima agonizó durante dos días y finalmente los médicos confirmaron su deceso. Se trataba de Luis Almandos Díaz, quien ingresó al Hospital Perrando de Resistencia el domingo después del ataque.

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Tenía una herida de arma blanca en el tórax y un corte en el rostro que lo mantuvieron en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria y pronóstico reservado. Poco a poco, su estado se fue deteriorando hasta que en la madrugada del martes confirmaron su muerte.

A partir de ese momento, la causa pasó de lesiones a investigarse como homicidio. Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal de General San Martín, el cuerpo fue trasladado por personal de Bomberos al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF), donde se realizarán las pericias correspondientes.

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Detuvieron a una mujer por encubrimiento (Foto: Diario Chaco)

En tanto, las autoridades policiales del departamento al que pertenece Colonias Unidas desplegaron un operativo para encontrar al presunto agresor identificado como A.A.C.F., vecino de la víctima, con quien habría mantenido una discusión momentos antes del ataque. Hasta el momento, el hombre permanece prófugo y la Policía mantiene las tareas de búsqueda para dar con su paradero, según detalló Diario Chaco.

En el marco de la investigación, efectivos de la Comisaría de Colonias Unidas y de la División Investigaciones Complejas Interior de General San Martín realizaron allanamientos durante la tarde del martes. En los procedimientos se secuestraron dos teléfonos celulares y un machete el cual será sometido a pericias para determinar si guarda relación con el crimen.

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Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1, una mujer de 37 años fue aprehendida en el marco de la misma causa, notificada de su detención bajo la carátula de “supuesto encubrimiento”. La Policía continúa con las pericias sobre los elementos secuestrados y mantiene activas las diligencias para localizar al presunto autor del hecho.

Un joven apuñaló a un vecino y quedó detenido por intento de homicidio

Un joven de 23 años quedó detenido por el intento de homicidio de un vecino

Un joven de 23 años quedó detenido por el intento de homicidio de un vecino de Villa Nueva, Córdoba, al que atacó con un arma blanca el martes 12 de mayo por la tarde. La víctima, un hombre de 38 años, recibió una puñalada en el pecho y permaneció internada en el Hospital Regional Pasteur con pronóstico reservado y riesgo de vida.

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El agresor abordó a la víctima en la vía pública y le propinó el golpe con el cuchillo antes de darse a la fuga. La Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, a cargo de la fiscal Silvia Maldonado, había dispuesto las medidas urgentes para identificarlo y ordenó dos allanamientos simultáneos en los barrios Medalla Milagrosa y Florida, según informó ElDoce.tv.

En el marco de esos procedimientos, agentes del Grupo ETER de la Policía de Córdoba capturaron al sospechoso en la mañana siguiente al ataque. Durante los allanamientos se secuestraron tres armas blancas de distintas características, que serán sometidas a peritaje para determinar cuál fue utilizada en el ataque. El detenido registra antecedentes delictivos y quedó imputado por homicidio en grado de tentativa.

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La investigación continúa para establecer el móvil de la agresión y reconstruir la secuencia del hecho. La fiscalía a cargo del caso mantiene abiertas las diligencias para esclarecer los detalles de lo ocurrido en Villa Nueva.