Sociedad

Un hombre murió atropellado por su propio camión mientras intentaba arreglarlo

Se investigan las circunstancias del trágico episodio ocurrido en la localidad bonaerense de Alberti. El vehículo no detuvo su marcha tras el impacto y finalizó en una zanja de la vereda

Guardar
Google icon
Un hombre murió atropellado por un camión que él mismo estaba arreglando
Cristián Sawinsky había descargado maderas en una empresa de Alberti antes del accidente fatal ocurrido en la calle Arquímedes Hernández

Un camionero de 52 años murió en el Parque Industrial Nº 1 de la localidad de Alberti, ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires, después de ser atropellado por su propio vehículo, un camión Fiat 619, en lo que las autoridades investigan como un hecho de circunstancias aún no esclarecidas.

La víctima, identificada como Cristián Sawinsky y con domicilio en la ciudad de Lanús, al sur del Gran Buenos Aires, había descargado maderas minutos antes en una empresa ubicada dentro del predio, cuando se produjo el accidente fatal en la calle Arquímedes Hernández.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información del medio local Diario El Salado, la Policía Comunal informó que Sawinsky fue atropellado por el camión de su propiedad por causas que todavía se tratan de establecer. Tras el impacto, el vehículo no se detuvo de inmediato: avanzó varios metros hasta quedar encajado en la zanja de la vereda, con el motor encendido y en tracción.

Un hombre murió atropellado por un camión que él mismo estaba arreglando
La investigación por la muerte en Alberti quedó caratulada como averiguación de causa de muerte y quedó a cargo de la UFI Nº 3 de Mercedes

La escena generó un desconcierto inicial entre los investigadores que llegaron al lugar. La resolución de ese primer momento de incertidumbre llegó de la mano de las cámaras de seguridad privadas del predio, cuyas imágenes fueron incorporadas a las actuaciones judiciales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el comunicado de la Policía Comunal que levantó el diario local, esas grabaciones resultaron determinantes para reconstruir la secuencia del hecho.

La causa quedó caratulada como averiguación de causa de muerte. En el marco de la investigación, se recabaron testimonios de interés, se incautó el camión y la Policía Científica de la Delegación Bragado realizó un peritaje en el lugar. La Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 y el Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de Mercedes tienen a su cargo la instrucción del expediente.

Dos hombres fueron aplastados por un poste de luz en Monte Castro

Dos trabajadores que realizaban tareas de poda en Monte Castro sufrieron heridas de gravedad al ser aplastados por un poste de luz
Dos trabajadores que realizaban tareas de poda en Monte Castro sufrieron heridas de gravedad al ser aplastados por un poste de luz

Dos trabajadores que realizaban tareas de poda en el barrio porteño de Monte Castro terminaron con heridas de gravedad tras el derrumbe de un poste de luz que cayó sobre ellos. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) los atendió en el lugar: uno sufrió una fractura expuesta en un miembro inferior y el otro, un traumatismo craneoencefálico con sangrado activo.

El episodio tuvo lugar durante la jornada del jueves pasado, en la calle Arregui al 3900, entre Joaquín V. González y Bahía Blanca, de acuerdo con lo que confirmó la agencia Noticias Argentinas. El operativo de emergencia derivó en el corte del tránsito en el sector durante varias horas.

El personal del SAME se trasladó al lugar y brindó asistencia a ambos hombres en el sitio. Al primero de los heridos se le evaluó una posible fractura expuesta en el miembro inferior, tipo de lesión que demanda atención sin demora para prevenir complicaciones mayores.

El segundo presentó un traumatismo craneoencefálico con sangrado activo, cuadro que los equipos médicos abordaron directamente sobre el terreno.

La interrupción de la circulación vehicular en la zona se prolongó por varias horas mientras las autoridades permanecieron en el lugar. El corte formó parte del operativo de contención que las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia desplegaron en Monte Castro, uno de los barrios del oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes consultadas por Noticias Argentinas precisaron que el accidente se desencadenó en plena faena de poda, cuando la estructura cedió y aplastó a los dos hombres. Ni el estado del tendido eléctrico en el área ni la identidad de la empresa o repartición a cargo de los trabajos fueron informados por las autoridades.

Temas Relacionados

AlbertiAccidenteAccidente fatalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desplegaron un operativo en San Isidro para rescatar a una ballena que quedó encallada en el Río de la Plata

Fundación Temaikèn trabaja en conjunto con la Prefectura Naval. El comportamiento de las mareas es fundamental para que el animal pueda liberarse

Desplegaron un operativo en San Isidro para rescatar a una ballena que quedó encallada en el Río de la Plata

Video: chocaron a un taxista en una esquina de Rosario, el auto se incrustó en un comercio y un cliente se salvó de milagro

“La sacamos barata”, dijo el chofer, que recibió atención médica en el lugar por lesiones en su cuello

Video: chocaron a un taxista en una esquina de Rosario, el auto se incrustó en un comercio y un cliente se salvó de milagro

Era buscado en La Plata tras ser acusado de agredir a su pareja y a su bebé de 10 meses: lo detuvieron en Corrientes

Se trata de un joven de 20 años que, tras ser denunciado por violencia intrafamiliar, abandonó la capital bonaerense

Era buscado en La Plata tras ser acusado de agredir a su pareja y a su bebé de 10 meses: lo detuvieron en Corrientes

Inauguraron una nueva telecabina de última generación en Cerro Chapelco

Se trata de la inversión más importante de los últimos años en el centro de esquí. Participaron del acto el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli

Inauguraron una nueva telecabina de última generación en Cerro Chapelco

Encontró a su hermana muerta, sospechó que había sido un femicidio y siguió los pasos del ex hasta que lo detuvieron

Candela Jalabert halló sin vida a Agostina en febrero de 2023, cuando vivían juntas en México. Este jueves, más de tres años después, la Policía detuvo en Estados Unidos a Juan Manuel Reverter, última pareja de la víctima y principal acusado. Los detalles del caso

Encontró a su hermana muerta, sospechó que había sido un femicidio y siguió los pasos del ex hasta que lo detuvieron

DEPORTES

Huracán y Banfield cierran la acción del viernes luego del triunfo de Vélez frente a Instituto

Huracán y Banfield cierran la acción del viernes luego del triunfo de Vélez frente a Instituto

Insólito: un futbolista de Gimnasia La Plata pateó un penal, lo erró y se lesionó durante la ejecución

El escándalo que rodea a una de las jóvenes estrellas del Mundial: fue detenido por exceso de velocidad y dio positivo en cocaína

“¿Y si te digo que hay más capítulos por escribir?“: el spot con el que la AFA recapituló el ciclo de Scaloni en la selección argentina

Racing se impuso 2-1 ante Gimnasia de La Plata en su estreno por el Torneo Clausura

TELESHOW

Nazarena Vélez recordó el peor momento de su hija Barbie y el grave accidente que sufrió: “¿Te querés morir?”

Nazarena Vélez recordó el peor momento de su hija Barbie y el grave accidente que sufrió: “¿Te querés morir?”

Furia Scaglione y Cristian U renunciaron a un reality español tras ser agredidos: “Los argentinos no valen para nada”

La escapada de Maru Botana y Sofía Solá a París: atardecer en el Sena y paseo por Notre Dame en familia

Así le reveló María Becerra a su familia que cantaría el himno en la final del Mundial: “¿Qué tienen que hacer el 19?”

El mensaje de Cathy Fulop a un mes del terremoto en Venezuela: “En medio del dolor, la solidaridad es más fuerte”

INFOBAE AMÉRICA

La policía detiene en Florida, EE.UU. a una nicaragüense por una serie de robos en cajas de autopago de reconocida tienda

La policía detiene en Florida, EE.UU. a una nicaragüense por una serie de robos en cajas de autopago de reconocida tienda

Violencia psicológica aumentan 66% en Panamá pese al endurecimiento de las penas

Economía de República Dominicana creció 6.4% interanual en junio, según Banco Central

Nuevas proyecciones muestran olas de calor húmedo cada vez más letales en las islas tropicales

Policía Penitenciaria retira 187 televisores de siete cárceles en Costa Rica como parte del endurecimiento de medidas en el sistema penitenciario