Un hombre murió atropellado por su propio camión mientras intentaba arreglarlo

Cristián Sawinsky había descargado maderas en una empresa de Alberti antes del accidente fatal ocurrido en la calle Arquímedes Hernández

Un camionero de 52 años murió en el Parque Industrial Nº 1 de la localidad de Alberti, ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires, después de ser atropellado por su propio vehículo, un camión Fiat 619, en lo que las autoridades investigan como un hecho de circunstancias aún no esclarecidas.

La víctima, identificada como Cristián Sawinsky y con domicilio en la ciudad de Lanús, al sur del Gran Buenos Aires, había descargado maderas minutos antes en una empresa ubicada dentro del predio, cuando se produjo el accidente fatal en la calle Arquímedes Hernández.

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De acuerdo con la información del medio local Diario El Salado, la Policía Comunal informó que Sawinsky fue atropellado por el camión de su propiedad por causas que todavía se tratan de establecer. Tras el impacto, el vehículo no se detuvo de inmediato: avanzó varios metros hasta quedar encajado en la zanja de la vereda, con el motor encendido y en tracción.

La investigación por la muerte en Alberti quedó caratulada como averiguación de causa de muerte y quedó a cargo de la UFI Nº 3 de Mercedes

La escena generó un desconcierto inicial entre los investigadores que llegaron al lugar. La resolución de ese primer momento de incertidumbre llegó de la mano de las cámaras de seguridad privadas del predio, cuyas imágenes fueron incorporadas a las actuaciones judiciales.

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De acuerdo con el comunicado de la Policía Comunal que levantó el diario local, esas grabaciones resultaron determinantes para reconstruir la secuencia del hecho.

La causa quedó caratulada como averiguación de causa de muerte. En el marco de la investigación, se recabaron testimonios de interés, se incautó el camión y la Policía Científica de la Delegación Bragado realizó un peritaje en el lugar. La Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 y el Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de Mercedes tienen a su cargo la instrucción del expediente.

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Dos hombres fueron aplastados por un poste de luz en Monte Castro

Dos trabajadores que realizaban tareas de poda en Monte Castro sufrieron heridas de gravedad al ser aplastados por un poste de luz

Dos trabajadores que realizaban tareas de poda en el barrio porteño de Monte Castro terminaron con heridas de gravedad tras el derrumbe de un poste de luz que cayó sobre ellos. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) los atendió en el lugar: uno sufrió una fractura expuesta en un miembro inferior y el otro, un traumatismo craneoencefálico con sangrado activo.

El episodio tuvo lugar durante la jornada del jueves pasado, en la calle Arregui al 3900, entre Joaquín V. González y Bahía Blanca, de acuerdo con lo que confirmó la agencia Noticias Argentinas. El operativo de emergencia derivó en el corte del tránsito en el sector durante varias horas.

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El personal del SAME se trasladó al lugar y brindó asistencia a ambos hombres en el sitio. Al primero de los heridos se le evaluó una posible fractura expuesta en el miembro inferior, tipo de lesión que demanda atención sin demora para prevenir complicaciones mayores.

El segundo presentó un traumatismo craneoencefálico con sangrado activo, cuadro que los equipos médicos abordaron directamente sobre el terreno.

La interrupción de la circulación vehicular en la zona se prolongó por varias horas mientras las autoridades permanecieron en el lugar. El corte formó parte del operativo de contención que las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia desplegaron en Monte Castro, uno de los barrios del oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

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Fuentes consultadas por Noticias Argentinas precisaron que el accidente se desencadenó en plena faena de poda, cuando la estructura cedió y aplastó a los dos hombres. Ni el estado del tendido eléctrico en el área ni la identidad de la empresa o repartición a cargo de los trabajos fueron informados por las autoridades.