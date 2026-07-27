Crimen y Justicia
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Detuvieron a la mujer investigada por la muerte de su hija de 2 años en Villa Gesell

Lucía Sosa (44) fue arrestada este lunes por orden de la Justicia. Está acusada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo

Detebida Muerte nena Villa Gesell
Lucía Sosa está acusada del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo
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La investigación por la muerte de la nena de 2 años en Villa Gesell sumó este lunes un giro decisivo: la Justicia ordenó la detención de su madre, Lucía Sosa (44), quien quedó acusada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

La medida fue dispuesta en el marco de la causa que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 6 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, que desde hace casi una semana intenta reconstruir qué ocurrió con la menor, fallecida el pasado 21 de julio.

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Según confiaron fuentes policiales a Infobae, la mujer deberá permanecer alojada en una dependencia policial a disposición exclusiva del juzgado interviniente y de la fiscalía que investiga el caso. El operativo fue encabezado por la DDI de Dolores en conjunto con la Sub DDI de Villa Gesell con el abal del Juez de Garantías N° 6 Leopoldo Mancinelli.

La detención se produjo en la antesala de una jornada clave para la investigación. Es que, este miércoles, está previsto que declare como testigo Lucas Ruiz (17), uno de los hijos biológicos de Sosa, quien días atrás responsabilizó públicamente a su madre por la muerte de sus tres hermanas y pidió que permaneciera “presa o en un psiquiátrico”. Los investigadores consideran que su testimonio podría aportar datos sobre la dinámica familiar y los antecedentes de la mujer.

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La nena murió en el Hospital Municipal de Villa Gesell
La nena murió en el Hospital Municipal de Villa Gesell

El caso

Todo comenzó el 20 de julio, cuando Sosa llevó a su hija Isabella Aguirre al Hospital Municipal Arturo Illia. Según declaró la mujer, la nena se había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera. Sin embargo, el informe forense determinó que la causa de la muerte fue asfixia obstructiva, lo que generó una severa hipoxemia y derivó en un paro cardiorrespiratorio.

A pesar de las las maniobras de reanimación durante 40 minutos, el equipo médico no logró revertir el cuadro. La fiscalía intervino tras conocerse el resultado preliminar de la autopsia, que descartó la versión inicial de la madre y orientó el expediente hacia la hipótesis de un posible homicidio.

Isabella Aguirre - Nena Villa Gesell
Isabella Aguirre tenía 2 años

Los antecedentes de Sosa

La mujer había sido juzgada en 2018 por la muerte de Yazmín, su hija de 11 meses fallecida en 2016 en Mar del Plata. Tanto ella como su entonces pareja permanecieron prófugos varios días antes de entregarse. Ambos estuvieron detenidos casi dos años. Durante el proceso, insistieron en su inocencia. En el juicio también se analizó el fallecimiento de otra hija de la mujer, una bebé de seis meses que había muerto en 2013.

Los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert evaluaron los informes médicos y descartaron lesiones traumáticas o signos de abuso sexual en ambos casos. Las muertes fueron atribuidas a complicaciones respiratorias. El tribunal concluyó que no había pruebas suficientes para condenar a la pareja y dispuso su absolución, destacando que no se pudo acreditar la existencia de maltrato infantil, abuso sexual ni agresiones físicas sobre las menores fallecidas.

En paralelo al proceso penal, la Justicia de Familia intervino y dispuso medidas de protección sobre los demás hijos de la mujer. Algunos fueron alojados en hogares y otros dados en adopción. Sosa, en tanto, se radicó en Villa Gesell, formó una nueva pareja con José Daniel Aguirre (53) y tuvo dos hijos más, entre ellos la menor fallecida el pasado 21 de julio.

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