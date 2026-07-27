Crimen y Justicia
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El nutricionista de la Selección declaró en el juicio por Maradona y recordó la tarde que Diego le gritó a Luque

Luciano Spena, que no había podido testificar antes porque estaba en el Mundial, prestó declaración este lunes y explicó a los jueces por qué nunca pudo atender al Diez

Leopoldo Luque, médico personal de Maradona imputado por su muerte
Leopoldo Luque, médico personal de Maradona imputado por su muerte
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El juicio por la muerte de Maradona se reanudó este lunes con una audiencia extraordinaria programada en plena feria judicial para no pausar el debate oral por más de 10 días. Esto se debe a que la ley de la provincia de Buenos Aires indica que si el proceso sufre una discontinuidad mayor a ese plazo, queda anulado automáticamente y debe comenzar desde 0. Para evitarlo, el tribunal habilitó la jornada y los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari citaron como testigo al nutricionista de la selección argentina, Luciano Spena.

El profesional fue convocado para que cuente sobre la vez que fue a la internación domiciliaria de Diego para hacer una interconsulta. Lo había contactado el médico clínico imputado, Pedro Di Spagna, a quien conocía por trabajos anteriores. El objetivo era que lo revisara y le diera una dieta acorde. Pero no pudo. El motivo: una tensa pelea entre Luque y el Diez.

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“A mi me llamó Di Spagna, me dice si podía pasar mi teléfono porque quería sugerirme como profesional de prestigio para hacer una interconsulta con Diego Maradona. Le dije que sí. A los dos o tres días me llamaron y yo hablé con Nancy Forlini brevemente que me explicó un poco. Al otro día me dijeron cuándo ir y organicé con Di Spagna”, comenzó contando el testigo ante el tribunal.

especial muerte de diego armando maradona marca de agua
Diego Maradona y Leopoldo Luque meses antes del fallecimiento

Sobre ese día, que fue el 18 de noviembre de 2020, recordó: “Me acuerdo que tardamos como una hora y media para llegar y después tardamos como 40 minutos para entrar porque no estábamos en la lista de ingreso del barrio. Después ingresamos por una puerta lateral que daba a un patio al aire libre y ahí se acercan las hijas Gianinna y Jana. Después la cocinera y alguna que otra persona más con las que tuvimos charlas informales. Ahí nos dijeron que para ver al paciente teníamos que esperar".

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Spena contó que la indicación que le dieron a él y a Di Spagna era que esperaran a Leopoldo Luque ya que sería él quien les diera la orden de entrar a ver al paciente.

A preguntas de la abogada Silvia Petroff, del equipo de Burlando, el testigo explicó por qué tenían que aguardar al neurocirujano. “A Luque había que esperarlo porque era el médico de Maradona, el encargado de la salud. Era el que nos daba el ok o no para entrar. Se presentó como el médico de Maradona. Fue amable, se acercó, se fue a verlo a Diego y después escuchamos unos gritos del paciente para con Luque. Era una situación que me llamó la atención”, contestó Spena.

El nutricionista que actualmente atiende a Lionel Messi contó detalles de la situación con la que se encontró en la casa. “Supuestamente nosotros, a partir de esa intervención de Luque, íbamos a entrar. Entonces, cuando Luque entra a verlo, nos acercamos a una antesala. Ahí nos quedamos esperando, pero habrá pasado 30 minutos y se empezó a escuchar discusiones o gritos. Eran más del paciente al doctor Luque. Me acuerdo que yo lo miraba a Pedro porque era rara la situación. Nos quedamos asombrados”.

Y agregó: “En un momento sale Luque y nos dice que no era un buen día para ver el paciente. Pedro, con buen tino, dice que el quería que se lo dijera el paciente o las hijas”.

Pablo Di Spagna, el médico clínico acusado por la muerte de Diego Maradona
Pedro Di Spagna, el médico clínico imputado

Según el relato de Spena, tras el incómodo momento, tanto él como Di Spagna se fueron al patio y esperaron a Gianinna Maradona, que salió y les repitió que no iban a poder atenderlo porque el Diez no tenía un buen día.

Creo que le había tirado una piña o algo así (Diego a Luque). Ahí Pedro le dijo a Gianinna que se quede tranquila, que nosotros nos quedábamos el tiempo que haga falta para poder ver al paciente. Habíamos viajado dos horas y nosotros queríamos ayudar al paciente. Pero no hubo caso, más allá de nuestra voluntad, no lo pudimos ver”, declaró sobre su ingreso a la internación domiciliaria el 18 de noviembre.

El nutricionista Spena explicó que después de ese día él quedó a disposición para volver a coordinar una visita. En principio iba a ser al día siguiente, el 19. Pero finalmente, no se concretó: “Al otro día a la tarde me llama Pedro y me dice que no vamos a poder ir. Me dijo que habló con Nancy Forlini porque el paciente no estaba bien para verlo. Se desbarató también esa posibilidad. Íbamos a quedar a la espera de verlo y nunca pudimos. Después falleció”, concluyó.

La declaración fue clave para el imputado Pedro Di Spagna, el médico clínico que solo vio a Maradona una vez por una interconsulta y quedó imputado en la causa por homicidio simple con dolo eventual que investiga el fallecimiento del Diez.

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