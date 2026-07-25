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Cómo será el operativo para rescatar los 1.500 camiones varados por la nieve en el Paso Cristo Redentor

Según anticiparon las autoridades locales, las intensas nevadas continuarían hasta el 6 de agosto. No obstante, remarcaron que se necesitará casi una semana para que se descongestione el tránsito

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Nieve en los Andes
Más de 1.500 camiones se encuentran varados en el Paso Cristo Redentor (Imagen: Movant Connection)

El temporal de nieve que afecta a la cordillera de los Andes mantiene paralizado el paso internacional entre Argentina y Chile por el Paso Cristo Redentor, que lleva 10 días consecutivos cerrado. Ante la acumulación de vehículos de carga, el Gobierno de Mendoza activará el protocolo de contención para transporte pesado, medida que se implementa cuando las interrupciones superan las 72 horas.

Según el último relevamiento de las autoridades provinciales, hay 1.550 camiones varados en diferentes puntos estratégicos del corredor bioceánico. Por este motivo, el operativo de asistencia distribuirá a los transportistas en distintas etapas para evitar el colapso de la Ruta Nacional 7.

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Mientras que en la zona de alta montaña permanecen 580 camiones, ubicados en Uspallata, el Área de Control Integrado (ACI) y estaciones de servicio; otros 70 se encuentran en Red Mercosur, y cerca de 900 fueron trasladados a paradores del llano, entre Eloy Guerrero y La Paz.

De acuerdo con la información publicada por Diario Río Negro, el protocolo vigente restringe el tránsito exclusivamente a los vehículos de carga internacional, por lo que los camiones con base o domicilio en Mendoza fueron derivados a las instalaciones de sus empresas para liberar los espacios operativos.

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Por el momento, se espera que las nevadas continúen hasta el jueves 6 de agosto (@PasoCRMza)
Por el momento, se espera que las nevadas continúen hasta el jueves 6 de agosto (@PasoCRMza)

Ante la prolongada interrupción del paso fronterizo, las autoridades asignaron sectores con servicios sanitarios, agua potable y condiciones básicas de higiene. Asimismo, confirmaron que el plan contará con la participación de la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional, Defensa Civil y el Ministerio de Salud local, que coordinan la asistencia médica y la seguridad durante la espera.

Por otro lado, advirtieron que la habilitación del paso no permitirá un restablecimiento inmediato de la circulación normal. En este sentido, explicaron que, una vez que las condiciones meteorológicas permitan reabrir el corredor, se estima que serán necesarios entre cinco y seis días para descongestionar el tránsito acumulado. Además, este proceso estará condicionado por el horario de invierno, que limita la circulación a una ventana de aproximadamente 12 horas por día.

En condiciones habituales, el corredor puede habilitar el paso de 500 a 600 camiones diarios bajo el esquema de horario restringido. Sin embargo, los pronósticos meteorológicos anticiparon la continuidad de las nevadas al menos hasta el jueves 6 de agosto. Por este motivo, la incertidumbre sobre la reapertura se mantiene vigente.

Para ordenar el flujo de camiones cuando se reanude el paso internacional, el gobierno mendocino instalará zonas de contención o “pulmón” sobre la Ruta Nacional 7, situadas en el acceso a la Refinería de Luján de Cuyo y en el cruce con la Ruta Provincial 84. Estos espacios, que contarán con la capacidad de albergar alrededor de 700 camiones, operarán durante períodos de cinco a seis horas, lo que permitirá organizar el despacho progresivo hacia la cordillera.

Las autoridades provinciales trabajan en despejar las rutas y caminos
Las autoridades provinciales trabajan en despejar las rutas y caminos

Incluso, la Dirección Nacional de Vialidad advirtió que, tras la reapertura, los conductores deberán enfrentarse a condiciones extremas debido a grandes paredones de nieve acumulada y la falta de banquinas en varios tramos, lo que complicará las maniobras y la circulación en la calzada superior.

El cierre del paso fue confirmado el 18 de julio, por lo que se cumple una semana de interrupción desde el inicio de las nevadas intensas en la región. De acuerdo con Diario Mendoza, el Plan de Aparcamiento para el Transporte de Cargas de la temporada invernal 2026 disponía de espacios para más de 1.400 camiones entre zonas de alta y baja montaña, aplicando un sistema de encapsulamiento para organizar la liberación de vehículos una vez que se autorice la reapertura.

Como alternativa, el Paso Pino Hachado en Neuquén había reabierto el viernes, pero volvió a cerrarse por las condiciones climáticas extremas. Actualmente, en la provincia patagónica solo se encuentra habilitado el Paso Huaum, que une San Martín de los Andes con Panguipulli (Chile).

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