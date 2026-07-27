Crimen y Justicia
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Conocían hombres en boliches, los drogaban y los desvalijaban: cayó otra banda de “viudas negras”

La investigación comenzó tras la denuncia efectuada a comienzos de junio por un hecho ocurrido en Palermo. Tras varios allanamientos en Villa Zavaleta y Castelar, la Policía de la Ciudad detuvo a tres hombres y una adolescente

La Policía de la Ciudad desbarató una banda de "viudas negras" y detuvo a tres hombres y una adolescente
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La Policía de la Ciudad desbarató una banda dedicada a cometer robos bajo la modalidad de “viuda negra” y detuvo a cuatro presuntos integrantes, entre ellos una menor de edad, luego de una serie de allanamientos realizados en la Villa Zavaleta y en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón.

La investigación estuvo a cargo de la División Investigaciones Comunales 14 y se inició a partir de un robo ocurrido el pasado 6 de junio, cuando dos hombres conocieron a dos mujeres en un boliche del barrio porteño de Palermo.

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De acuerdo con la pesquisa, las víctimas aceptaron continuar el encuentro en una barbería, donde compartieron bebidas alcohólicas junto a las sospechosas. Poco después perdieron el conocimiento y, al despertar varias horas más tarde, descubrieron que les habían robado distintos objetos de valor, por lo que realizaron la denuncia.

Cayó otra banda de “viudas negras”
Los cuatro detenidos que integraban la banda

A partir de ese hecho, los investigadores analizaron imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir el recorrido de los involucrados. Las tareas permitieron identificar tanto a las mujeres que captaban a las víctimas como a los hombres que integraban la organización y al vehículo utilizado para concretar el robo: un Renault Logan blanco.

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Con esa información, los detectives establecieron la identidad de los sospechosos y determinaron que dos de ellos residían en la Villa Zavaleta, mientras que otro se ocultaba en Castelar. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos en ambos puntos.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos tres hombres mayores de edad y una adolescente, señalados como integrantes de la banda. Además, durante los operativos los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.

Cayó otra banda de “viudas negras”
Celulares secuestrados que serán peritados

En la causa intervienen el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30, a cargo de Martín Sebastián Peluso; el Juzgado Nacional de Menores N° 3, encabezado por Julia Marano Sanchis; y el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Morón, a cargo de Ricardo Julio Fraga.

El caso se suma a otros golpes recientes contra bandas de “viudas negras” en la Ciudad de Buenos Aires. En mayo, procesaron a cuatro mujeres oriundas de Ciudad Oculta acusadas de captar hombres en un conocido boliche de Palermo para drogarlos y desvalijarlos.

Unas semanas después, en junio, otra investigación terminó con la detención de tres mujeres acusadas de integrar una red que operaba en Puerto Madero. En ese caso, las sospechosas conocían a sus víctimas en bares y boliches de la zona, las drogaban con clotiapina y luego las acompañaban hasta sus domicilios para robarles dinero, dispositivos electrónicos, joyas y otros objetos de valor. La investigación se extendió durante diez meses y permitió reconstruir el recorrido de la banda mediante el análisis de teléfonos, aplicaciones de transporte, movimientos bancarios y redes sociales.

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