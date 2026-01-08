Crimen y Justicia

La Justicia ordenó la captura del ex novio de una modelo argentina que murió ahorcada en México: en qué países lo buscan y la pista que sigue el fiscal

Juan Manuel Reverter es el principal sospechoso de haber asesinado a Agostina Jalabert en febrero de 2023, en el departamento donde vivía en Playa del Carmen, México

Juan Manuel Reverter tiene 37
Juan Manuel Reverter tiene 37 años.

Tras casi tres años de reclamos, la Justicia ordenó la captura de Juan Manuel Reverter, el argentino considerado por el fiscal federal Marcos Escandell, a cargo de forma interina de la sede fiscal descentralizada de Viedma (Río Negro), como el principal sospechoso de haber asesinado a la modelo argentina Agostina Jalabert, cuyo cuerpo fue encontrado en febrero del 2023 en el departamento en el que vivía en Playa del Carmen junto a su hermana y su exnovio.

Ante la solicitud del fiscal Escandell, que pidió tareas investigativas urgentes para dar con el paradero de Reverter, el juez federal de garantías de Viedma, Ezequiel Humberto Andreani, firmó este martes la resolución que ordena la captura del sospechoso “en el lugar en que se encuentre dentro del ámbito de la jurisdicción del Juzgado Federal de Viedma, a los efectos de tramitar su extradición a los Estados Unidos Mexicanos”, según indica la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

La resolución del juez Andreani se conoció dos semanas después de que Interpol emitiera una alerta roja para la captura internacional de Reverter, quien una vez que sea detenido tendrá que enfrentar un proceso penal. Según concluyeron los investigadores, Jalabert, la víctima, y el inculpado se encontraban en su domicilio ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo, y Reverter comenzó a golpear a la víctima en la cara y el cuerpo, ejerciendo presión en el cuello, hasta asesinarla. Luego, según consta en la circular de la policía internacional, el presunto femicida tomó un cinturón y lo ató al cuello de la víctima, con el objetivo de simular un suicidio.

La circular roja emitida por
La circular roja emitida por Interpol para la captura internacional de Juan Manuel Reverter.

Fuentes del caso consultadas por este medio precisaron que el fiscal Escandell formuló el pedido de detención contra Reverter luego de que la familia obtuviera información sobre el posible paradero del prófugo, que según esa versión podría haber estado refugiado en un predio ubicado sobre la ruta provincial N° 1, entre la ciudad de Viedma y el balneario El Cóndor, a la vera del río Negro y en el límite con la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, hasta el momento las tareas investigativas llevadas a cabo por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Viedma, de la Policía Federal, no arrojaron el resultado esperado, y Reverter, hasta este jueves, continuaba prófugo de la Justicia.

Según se desprende de la investigación, el hombre de 37 años podría estar en Estados Unidos, Belice, Guatemala o, incluso, Argentina.

“AYUDANOS A ENCONTRARLO!!! Se busca por el femicidio de Agostina Jalabert. Necesitamos de tu ayuda, toda información es importante. WhatsApp +542920288994 o por E-mail: sfd-vdm@mpf.gov.ar. POR FAVOR COMPARTAN, SI TIENEN ALGUNA INFORMACIÓN NO DUDEN EN ESCRIBIR!!!”, reza el mensaje publicado este miércoles en la cuenta de Instagram @justiciaporagostina, mediante la cual familiares y amigos impulsan la búsqueda del presunto femicida.

El caso

Agostina Jalabert, una modelo e influencer argentina que tenía 31 años al momento de su muerte, fue encontrada sin vida el 18 de febrero de 2023 en un departamento de Playa del Carmen, México, y su familia comenzó a pedir que el caso se investigara como un posible femicidio.

Oriunda de Carmen de Patagones, Agostina fue hallada por su hermana Candela en el domicilio que compartían en el Complejo Paseo del Real, Paseo de Los Olivos, ubicado en el estado de Quintana Roo, en el que las hermanas vivían desde septiembre de 2022.

Agostina Jalabert (Facebook)
Agostina Jalabert (Facebook)

A fines de diciembre, “el exnovio de Agostina fue a visitarla para pasar las fiestas, se reconciliaron y él se quedó a vivir con ambas”, detallaron en aquel entonces desde su entorno.

De acuerdo al relato que ofreció Candela luego del macabro hallazgo, esa mañana llegó a la propiedad y la encontró cerrada, algo que no era frecuente. Según explicó Germán, tío de la víctima, en diálogo con este medio, la puerta se abre con un código. La joven lo ingresó una y otra vez y no pudo acceder. Preocupada, comenzó a golpear y a tocar el timbre. Incluso, llamó a su mamá para comunicarle la situación.

Minutos antes, el guardia de seguridad del condominio había advertido que los multarían debido a que esa noche los vecinos habían llamado a la Policía en dos oportunidades por ruidos, peleas y gritos que se escuchaban desde el departamento.

Agostina Jalabert era modelo e
Agostina Jalabert era modelo e influencer

Finalmente, la pareja de Agostina abrió la puerta desde adentro. El hombre dijo que estaba durmiendo y le preguntó por su hermana. “Ella le respondió que tenía que estar con él y comenzó a buscarla en las habitaciones. La encontró en el baño sentada y atada con un cinturón del toallero de mano”, relató Jalabert. “La llevó hasta ese lugar Bruna, la perrita de su hermana”, indicó.

Candela le vio dos o tres magullones, pero no se detuvo en él porque al ver a su hermana en esa situación se desesperó e intentó reanimarla”, explicó Germán. En ese momento, Agostina ya estaba muerta.

Aunque la escena era compatible con un suicidio, la familia de la mujer reclamó ayuda a la Cancillería, en ese entonces a cargo de Santiago Cafiero, para que las autoridades mexicanas investigaran el caso como presunto femicidio.

Agostina Jalabert Juan Manuel Reverter Playa del Carmen México Interpol Femicidios Viedma Río Negro

