Un marinero cayó al mar desde un pesquero frente a Puerto Madryn y fue encontrado muerto

Un operativo de búsqueda con alrededor de 40 embarcaciones terminó este jueves con el hallazgo del cuerpo de Haldi Morales, marinero de 50 años oriundo de Sierra Grande, que había caído al agua desde el pesquero Cabo Vírgenes horas antes

El cuerpo de un marinero de 50 años oriundo de Sierra Grande, identificado como Haldi Morales, fue recuperado este jueves poco antes de las 15 en aguas del Mar Argentino, a unas 60 millas náuticas de Puerto Madryn. El trabajador había caído al mar desde el buque pesquero Cabo Vírgenes durante la mañana de hoy, y el hallazgo puso fin a un operativo de búsqueda en el que participaron alrededor de 40 embarcaciones.

El accidente se produjo alrededor de las 10.30, mientras el Cabo Vírgenes realizaba tareas de pesca mar adentro. Las causas de la caída no fueron informadas de manera oficial. Ante la emergencia, los buques que navegaban en la zona se sumaron de inmediato a las tareas de rastrillaje a la espera de la intervención de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que al momento de los primeros reportes aún no había llegado al lugar del incidente, según informó el medio regional Canal 12.

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Fue el buque pesquero Magdalena el que finalmente localizó y recuperó el cuerpo de Morales, minutos antes de las 15 del mismo día. La confirmación llegó a través de fuentes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), cuya delegación en Puerto Madryn también fue la encargada de comunicar la noticia a los familiares del trabajador.

El despliegue fue uno de los más amplios registrados en la zona en los últimos tiempos para este tipo de emergencias: cerca de 40 embarcaciones coordinaron el rastrillaje del sector donde ocurrió el incidente, mientras las autoridades competentes avanzaban hacia el lugar.

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La tragedia se produce días después de otro fallecimiento en el ámbito de la pesca marítima de la región. Gustavo Ortiz, de 37 años y oriundo de la provincia de Corrientes, tripulante del buque pesquero Mar Esmeralda, murió el domingo 19 de julio tras sufrir una descompensación durante la navegación.

La autopsia determinó que la causa fue una falla cardíaca aguda no traumática. Según un comunicado de la empresa, Ortiz se había descompensado alrededor de las 16 de ese domingo, cuando la embarcación estaba en pleno mar, un día después de haber zarpado para iniciar una nueva campaña de pesca.

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El enfermero a bordo activó los protocolos de emergencia, y la empresa dio intervención a la PNA y a las autoridades competentes, con quienes mantuvo contacto durante todo el operativo y la investigación posterior.

Otro marinero que cayó frente a las costas de Santa Cruz

Un intenso operativo se llevó adelante desde principios de julio frente a las costas de la provincia de Santa Cruz para encontrar a un marinero de un buque pesquero que cayó al mar en medio de un intenso temporal que provocó fuertes vientos y grandes olas.

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Según pudo saber Infobae, todo ocurrió durante este martes cuando el barco pesquero “Luca Mario”, de bandera argentina, navegaba a más de 250 kilómetros de Puerto Deseado. Fuentes de la Prefectura Naval aclararon que el aviso fue realizado por el capitán del buque, que se comunicó para alertar sobre la caída de un tripulante de 46 años, identificado con las iniciales J. C. G., oriundo de la localidad de Empedrado, provincia de Corrientes.

En ese sentido, de acuerdo a la reconstrucción que brindaron a este medio, el hombre trabajaba en la cubierta de un buque congelador que se dedicaba a la pesca de langostinos y estaba en planes de regreso al puerto de Mar del Plata, desde donde partió el pasado 16 de junio.

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El hecho ocurrió en medio de condiciones climáticas complejas para la navegación, con fuertes vientos y grandes olas que golpeaban de costado al barco. Justamente, señalaron que las condiciones de seguridad e higiene del buque eran bastante precarias y la víctima no habría estado correctamente amarrada para evitar su caída al agua al momento del hecho.