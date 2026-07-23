Arrestan en Oregón a argentino buscado por feminicidio en México

La detención de Juan Manuel Reverter en Oregón marcó un avance central en la investigación internacional por el femicidio de Agostina Jalabert (Captura FOX Oregón)

La detención de Juan Manuel Reverter en el condado de Deschutes, Oregón, representó un paso central en la investigación internacional por el femicidio de la modelo argentina Agostina Jalabert.

La causa, que involucra cooperación entre agencias de México y Estados Unidos, cobró notoriedad por la gravedad de los hechos y el despliegue de recursos para capturar al sospechoso.

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El operativo, realizado alrededor de las 7:30 de la mañana, fue posible gracias a la participación coordinada de la United States Marshals Service, Interpol Washington, Homeland Security Investigation y la Patrulla Fronteriza.

El arresto respondió a una notificación roja de Interpol, que activó la búsqueda internacional tras el crimen ocurrido en México.

El arresto de Juan Manuel Reverter se concretó en Oregón a partir de una notificación roja de Interpol vinculada al femicidio de Agostina Jalabert, ocurrido el 18 de febrero de 2023 en Playa del Carmen, Quintana Roo, México, según la acusación.

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La captura de Juan Manuel Reverter fue coordinada por la United States Marshals Service, Interpol Washington, Homeland Security Investigation y la Patrulla Fronteriza

La captura fue ejecutada por agencias federales de Estados Unidos en coordinación con autoridades y mecanismos de cooperación internacional.

Una investigación que une a tres países

El caso comenzó el 18 de febrero de 2023, cuando la hermana de Jalabert halló el cuerpo en el departamento que la modelo compartía con Reverter en Playa del Carmen, Quintana Roo.

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La víctima tenía 31 años y, según la acusación, fue golpeada y estrangulada antes de que se montara una escena para simular un suicidio.

La fiscalía mexicana sostuvo que Reverter era el principal sospechoso, acusado de manipular la escena para encubrir el homicidio.

La notificación roja de Interpol permitió que la búsqueda trascendiera fronteras y derivara en la captura en territorio estadounidense.

Por qué lo detuvieron en Oregón

La orden de arresto internacional y la gravedad de la acusación, el asesinato de una mujer por razones de género, catalogado como femicidio, motivaron la acción conjunta de agencias federales estadounidenses.

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El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos explicó que sus equipos actúan en colaboración con otras jurisdicciones para localizar y detener a prófugos de delitos graves y violentos.

La detención de Reverter no guardó relación con delitos cometidos en Oregón, sino que respondió al pedido de autoridades mexicanas.

El operativo expuso el nivel de coordinación que puede alcanzar la lucha contra el crimen internacional, en especial cuando se trata de delitos de alto perfil.

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El femicidio de Agostina Jalabert ocurrió el 18 de febrero de 2023 en Playa del Carmen, Quintana Roo, según la acusación (Facebook)

El proceso judicial y una posible extradición

Por el momento, las autoridades estadounidenses no brindaron detalles adicionales sobre el arresto ni sobre los próximos pasos judiciales.

El proceso podría incluir una solicitud formal de extradición por parte de México, donde se abrió la investigación por el femicidio de Jalabert.

El caso de Agostina Jalabert conmocionó a la sociedad argentina y mexicana, generando reclamos de justicia y visibilización de los femicidios.

La detención de Reverter, principal sospechoso, representó un avance relevante, aunque el desenlace judicial aún estaba pendiente.

Las autoridades instaron a la población a aportar cualquier información relevante sobre fugitivos buscados. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos puso a disposición su línea de comunicación nacional y el portal de reportes para quienes puedan colaborar con datos sobre casos similares.

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La cobertura sobre el destino judicial de Reverter y el desarrollo de la causa continuará en las próximas semanas, con la atención puesta en la cooperación internacional y el reclamo de justicia para la familia de Jalabert.