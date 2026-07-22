Crimen y Justicia

Violento robo en Miramar: asaltaron y maniataron a dos jubilados para robarles plata y joyas

Ocurrió este martes a la noche mientras la pareja estaba en su casa. Poco después ocurrió un intento de robo similar en el barrio Las Lomas. Buscan a los sospechosos

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La entradera fue en la calle 25 casi 12
La entradera fue en la calle 25 casi 12

Una pareja de jubilados fue violentamente asaltada en las últimas horas en la ciudad de Miramar por al menos tres delincuentes que ingresaron a su casa y los amenazaron para robarles dinero y joyas.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió pasadas las 19 horas en una casa ubicada en la intersección de las calles 12 y 25, a una cuadra de la costanera. Las víctimas estaban en el interior cuando los ladrones, sigilosos, entraron al domicilio desde un ventanal que lograron abrir sin romper ni forcejear.

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Así llegaron hasta el ambiente donde se encontraban las víctimas, de 77 y 78 años, a quienes amenazaron para reducirlos y dejarlos atados de pies y manos en una habitación mientras concretaban el robo. “No estaban armados ni los golpearon”, aclaró una fuente de la secretaría de Seguridad a este medio.

El asalto duró unos 40 minutos aproximadamente. En ese tiempo, en el que el matrimonio permaneció bajo amenaza, los delincuentes revolvieron toda la vivienda en busca de objetos de valor. Sin embargo, no lograron llevarse demasiado: de acuerdo a la denuncia, robaron dinero en efectivo y algunas alhajas.

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Tras concretar el asalto, los sospechosos escaparon. Poco después, las víctimas lograron desatarse y llamar a la policía para radicar la denuncia correspondiente. Los ladrones todavía no fueron identificados ni detenidos.

Pero este no fue el único hecho de inseguridad que ocurrió este martes en Miramar: mientras terminaba la entradera a la casa de los jubilados, otros tres delincuentes intentaron hacer lo mismo en una vivienda ubicada en el barrio Las Lomas. No está confirmado si se trata de la misma banda.

En este caso, también había una persona adentro. Era la hija del propietario, que estaba visita en la ciudad. Su padre había salido hacia el centro para hacer compras y fue en ese corto lapso de tiempo que un ladrón se acercó con el fin de ejecutar un “robo exprés”.

Según sospechan los investigadores, el ladró creyó que la casa estaba vacía, por eso decidió romper un ventanal para ingresar.

La mujer que quedó en la casa, sin embargo, advirtió el ruido y se acercó a la habitación para ver de que se trataba. Fue entonces cuando descubrió al sospechoso dentro de la casa, gritó y provocó que este huyera rápidamente.

Afuera de la casa habían otros dos cómplices, quienes esperaron al delincuente y escaparon tras advertir que había gente en el domicilio.

La policía busca por estas horas a los sospechosos de ambos hechos e intentan determinar si se trata de la misma banda delictiva o si fueron grupos diferentes los que actuaron bajo la modalidad de entradera.

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