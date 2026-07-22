Giro en el crimen del policía en Loma Hermosa: liberaron a un sospechoso y detuvieron a otro de 14 acusado de ser el asesino

Video: el asesinato de Cristian Gerez

La investigación por el crimen del cabo Cristian Gerez, efectivo de la PFA, asesinado en un ataque motochorro ocurrido el lunes último por la noche en Loma Hermosa, zona de Tres de Febrero, cobró un giro inesperado en las últimas horas.

Este martes, una serie de tareas conjuntas de la Policía Bonaerense y la División Homicidios de la PFA habían terminado con el arresto de dos menores. Sin embargo, con el correr de las horas, uno de esos sospechosos fue liberado. Silvia Sorrentino, fiscal del caso, determinó que no tenía vínculo con el hecho: solo tenía una campera idéntica a la del autor material del disparo que mató al cabo Gerez.

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Así, fue liberado. Poco después, la DDI de San Martín, la Departamental Local y la División Homicidios de la Policía Federal capturaron a un nuevo sospechoso, el posible asesino. Tiene 14 años. Según la nueva ley, es imputable. El detenido restante, de 15 años, está acusado de ser el conductor de la moto empleada en el asalto.

El nuevo acusado fue capturado en la zona de Barrio Libertador, en donde los detectives del caso montaron una consigna. Al cierre de esta nota, la fiscal Sorrento redactaba la orden de medidas de seguridad para ambos sospechosos. Mañana podrán declarar ante la Justicia, aseguran fuentes del caso a Infobae.

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La DDI de San Martín, aseguran las mismas fuentes, aportó la prueba clave que vinculó a ambos acusados al hecho. Cayeron por sus posteos en redes sociales, principalmente videos publicados en TikTok que los mostraron con la ropa y la moto usadas en el asalto que le costó la vida a Gerez, así como varias pistolas.

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