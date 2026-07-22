Crimen y Justicia

Cayó “Zapallito”, el motochorro acusado de matar al hombre de La Matanza que defendió a un vecino de un robo

Nahuel Leonel Bazán fue detenido por el crimen de Lucas Galván, que perdió la vida al defender a un joven de su barrio en medio de un asalto. Cumplió la mayoría de edad mientras estaba prófugo

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La caída de "Zapallito", el acusado de matar a Lucas Galván en La Matanza

El crimen de Lucas Galván en La Matanza fue de un desprecio por la vida particular. Ocurrió el lunes 6 de este mes en la zona de San Alberto, en la esquina de Abdala y Moldes. Un comando de tres motochorros lo mató.

Galván, de 46 años, ni siquiera el blanco del robo. Había salido a asistir a un vecino al que asaltaban para quitarle el auto, un Volkswagen Gol. Pero recibió un tiro en la pierna izquierda en medio de un forcejeo. Los motochorros huyeron, con su víctima sangrando sobre el pavimento.

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Tras sufrir el disparo, Galván fue trasladado por otro vecino al Hospital Paroissien. Todavía estaba consciente. Allí, la Policía Bonaerense fue alertada. La Comisaría 5° de San Alberto en pleno, con su gabinete táctico operativo y su jefe de calle, se presentó en el centro médico. Galván relató, como pudo, lo que había sufrido. El disparo resultó ser crítico. La bala comprometió una arteria. La víctima no sobrevivió a la noche.

Este miércoles, menos de dos semanas después, hay un sospechoso detenido por el robo. Se trata de Nahuel Leonel Bazán, alias “Zapallito”. Tiene 18 años; los cumplió diez días después del crimen. Mató cuando era menor, si es que es culpable.

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Un hombre joven de cabello oscuro y chaqueta negra posa frente a un banner azul y blanco. A la izquierda, la espalda de un hombre con uniforme policial
"Zapatillo", el delincuente detenido

“Zapallito”, oriundo de Isidro Casanova, fue descubierto gracias a una investigación liderada por el anterior jefe de la Comisaría 5°, que rastreó 27 cuadras en busca de cámaras de seguridad hasta llegar al sospechoso, con un expediente inicialmente a cargo de la UFI de Homicidios matancera con el fiscal Claudio Fornaro. Al descubrirse la edad de “Zapallito”, el expediente pasó a la UFI de Menores N°1.

Las cámaras, precisamente, fueron la clave para encontrarlo. Mostraron todo el recorrido del hampón y su banda, aseguran detectives del caso, desde la esquina donde Galván fue baleado hasta un asentamiento en San Alberto, donde el acusado finalmente se refugió. La moto empleada por su banda fue descartada en la zona de Villegas.

lucas galvan victima la matanza portada
Lucas Galván, la víctima, en foto de sus redes sociales. Detrás. Messi en Qatar 2022

Las cuatro órdenes de allanamiento para encontrarlo fueron ejecutadas por la Comisaría 5°, la Subestación Centro y la Departamental La Matanza de la Policía provincial.

Por lo pronto, quedan dos prófugos por encontrar en torno al crimen de Galván.

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