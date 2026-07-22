Rosario: un chico de 12 años llevó un revólver a su escuela y terminó demorado

El arma de fuego incautada

Un estudiante de 12 años llevó un revólver en la mochila a su colegio en la ciudad de Rosario y fue demorado por la Policía. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el episodio ocurrió este martes en la tarde en la escuela primaria José Rondeau Nº 120 de barrio Azcuénaga, ubicada en Liniers y San Luis.

Fue la directora del establecimiento educativo la que dio aviso a la Policía, luego de advertir la presencia del arma. Cuando los agentes llegaron a la escuela, constataron que se trataba de un revólver marca Galand MR calibre .22 largo, sin municiones, con numeración, que fue secuestrado.

PUBLICIDAD

Por disposición de la Fiscalía de Menores el chico fue trasladado en un patrullero y quedó demorado. Posteriormente, el arma fue remitida a Criminalística para las pericias correspondientes. Se realizaron las notificaciones correspondientes a los familiares del chico.

Escuela primaria José Rondeau Nº 120 de barrio Azcuénaga, en Rosario

Según el medio Rosario 3, en base a fuentes del Ministerio de Educación, algunos compañeros del chico vieron el arma cuando abrió la mochila y le avisaron a la docente a cargo.

PUBLICIDAD

Luego se le informó a la directora y se activó el protocolo correspondiente a estos casos. Este miércoles se dictaron clases normales y se van a programar reuniones con las familias de los alumnos. El expediente fue calificado como portación de arma de fuego.

Otro episodio con un arma en Rosario

Casi en paralelo, se registró otro incidente en un establecimiento escolar de la misma ciudad. En esta oportunidad, un adolescente de 13 años fue aprehendido este martes en la Escuela N.º 338 “Constancio C. Vigil”, ubicada en Alem 3098, tras exhibir una réplica de arma de fuego dentro de la escuela.

PUBLICIDAD

Según indicaron fuentes oficiales a este medio, La intervención se produjo cerca de las 13:10 horas cuando personal policial acudió al lugar por orden de la Central 911, luego de recibir una alerta sobre la presencia de un menor armado.

Al arribar, los agentes entrevistaron al director de la institución, quien autorizó el ingreso policial. En presencia del directivo, el alumno fue identificado y reconoció portar una réplica de pistola, la cual entregó voluntariamente.

PUBLICIDAD

Escuela N.º 338 “Constancio C. Vigil”, ubicada en Alem 3098, en la ciudad de Rosario

El objeto incautado era una réplica de pistola tipo “Lock 22 Austria 40 SW”, de color negro y material plástico, señalaron las fuentes consultadas por Infobae.

La Fiscalía de Menores, a cargo del fiscal Ernesto Ducase, tomó intervención en el hecho e impartió las directivas correspondientes. Finalizadas las actuaciones en la escuela, el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 16ª.

PUBLICIDAD