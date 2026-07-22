Crimen y Justicia

Rosario: un chico de 12 años llevó un revólver a su escuela y terminó demorado

Ocurrió este martes a la tarde en el colegio José Rondeau Nº 120, ubicado en Liniers y San Luis. En otro establecimiento educativo rosarino un estudiante llevó una réplica de arma

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Una pistola de color negro y dos logotipos policiales sobre un fondo de madera. Uno de los logotipos dice "Policía Acción Táctica" y el otro "Secuestro"
El arma de fuego incautada

Un estudiante de 12 años llevó un revólver en la mochila a su colegio en la ciudad de Rosario y fue demorado por la Policía. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el episodio ocurrió este martes en la tarde en la escuela primaria José Rondeau Nº 120 de barrio Azcuénaga, ubicada en Liniers y San Luis.

Fue la directora del establecimiento educativo la que dio aviso a la Policía, luego de advertir la presencia del arma. Cuando los agentes llegaron a la escuela, constataron que se trataba de un revólver marca Galand MR calibre .22 largo, sin municiones, con numeración, que fue secuestrado.

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Por disposición de la Fiscalía de Menores el chico fue trasladado en un patrullero y quedó demorado. Posteriormente, el arma fue remitida a Criminalística para las pericias correspondientes. Se realizaron las notificaciones correspondientes a los familiares del chico.

Fachada de un edificio de ladrillo rojo con rejas verdes, una palmera y cables eléctricos. Hay una calle y una vereda con baldosas a cuadros
Escuela primaria José Rondeau Nº 120 de barrio Azcuénaga, en Rosario

Según el medio Rosario 3, en base a fuentes del Ministerio de Educación, algunos compañeros del chico vieron el arma cuando abrió la mochila y le avisaron a la docente a cargo.

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Luego se le informó a la directora y se activó el protocolo correspondiente a estos casos. Este miércoles se dictaron clases normales y se van a programar reuniones con las familias de los alumnos. El expediente fue calificado como portación de arma de fuego.

Otro episodio con un arma en Rosario

Casi en paralelo, se registró otro incidente en un establecimiento escolar de la misma ciudad. En esta oportunidad, un adolescente de 13 años fue aprehendido este martes en la Escuela N.º 338 “Constancio C. Vigil”, ubicada en Alem 3098, tras exhibir una réplica de arma de fuego dentro de la escuela.

Según indicaron fuentes oficiales a este medio, La intervención se produjo cerca de las 13:10 horas cuando personal policial acudió al lugar por orden de la Central 911, luego de recibir una alerta sobre la presencia de un menor armado.

Al arribar, los agentes entrevistaron al director de la institución, quien autorizó el ingreso policial. En presencia del directivo, el alumno fue identificado y reconoció portar una réplica de pistola, la cual entregó voluntariamente.

Esquina de calle con edificio de fachada clara y árboles. Varios automóviles estacionados, un semáforo rojo. Dos personas y una camioneta blanca en la acera
Escuela N.º 338 “Constancio C. Vigil”, ubicada en Alem 3098, en la ciudad de Rosario

El objeto incautado era una réplica de pistola tipo “Lock 22 Austria 40 SW”, de color negro y material plástico, señalaron las fuentes consultadas por Infobae.

La Fiscalía de Menores, a cargo del fiscal Ernesto Ducase, tomó intervención en el hecho e impartió las directivas correspondientes. Finalizadas las actuaciones en la escuela, el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 16ª.

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