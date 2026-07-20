Un chiste de mal gusto: un piloto español le hizo creer a pasajeros argentinos que habían ganado el Mundial

El chiste de mal gusto de un piloto español

La final del Mundial 2026 mantuvo en vilo a millones de personas alrededor del planeta. La definición entre Argentina y España se extendió hasta el tiempo suplementario y tuvo un desenlace cargado de emoción. Sin embargo, para los pasajeros de un avión que se encontraba en pleno vuelo durante el partido, la experiencia fue todavía más particular.

Mientras la aeronave surcaba el cielo y sin acceso a transmisiones en vivo, los viajeros dependían de la información que pudiera llegar desde la cabina. Fue entonces cuando el piloto tomó el micrófono y realizó un anuncio que provocó una inmediata explosión de alegría entre quienes viajaban a bordo.

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Según se escucha en un video que comenzó a circular en redes sociales, el comandante informó que la final había sido muy disputada y que ambos equipos habían dejado todo en la cancha. Luego, llegó el mensaje que desató la euforia.

“Fue un partido muy disputado hasta el final, prórroga incluida. Los equipos lo han dado todo. Pero la final del mundo, lamentablemente, solo la puede ganar uno”, arrancó diciendo el piloto ante la escucha expectante de los pasajeros.

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“Queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos”, expresó por el sistema de altoparlantes.

Una celebración que duró apenas unos minutos

La reacción de los pasajeros fue instantánea. Gritos, aplausos y festejos inundaron la cabina ante la supuesta consagración de la Selección argentina. Muchos interpretaron que el mensaje significaba que el equipo albiceleste había conseguido un nuevo título mundial.

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En un contexto en el que miles de argentinos seguían la definición con enorme expectativa, la noticia generó una mezcla de alivio y felicidad entre quienes estaban desconectados de lo que sucedía en tierra.

Sin embargo, la celebración tenía un problema: la información no era real.

Poco después comenzó a trascender que España había derrotado a Argentina por 1 a 0 en el tiempo suplementario y se había quedado con el trofeo. El anuncio realizado desde la cabina había sido, aparentemente, una broma.

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"Cuando el piloto es español y te hace creer que saliste campeón del mundo", decía el video que compartió un usuario en sus redes (Video: X @offensiveprank)

La situación provocó sorpresa entre quienes habían celebrado la supuesta victoria y también generó un intenso debate en las redes sociales, donde el video se viralizó rápidamente.

Un partido que se definió en el alargue

La confusión se produjo porque la final fue extremadamente pareja y se mantuvo abierta hasta los últimos minutos del tiempo extra.

Argentina y España protagonizaron uno de los encuentros más equilibrados del torneo, con oportunidades para ambos equipos y un desenlace incierto hasta el final.

La Roja logró imponerse por la mínima diferencia durante el alargue y terminó levantando la copa del mundo, frustrando el sueño argentino de conquistar otro campeonato.

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Precisamente por la tensión que rodeaba al partido, cualquier información relacionada con el resultado generaba una enorme repercusión, especialmente entre quienes no podían seguir las alternativas del encuentro en tiempo real.

Un video que se volvió viral

Aunque no trascendió qué compañía operaba el vuelo ni cuál era el destino de la aeronave, el episodio captó rápidamente la atención de los usuarios de redes sociales.

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Las imágenes muestran el momento en que el piloto se dirige a los pasajeros mientras el avión permanece en pleno vuelo. El contraste entre la seriedad del anuncio y el desenlace real del partido fue uno de los factores que impulsó la viralización del contenido.

Algunos usuarios consideraron que se trató de una ocurrencia divertida en medio de una jornada cargada de emociones deportivas. Otros, en cambio, cuestionaron la decisión de comunicar una información falsa sobre un acontecimiento de semejante relevancia.

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Sin dudas, este episodio ya se convirtió en una de las historias más curiosas que dejó la definición del Mundial 2026 fuera de la cancha.