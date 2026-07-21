Tiene 92 años, dejó el tenis a los 18 para dedicarse a su familia y décadas después volvió a representar a la Argentina: “Siempre hay que tener un deseo y seguirlo”

Ana Obarrio dejó el tenis a los 18 años cuando formó una familia y hoy destaca que su familia fue lo mejor de su vida

Con 92 años, Ana Obarrio sigue compitiendo en torneos internacionales de tenis de la categoría +85 y vuelve a vestir la camiseta argentina, aunque durante varias décadas estuvo alejada de las canchas. En diálogo con Infobae al Mediodía, recordó por qué dejó el deporte cuando apenas tenía 18 años, habló sobre la decisión de priorizar la familia, explicó cómo regresó a la competencia y compartió la filosofía de vida que, según sostiene, la mantiene activa hasta hoy.

Obarrio era una de las jóvenes promesas del tenis argentino cuando tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Se casó, formó una familia y dejó la competencia. Incluso recordó una anécdota que resume aquel momento. Estaba anotada para disputar un dobles mixto junto al campeón italiano de la época, pero finalmente no jugó porque su entonces novio no estaba de acuerdo con que compartiera la cancha con otro hombre.

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“Yo tendría que haber jugado con el campeón italiano de ese momento, a los 18 años. Estaba anotada y como mi novio en ese momento no quiso, no jugué”, recordó entre risas.

Lejos de expresar arrepentimiento, asegura que aquella decisión nunca fue un motivo de reproche. “No, porque estuve muy feliz con él. Lo más lindo que me pasó en la vida. El tenis me encanta, pero lo mejor de todo que tengo es mi familia”, afirmó.

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Ana Obarrio cumplió el deseo de tener diez hijos y su familia hoy incluye 38 nietos y varias generaciones vinculadas al deporte (Infobae en Vivo)

Antes incluso de casarse, cuenta que tenía un objetivo muy claro. “En el altar pedí tener diez hijos. ¿Y sabés qué? Se cumplió mi deseo. Por eso muchas veces digo que hay que tener deseos muy fuertes en la vida”. Ese deseo terminó convirtiéndose en una familia numerosa que hoy incluye diez hijos, 38 nietos y varias generaciones ligadas al deporte.

El regreso al tenis llegó muchos años después, tras la muerte de su marido. Empezó jugando partidos informales con amigas hasta que una mujer la convenció de anotarse en la Asociación Argentina de Tenis para competir. Nunca más dejó de hacerlo.

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“Me anoté y de ahí hasta hoy día no paré”, resumió. Con el tiempo comenzaron las convocatorias para integrar el seleccionado argentino en campeonatos mundiales de la categoría senior y representó al país en más de una decena de torneos internacionales.

A pesar de su edad, mantiene una rutina que sorprende. Juega al tenis tres veces por semana, participa de campeonatos con frecuencia y, cuando no está compitiendo, camina quince cuadras cada mañana antes de empezar el día. No sigue dietas especiales ni planes de entrenamiento sofisticados.

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Ana Obarrio volvió a representar a la Argentina en torneos internacionales de tenis de la categoría +85 a los 92 años (Infobae en Vivo)

“Me obligo a salir. Todos los días camino. Después, la alimentación es común. Me gusta comer mucha carne”, contó entre risas, antes de reconocer que sus comidas preferidas son las mollejas y la morcilla. Incluso confesó que solo visita al médico cuando tiene algún problema y que, muchas veces, no sigue demasiado sus recomendaciones.

La competencia, sin embargo, sigue despertándole las mismas sensaciones que décadas atrás. Apenas un día antes de la entrevista había perdido un partido y reconoció que todavía seguía con bronca. Pero enseguida explicó que esa frustración se transforma en un incentivo.

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“A mí me sirve el error y la frustración porque entonces ya estoy pensando cómo voy a hacer para ganar, cómo voy a hacer para jugar mejor. No me quedo llorando. Yo creo que las frustraciones casi son mejor que el éxito. Cuando tengo una frustración, voy con mucha más fuerza para adelante”, explicó.

Cuando le preguntan cuál es el secreto para mantenerse tan activa a los 92 años, no habla de genética ni de recetas milagrosas. Lo atribuye a hábitos incorporados desde chica. “Disciplina, esfuerzo, deseos. Siempre llegar a algo cuando uno está haciendo algo”, respondió. También recordó que, cuando era adolescente, entrenaba antes de ir al colegio. Su padre la llevaba a practicar, después se cambiaba el uniforme y recién entonces empezaba las clases. “No era un esfuerzo para mí. Era rutina”, resumió.

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A los 92 años, Ana Obarrio mantiene una rutina con tenis tres veces por semana, campeonatos frecuentes y caminatas diarias de quince cuadras (Infobae en Vivo)

Su curiosidad tampoco parece haberse detenido con el paso del tiempo. Cuenta que disfruta reunirse con sus nietos porque aprende de ellos, que le apasionan la filosofía y la literatura, que le gustaría hacer cursos sobre esas disciplinas y que uno de sus próximos objetivos es viajar a Grecia, atraída por la historia del lugar donde nació buena parte del pensamiento occidental. También recordó cómo logró vencer el miedo a volar: empezó subiendo sola a edificios altos hasta que perdió el temor y, cuando una de sus hijas se instaló en Estados Unidos, no dudó en tomar un avión cada vez que fue necesario. “Hay cosas en la vida que te empujan a hacer otras”, reflexionó.

Sobre el final de la entrevista, Obarrio dejó el mensaje que, según reconoce, intenta transmitirles a los más jóvenes. Recurrió a una imagen que recuerda desde su infancia: la zanahoria que se coloca delante del burro para que siempre tenga un objetivo hacia el cual avanzar.

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“Tengan un deseo y pónganse el deseo adelante. Trabajen, vivan la vida, disfrútenla y sigan ese deseo”, aconsejó. Una frase que resume un recorrido poco habitual: el de una mujer que dejó una prometedora carrera deportiva para formar una familia, volvió a competir varias décadas después y, a los 92 años, sigue encontrando nuevos motivos para mirar hacia adelante.

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