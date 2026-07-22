Crimen y Justicia

Femicidio en Córdoba: qué reveló la autopsia de la mujer asesinada por su ex pareja

Rocío Belén Gómez tenía 25 años y compartía una hija con Maximiliano Braudaco, el acusado del crimen. El hombre cumplía con una condena por violencia de género al momento del hecho. Está detenido

Guardar
Google icon
Femicidio Córdoba
El femicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la esquina de Independencia y Echeverría, en la localidad de Santa María de Punilla

La autopsia practicada a Rocío Belén Gómez, la joven de 25 años asesinada en Córdoba por su ex pareja y padre de su hija, Maximiliano Braudaco (40), determinó que la causa de su muerte fue “un shock hipovolémico, provocado por múltiples heridas punzantes, presuntamente ocasionadas con un arma blanca”.

El informe preliminar, difundido por el Ministerio Público Fiscal, reveló un dato impactante: “Cinco de esas lesiones afectaron órganos vitales, y la más grave perforó un pulmón y seccionó la aorta”, señala el documento que ya fue incorporado a la causa que investiga el femicidio ocurrido el lunes en la localidad de Santa María de Punilla.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió en horas de la madrugada. Tras el ataque, el hombre escapó del lugar, le confesó el crimen a un vecino y finalmente fue detenido por la Policía de Córdoba. Hoy es el único acusado por el asesinato. Al momento del hecho, el femicida cumplía una condena condicional por violencia familiar en una causa iniciada a partir de una denuncia presentada por la madre de la víctima.

El episodio ocurrió en un domicilio ubicado en la esquina de Independencia y Echeverrí. Gómez, mamá de tres menores de edad, y Braudaco se habían reunido para ver la final del Mundial. Horas más tarde, una discusión derivó en el ataque fatal.

PUBLICIDAD

Femicidio Córdoba
Rocío Belén Gómez murió producto de varias heridas de arma blanca. Tenía tres hijos (Instagram/@asambleanumcba)

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la madre de la joven intentó intervenir para detener la agresión. Al no conseguirlo, salió a buscar ayuda. Cuando regresó a la vivienda encontró a su hija sin vida. El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que la víctima murió como consecuencia de múltiples heridas de arma blanca.

Tras el femicidio, Braudaco se dio a la fuga. De acuerdo con el testimonio de un vecino, minutos después del hecho se cruzó con el hombre, a quien describió como una persona “violenta”, y le preguntó: “¿Por qué tenés sangre en la mano?”.

“Apuñalé a Rocío”, respondió el atacante, según el relato del testigo. Inmediatamente, la Policía montó un operativo cerrojo y logró detenerlo a pocas cuadras de la escena del crimen. “Estaba borracho, pasó por acá como a las 8 y la Policía lo agarró a dos cuadras”, declaró el vecino a El Doce.

La investigación también reveló que Braudaco había sido condenado en 2025 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje a dos años y seis meses de prisión condicional por delitos de coacción y daño calificado. La sentencia incluía una serie de reglas de conducta y medidas de restricción que debía cumplir. La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la madre de Gómez.

La investigación por el femicidio quedó a cargo de la fiscal Silvana Pen, de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, quien imputó al detenido por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Temas Relacionados

FemicidioCórdobaPuñaladasÚltimas noticiasViolencia de Género

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rosario: un chico de 12 años llevó un revólver a su escuela y terminó demorado

Ocurrió este martes a la tarde en el colegio José Rondeau Nº 120, ubicado en Liniers y San Luis. En otro establecimiento educativo rosarino un estudiante llevó una réplica de arma

Rosario: un chico de 12 años llevó un revólver a su escuela y terminó demorado

Giro en el crimen del policía en Loma Hermosa: liberaron a un sospechoso y detuvieron a otro de 14 acusado de ser el asesino

La investigación para esclarecer el homicidio motochorro Cristian Gerez comenzó con dos acusados. Sin embargo, uno de ellos solo llevaba la misma campera que el autor material. La fiscal Silvia Sorrentino investiga el hecho: ambos son inimputables

Giro en el crimen del policía en Loma Hermosa: liberaron a un sospechoso y detuvieron a otro de 14 acusado de ser el asesino

Inhabilitaron de por vida a la conductora que atropelló a un hombre y su hijo en Mar del Plata

Así lo resolvieron las autoridades del Ministerio de Transporte bonaerense tras constatar que la mujer no estaba habilitada para manejar y que su auto no contaba con la documentación correspondiente

Inhabilitaron de por vida a la conductora que atropelló a un hombre y su hijo en Mar del Plata

El video de la feroz golpiza a un motochorro en La Matanza: su cómplice tenía tobillera electrónica

Ocurrió en la zona de San Justo. Los vecinos atacaron al sospechoso con su propio casco. La Policía Bonaerense rastreó al delincuente que se fugó del lugar y descubrieron que tenía un dispositivo de monitoreo del Servicio Penitenciario. Otro asalto a un médico en la misma zona terminó con un detenido

El video de la feroz golpiza a un motochorro en La Matanza: su cómplice tenía tobillera electrónica

Un vecino amenazó con un arma a una cuadrilla municipal para evitar la poda de un árbol en Quilmes

El tenso episodio ocurrió en Villa La Florida. El hombre, que dijo ser policía, exigió frenar el corte de árboles. El jefe de los trabajadores lo increpó. Todos los involucrados terminaron declarando en la Comisaría 4° de la zona

Un vecino amenazó con un arma a una cuadrilla municipal para evitar la poda de un árbol en Quilmes

DEPORTES

“Tiene una doble herida de bala”: el presidente de Tigre dio detalles del estremecedor ataque que sufrió el micro de los fanáticos en Uruguay

“Tiene una doble herida de bala”: el presidente de Tigre dio detalles del estremecedor ataque que sufrió el micro de los fanáticos en Uruguay

Roberto Ayala habló sobre el tenso cruce con Dani Olmo tras la final del Mundial: “Fue la reacción a un dicho”

La nueva era de Coco Gauff, entre la élite deportiva y el liderazgo empresarial

Los tres clubes del extranjero que tienen en la mira a Galarza Fonda tras ser una de las figuras de Paraguay en el Mundial

Real Madrid quiere aplicar la “fórmula Endrick” con Franco Mastantuono: las cinco propuestas que tiene para marcharse del club

TELESHOW

María Becerra expresó su orgullo argentino antes de retomar su gira por España: “Un país lleno de amor y respeto”

María Becerra expresó su orgullo argentino antes de retomar su gira por España: “Un país lleno de amor y respeto”

Los 13 años de Rufina: cómo fue el festejo íntimo organizado por Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Patti Smith también pidió perdón en medio de la polémica anti Argentina: “Siempre respeté el coraje de su gente”

Qué dice la canción de Rosalía que generó el enojo de los argentinos

Rosalía se disculpó públicamente por su gesto contra Argentina tras la final del Mundial: “Mala mía”

INFOBAE AMÉRICA

El tránsito por Ormuz y Bab al Mandeb se desploma tras el bloqueo de los hutíes: “La mayor perturbación de los flujos de crudo”

El tránsito por Ormuz y Bab al Mandeb se desploma tras el bloqueo de los hutíes: “La mayor perturbación de los flujos de crudo”

Nacieron cuatrillizas idénticas en Australia, un caso natural considerado único en el mundo

Bahréin interceptó nuevos ataques de Irán y acusó al régimen de Teherán de “una agresión sistemática”

La Justicia de Bolivia otorgó arresto domiciliario a Tatiana Marset Alba, hermana de Sebastián Marset

República Dominicana: detienen a sujeto acusado de tráfico y a 25 haitianos indocumentados en nuevas redadas