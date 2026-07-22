“Poné toda la plata”: detuvieron a un ladrón por un asalto a mano armada y descubrieron que robó otros cinco comercios

"Poné toda la plata, dale", le dijo el delincuente a la empleada mientras la apuntaba con un arma

Un hombre de 31 años fue detenido en Mar del Plata acusado de cometer un robo agravado con un arma de fuego en un kiosco ubicado en la zona de La Perla. A partir de su aprehensión, los investigadores lograron además esclarecer otros cinco asaltos a comercios de cercanía ocurridos entre abril y julio de este año, según informaron fuentes policiales a Infobae.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Primera, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia.

El último hecho ocurrió durante la tarde del domingo 19 de julio, cuando un llamado al 911 alertó sobre un robo en un kiosco de la avenida Luro al 3000. De acuerdo con la investigación, el sospechoso ingresó al local, exhibió un arma de fuego y amenazó a la empleada para obligarla a entregar la recaudación. “Quedate ahí. Poné toda la plata. Dale, dale”, le dijo mientras la apuntaba con una pistola. “No tengo más”, le dijo la joven después de darle todo el dinero de la caja. Luego escapó a pie con el dinero.

PUBLICIDAD

A partir de la descripción aportada por la víctima, el seguimiento realizado por un empleado de seguridad de la cadena de kioscos y el rápido despliegue policial, efectivos del Comando de Patrullas lograron interceptarlo en la zona de las avenidas Independencia y Luro.

Durante la detención secuestraron una pistola calibre .22 tipo Browning Pocket y 170.100 pesos en efectivo. El dinero fue reconocido por el responsable del comercio y restituido por disposición judicial.

PUBLICIDAD

En tanto, la fiscal de Flagrancia, Ana Caro, dispuso la formación de una causa por robo agravado por el uso de arma no verificada para el disparo, el traslado del acusado a la Unidad Penal N.º 44 y el envío del arma a Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Un individuo encapuchado se inclina sobre el mostrador de un comercio durante un robo en Mar del Plata, mientras el empleado permanece agachado.

Le atribuyen otros cinco asaltos

Tras la detención, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera profundizó la investigación mediante el análisis de cámaras de seguridad, fotografías, características físicas, la vestimenta utilizada y el modus operandi del sospechoso.

PUBLICIDAD

Como resultado de esas tareas, los investigadores lograron atribuirle participación en otros cinco robos cometidos contra kioscos y pequeños comercios entre abril y julio de 2026. Entre ellos figura el asalto perpetrado el 17 de julio en un kiosco ubicado sobre la avenida Juan B. Justo al 2500, donde el autor amenazó con un arma a la empleada y escapó con la recaudación.

También fue vinculado con un robo ocurrido el 23 de junio en un comercio de la avenida Colón al 2000. En ese caso, el delincuente utilizó un arma blanca para intimidar al empleado y exigir el dinero de la caja registradora. La víctima intentó impedir la fuga y se produjo un breve forcejeo, aunque el sospechoso consiguió escapar. Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron determinantes para la investigación.

PUBLICIDAD

El detenido tiene 31 años y un largo historial de robos

Asimismo, los pesquisas lo relacionaron con un asalto registrado el 21 de abril en otro kiosco ubicado sobre la avenida Colón, donde sustrajo dinero tras amenazar al comerciante con un arma.

A esos episodios se suman dos robos cometidos el 20 de abril. Uno ocurrió en un drugstore de la calle Sarmiento al 2700, donde el delincuente ingresó con el rostro parcialmente cubierto y exhibiendo un arma de fuego para llevarse la recaudación. El otro fue en un kiosco situado sobre la avenida Juan B. Justo, donde utilizó la misma modalidad y escapó con el dinero de la caja.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los investigadores, en todos los casos se repitió un mismo patrón de actuación: el sospechoso elegía pequeños comercios, ingresaba con el rostro parcialmente cubierto, intimidaba a los empleados con un arma y escapaba rápidamente con la recaudación.

Las actuaciones complementarias fueron remitidas a la UFI N.º 14, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, quien dispuso notificar al detenido por cinco hechos de robo calificado, que quedaron incorporados formalmente a la investigación.

PUBLICIDAD