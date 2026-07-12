Sociedad

Video: festejaban el triunfo de Argentina saltando sobre la pérgola de un bar y se vino abajo

El colapso de la estructura exterior de un local ocurrió en una confitería del centro de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, durante la celebración del triunfo frente a Suiza. No se había informado sobre heridos

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Festejaban el triunfo de la selección Argentina arriba de una pérgola y se vino abajo

Los festejos en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, por la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026, terminaron con el derrumbe de la pérgola situada sobre la vereda de una confitería, además de otros incidentes en el centro de la ciudad.

El techo de madera del deck exterior del bar Bella Vista, en la esquina de 3 de Febrero y 9 de Julio, justo frente a la Plaza Ramírez, en pleno centro de la ciudad del este entrerriano, se vino abajo cuando varios jóvenes saltaban arriba en una estructura evidentemente no preparada para esto. El desplome pudo haber causado daños a las personas que estaban en el lugar, pero hasta hoy no se había informado de heridos.

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Según informaron los medios locales 03442 y El Once, en el marco de la celebración por el pase de Argentina a semifinales. El episodio ocurrió en una noche que también registró desorden en la zona de Plaza Ramírez, con autos en contramano y vehículos sobre la Peatonal Rocamora.

Esas maniobras pusieron en riesgo a las personas que seguían en el centro para celebrar. Los medios también consignaron que había un operativo de seguridad para acompañar la fiesta espontánea de los hinchas.

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La concentración por los festejos se realizó allí mismo, en la Plaza Ramírez, desde la finalización del partido que Argentina le ganó a Suiza, donde cientos de personas se reunieron para celebrar, pero la ciudad pasó de la euforia a una noche con daños materiales.

Grupo de personas sobre una pérgola de madera con un cartel de "Gustito", ondeando banderas de Argentina, con una multitud debajo y un edificio al fondo
La caída de una pérgola deja destrozos visibles en una confitería céntrica tras la celebración (03442.com.ar)

En ese marco se produjo el derrumbe en el bar céntrico, que formaron parte de los problemas que generaron los más alterados. La prensa local sostuvo que esa secuencia empañó los festejos de quienes habían llegado al centro con otra intención.

El Once atribuyó los incidentes a un grupo reducido de personas que protagonizó hechos de vandalismo y conductas imprudentes. El medio indicó que esto alteró el clima festivo que predominó durante gran parte de la noche.

En la intersección donde está el Bella Vista, el daño sobre la estructura fue una de las consecuencias más visibles. Las imágenes de video del lugar mostraron los destrozos y el accionar de ese grupo.

La concentración había convocado a familias, jóvenes y niños. Al final de la jornada, la mayoría de los hinchas mantuvo los cánticos y las banderas, aunque los incidentes concentraron parte de la atención pública.

Grupo de personas sobre una pérgola de madera con un cartel de "Gustito", ondeando banderas de Argentina, con una multitud debajo y un edificio al fondo
Los festejos por la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial 2026 derivan en incidentes en el centro de la ciudad de Concepción del Uruguay (03442.com.ar)

La clasificación de la selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 generó celebraciones masivas en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, miles de personas se concentraron en el Obelisco, tradicional epicentro de festejos futboleros, y en otras zonas emblemáticas como Cabildo y Juramento. Familias, grupos de amigos y fanáticos espontáneos participaron de una jornada marcada por la euforia y los cánticos, en un clima festivo que se extendió durante horas y que contó con una fuerte presencia policial para garantizar el orden.

La tarde del 7 de julio, tras la victoria agónica ante Egipto, los festejos en el centro porteño transcurrieron con tranquilidad hasta que, al anochecer, se produjeron incidentes cuando la policía intentó desalojar a personas con actitudes violentas. El operativo derivó en corridas, enfrentamientos y la intervención de efectivos motorizados. El saldo incluyó 19 detenidos y cinco policías heridos, además de cortes de tránsito y el desalojo de la Plaza de la República. Aún así, la mayoría de las celebraciones se desarrolló de manera pacífica.

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