Crimen y Justicia

“Andá al bailando payaso”: cómo fue la pelea entre Oneto y Burlando que casi termina a los golpes en el juicio por Maradona

La audiencia se tornó tensa cuando los abogados se enfrentaron cara a cara en un pasillo por una discusión que había comenzado en la sala. Los insultos, la intervención de la policía y cómo terminó el conflicto

Guardar
Google icon
Oneto Burlando Apertura
Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque y Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona

Iba a ser una audiencia tranquila en el juicio por la muerte de Maradona. Al menos eso estaba previsto: los fiscales habían convocado a un solo testigo y esperaban terminar el interrogatorio apenas pasado el mediodía. Pero como siempre pasa en este debate oral, un imprevisto -mejor dicho, un escándalo- cambió desde los planes hasta el foco de la jornada.

Los protagonistas del episodio fueron Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna, y Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque, quienes mantienen una rivalidad desde el primer día en los tribunales de San Isidro.

PUBLICIDAD

Hasta este martes, todo parecía estar ligado a una cuestión de roles: Burlando es el abogado de las hijas del Diez y Oneto del principal imputado por el fallecimiento. Sin embargo, esta vez, el conflicto se volvió personal, incluyó insultos y estuvo a minutos de pasar a la agresión física.

Francisco Oneto y Roberto Rallín, abogados de Luque (Reuters/Cristina Sille)
Francisco Oneto y Roberto Rallín, abogados de Luque (Reuters/Cristina Sille)

Todo comenzó cuando declaraba el testigo Julio Soria, custodio personal del Diez. Su declaración fue más bien reticente y usó mucho el “no me acuerdo”, como suele ocurrir en este juicio donde todos parecen decir menos de lo que saben. En este contexto, el abogado Burlando pidió a los jueces que le adviertan sobre las consecuencias del falso testimonio. Una solicitud que, para Oneto, fue tomada como una amenaza a Soria.

PUBLICIDAD

El representante de Dalma y Giannina deslizó por lo bajo que la amenaza no era al testigo. “Es a su cliente”, le dijo al defensor del neurocirujano. El intercambio se dio cuando el custodio del Diez intentaba explicar un llamativo chat con el acusado.

La respuesta de Burlando dio inicio a lo que parecía que iba a ser una discusión más con su antagonista. Oneto le respondió, el abogado de las hijas de Diego retrucó y las chicanas empezaron a ir y venir. La situación escaló con un comentario relacionado a la intimidad del defensor de Luque que generó su enojo.

—“Irrespetuoso. Que me lo diga afuera”, le dijo Oneto.

—“Usted está mal de la cabeza”, insistió Burlando.

Fernando Burlando y Gianinna Maradona(Reuters/Cristina Sille)
Fernando Burlando y Gianinna Maradona(Reuters/Cristina Sille)

El defensor de Luque, enojado como nunca antes se lo vio en este juicio, se levantó de su escritorio y se acercó al de su colega a los gritos. En el marco de esa tensión máxima, el tribunal ordenó un cuarto intermedio para que se calmen.

Contrario a eso, Oneto salió al pasillo y lo invitó a Burlando a salir para continuar la discusión cara a cara. La situación ya era violenta, pero nadie intervino hasta que el abogado de Dalma y Gianinna también salió. Acto seguido, los siguieron unos cinco policías y todos los presentes en el juicio.

En la puerta de la sala, Oneto y Burlando se enfrentaron cara a cara, frente con frente. A su alrededor, se formó una ronda de abogados, secretarios y periodistas que los miraban cual escenario de golpiza. Los policías custodiaban, pero no intervenían.

Leopoldo Luque con sus letrados en el juicio (Reuters/Cristina Sille)
Leopoldo Luque con sus letrados en el juicio (Reuters/Cristina Sille)

La discusión fue cada vez más fuerte y llegó al borde de la agresión física.

—“Sos un gil”, le dijo Burlando a Oneto mientras alzaba el pecho como quien se quiere pelear.

—“Anda al bailando, payaso. Payaso de mierda”, le contestó en el mismo tono el defensor de Luque ante los ojos de todos.

La pelea a gritos se extendió por solo unos segundos más hasta que el fiscal Cosme Iribarren agarró a Oneto y lo convenció de correrse. Así, lo llevó hasta una sala ubicada justo detrás del tribunal, donde lo esperaban los tres jueces del TOC N°7 para hablar. Minutos después, también entró Burlando.

Un grupo de fanáticos de Maradona en la puerta de los tribunales de San Isidro (EFE/Adán González)
Un grupo de fanáticos de Maradona en la puerta de los tribunales de San Isidro (EFE/Adán González)

Los dos abogados tuvieron una reunión con Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón donde fueron regañados y advertidos por la escandalosa pelea que protagonizaron en medio del debate y delante de un testigo.

El debate oral se reanudó una media hora después. Burlando le dio una palmada en la espalda a Oneto. Se sentaron en sus lugares y el presidente del tribunal dijo ante todos: “La próxima situación que se produzca, los letrados van a ser expulsados de la sala”.

Temas Relacionados

Juicio por la muerte de MaradonaDiego MaradonaFrancisco OnetoLeopolodo LuqueFernando BurlandoDalma MaradonaGianinna MaradonaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: Luque declaró otra vez tras la tensa pelea entre Burlando y Oneto

El neurocirujano hizo breves aclaraciones sobre algunas cuestiones que se expusieron durante la audiencia. Insistió en que no intervino en la internación domiciliaria y aseguró que “desde lo humano quería saber de Diego”

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: Luque declaró otra vez tras la tensa pelea entre Burlando y Oneto

Espeluznante: un joven murió quemado en Córdoba y la familia cree que su pareja lo atacó

Ocurrió el fin de semana en la localidad de Marcos Juárez. El joven falleció en el hospital ante la gravedad de las quemaduras. Su novia dijo que el fuego se inició mientras la víctima limpiaba una moto. El video

Espeluznante: un joven murió quemado en Córdoba y la familia cree que su pareja lo atacó

Violento intento de robo a un matrimonio en Avellaneda: la mujer se defendió con un botellazo y ahuyentó a los asaltantes

Ocurrió este sábado en el partido bonaerense de Avellaneda. Una cámara de seguridad registró el brutal ataque y la posterior huida de los delincuentes

Violento intento de robo a un matrimonio en Avellaneda: la mujer se defendió con un botellazo y ahuyentó a los asaltantes

Tragedia en la ruta 88: un remisero murió tras chocar contra un camión y una joven jugadora de vóley está grave

Ocurrió a la altura del kilómetro 55. El conductor fue identificado como Santiago Irigoyen (58), que falleció en el momento del accidente. La deportista herida tiene 15 años y pelea por su vida

Tragedia en la ruta 88: un remisero murió tras chocar contra un camión y una joven jugadora de vóley está grave

Un muerto cada dos días: el nuevo mapa de los asesinatos narco en La Matanza

Desde el 23 de junio hasta el 3 de julio pasado se registró una secuencia de crimenes con el negocio de la droga como eje que sacudieron a las autoridades con adictos y una menor entre las víctimas. ¿Quién es el nuevo capo que riega de plomo a la zona oeste?

Un muerto cada dos días: el nuevo mapa de los asesinatos narco en La Matanza

DEPORTES

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: se pone en juego el primer boleto a la final

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: se pone en juego el primer boleto a la final

Sigue la tensión en Inglaterra antes del choque ante Argentina: la palabra de Harry Kane sobre los rumores de división en el plantel

Cómo el rodete de Erling Haaland se volvió un negocio millonario en el fútbol y la moda

FIFA confirmó a los artistas para la ceremonia de clausura del Mundial 2026 con Tom Cruise y Robbie Williams como protagonistas

La nueva pelota que se estrenará para las semifinales y la gran final del Mundial 2026

TELESHOW

Milett Figueroa viajó a la Argentina y denunció a Mimi Alvarado en la Justicia: “Me cansé de las injurias”

Milett Figueroa viajó a la Argentina y denunció a Mimi Alvarado en la Justicia: “Me cansé de las injurias”

Las primeras horas de Nicole Neumann en Viena: reencuentro con Manu Urcera y paseos por jardines palaciegos con Cruz

Flor de la V celebró los 16 años de la Ley de Matrimonio Igualitario: “El amor ya no tenía que esconderse”

Claudia Villafañe recordó qué opinaba Diego Maradona de Lionel Messi: “Él lo decía siempre”

El video de Maxi López con su hijo Coki que reveló la intimidad entre padre e hijo: “No me atendés nunca”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 1,600 nuevos casos respiratorios aumentan presión sobre la vigilancia epidemiológica en Panamá

Más de 1,600 nuevos casos respiratorios aumentan presión sobre la vigilancia epidemiológica en Panamá

Las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro inauguran un centro de datos en Antigua Guatemala

El Salvador registra pérdida de 109,000 vacas y baja producción agrícola entre 2019 y 2025, según economista

El presidente Bernardo Arévalo inaugura la primera sede policial en el departamento de Petén

Hondureños y comunidad venezolana unen esfuerzos para enviar ayuda humanitaria a afectados por terremotos