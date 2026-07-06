Crimen y Justicia

Un hombre de 73 años fue asesinado en un ataque de viudas negras en Vicente López: hay dos detenidos

La víctima fue encontrada en su casa por su propia hija, que no lograba comunicarse con él. En las últimas horas, la Policía arrestó a una joven de 22 años y a un hombre de 34, señalado como su cómplice. Hay un prófugo

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Un hombre de 73 años fue asesinado durante un nuevo ataque de viudas negras en su casa de Carapachay, partido de Vicente López. El hecho fue descubierto el pasado 12 de junio por la hija de la víctima, quien acudió al domicilio de su padre luego de dos días sin saber de él. Como nadie respondía a la puerta, la mujer saltó el cerco de la propiedad e ingresó a la fuerza. La escena que se encontró fue fatal: su papá estaba tendido en el piso de una habitación, atado de pies y manos y sin signos vitales.

La mujer llamó al 911 e hizo la denuncia, donde aportó dos datos que resultaron clave para el inicio de la investigación. Primero, que la casa estaba muy desordenada, revuelta. Segundo, que su padre ya había sido víctima de un robo bajo la modalidad viuda negra en diciembre de 2024 y que era usuario habitual de aplicaciones de citas.

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Con esta información comenzó a trabajar la Unidad Fiscal de Investigación (U.F.I) Vicente López Oeste, a cargo de Alejandro Guevara, quien ordenó un relevamiento de cámaras de seguridad privadas y municipales para reconstruir la noche del hecho. Así logró detener, en las últimas horas, a la mujer señalada por haber captado a la víctima y a un hombre, acusado de haber ingresado a la casa para cometer el homicidio.

Un hombre murió tras un ataque de viuda negra en Vicente López
Una de las imágenes de las cámaras de seguridad

Ambos fueron identificados a través de los registros fílmicos. Según supo Infobae, las imágenes permitieron establecer que el episodio ocurrió el 10 de junio, cerca de las 21, cuando el hombre de 73 años llegó a su domicilio a bordo de su Peugeot acompañado por una joven, con quien ingresó a la vivienda.

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Alrededor de las 2 de la madrugada del 11 de junio, un Volkswagen Suran negro, que circulaba sin patente, llegó al lugar con dos hombres a bordo. Minutos después, se vio a la mujer -que había entrado con el jubilado horas antes- salir de la casa junto a ellos, sus presuntos cómplices. Escaparon en dos autos: la Surán y el vehículo de la víctima.

El seguimiento de las cámaras permitió reconstruir el recorrido del Peugeot robado, que fue captado por los lectores de patentes circulando por la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires antes de ser abandonado en la Villa 21-24 Zabaleta, en Barracas, donde fue secuestrado para ser peritado.

Un hombre murió tras un ataque de viuda negra en Vicente López
La mujer detenida acusada de viuda negra

Luego los investigadores también identificaron el Volkswagen Suran utilizado durante la fuga y establecieron que pertenecía a Maximiliano Ezequiel Vargas, de 34 años, domiciliado en la Villa Zabaleta. Las cámaras también registraron que, horas después del crimen, Vargas circulaba junto a una mujer que luego fue identificada como Brenda Magalí Noguera, de 22 años. Era la viuda negra.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Noguera habría sido la encargada de captar a la víctima y entrar con ella a la vivienda, mientras que Vargas habría participado directamente del homicidio junto a otro hombre aún no identificado.

Con esa información, personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Vicente López y de la SubDDI del distrito interceptó a Vargas en Lanús cuando circulaba en la Suran y lo detuvieron.

Un hombre murió tras un ataque de viuda negra en Vicente López
Ropa que le secuestraron a la viuda negra detenida

La investigación continuó con tareas encubiertas, análisis de cámaras y declaraciones testimoniales hasta que la Justicia ordenó un allanamiento en un domicilio de la Villa Zabaleta, donde fue detenida Brenda Magalí Noguera con la colaboración de la Policía de la Ciudad. Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir y un teléfono celular que serán incorporados a la causa.

La investigación ahora sigue en manos de la Fiscalía de Vicente López Oeste, a cargo de Gastón Larramendi, que continúa reuniendo pruebas para determinar con precisión la mecánica del crimen y la participación del tercer sospechoso que aún permanece prófugo.

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