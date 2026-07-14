Crimen y Justicia

Espeluznante: un joven murió quemado en Córdoba y la familia cree que su pareja lo atacó

Ocurrió el fin de semana en la localidad de Marcos Juárez. El joven falleció en el hospital ante la gravedad de las quemaduras. Su novia dijo que el fuego se inició mientras la víctima limpiaba una moto. El video

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El momento en que el joven, envuelto en llamas, pide ayuda

Una gran conmoción golpea por estas horas a la localidad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, luego de la estremecedora muerte de Isaías Barrera, de 20 años, que falleció luego de sufrir graves quemaduras en todo el cuerpo, en medio de un confuso episodio. Según medios locales y la propia familia de la víctima, el joven fue atacado por su pareja, con quien al parecer mantenía una relación conflictiva.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hecho tuvo lugar el sábado por la tarde en una vivienda ubicada sobre calle Zeballos al 1200, y quedó registrado por una cámara de seguridad en la que se observa el momento de desesperación de Isaías envuelto en las llamas, corriendo por la cuadra de su vivienda.

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Tras buscar ayuda, fue auxiliado por algunos vecinos en medio de la calle, hasta que una mujer logró sofocar el fuego con una frazada. Pese a eso, el daño ya era grave.

La víctima fue asistida inicialmente en el Hospital Abel Ayerza, a donde llegó bajo un cordón sanitario, y luego derivada al Instituto del Quemado de Córdoba, donde murió en la madrugada del lunes debido a la gravedad de las lesiones. La víctima presentaba quemaduras en el 95% del cuerpo.

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De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, cuando la Policía llegó al lugar donde estaba el joven herido, su pareja le indicó a los efectivos que desconocía el motivo por el que se prendió fuego.

El único dato que aportó la mujer -identificada con las iniciales de S.S.- es que aparentemente Isaías se encontraba limpiando una moto al momento del hecho.

Las fuentes señalaron que Barrera “estaba judicializado por un hecho de violencia familiar”, aunque no dieron mayores detalles. El caso es investigado por la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez, que había calificado el expediente -hasta antes de confirmarse la muerte del joven- bajo el delito de lesiones graves.

Hombre joven con gorra beige, sudadera blanca, chaqueta negra y pantalón oscuro, de pie en una acera. Levanta el pulgar derecho. Árbol y hojas caídas
Isaias Barrera, el joven que murió quemado en Córdoba

Ayer, familiares y amigos de la víctima se movilizaron para pedir justicia por la trágica muerte. Según el diario Villa María Ya, Barrera fue sepultado en el cementerio La Piedad de esa ciudad, de donde era oriunda la víctima.

Desde allí, su madre tomó la palabra y afirmó que su hijo “fue prendido fuego” y que “nadie hizo nada”. “Solamente queremos justicia”, sintetizó. Según denunciaron, un vecino les aseguró que la mujer le habría arrojado un bidón con combustible cuando el joven encendía un cigarrillo. Además, indicaron que supuestamente, el joven había realizado tres denuncias previas por episodios de violencia.

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