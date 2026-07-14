Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara otro custodio personal de Diego

Se trata de Julio Soria, único testigo del día convocado por la fiscalía. Será uno de los últimos que testificará sobre los días del ex DT en la internación domiciliaria

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Diego Maradona tatuaje hijas Dalma Gianinna
Diego Armando Maradona

El juicio por la muerte de Maradona se reanuda con los últimos testigos que estuvieron en la casa donde murió el Diez.

Para el final de esta semana, los jueces del TOC N 7 de San Isidro tendrán la reconstrucción completa de lo que pasó en los últimos días del astro del fútbol.

La Fiscalía se acerca a una etapa clave: la Junta Médica, que expondrá el análisis y las conclusiones forenses sobre el fallecimiento de Maradona.

11:04 hsHoy
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Maradona no comió ni salió de su habitación en sus últimas horas con vida: el relato de un testigo clave en el juicio

Julio Coria, custodio del Diez, vivía con Diego y reconstruyó sus días en la casa de Tigre en el debate oral. Fue la última persona que lo vio vivo. Qué dijo

Diego Maradona
Diego Maradona

La sala donde se desarrolla el juicio por la muerte de Maradona amaneció este miércoles con más policías de lo habitual. No hubo explicación por el aumento repentino de agentes en una audiencia donde, a priori, no se esperaban testigos famosos, como puede ocurrir en este debate. Pero hubo un comentario que, por lo bajo y en broma, se repitió entre las partes: “¿Será porque viene Coria?“.

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