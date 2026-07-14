Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara otro custodio personal de Diego

El juicio por la muerte de Maradona se reanuda con los últimos testigos que estuvieron en la casa donde murió el Diez.
Para el final de esta semana, los jueces del TOC N 7 de San Isidro tendrán la reconstrucción completa de lo que pasó en los últimos días del astro del fútbol.
La Fiscalía se acerca a una etapa clave: la Junta Médica, que expondrá el análisis y las conclusiones forenses sobre el fallecimiento de Maradona.
La sala donde se desarrolla el juicio por la muerte de Maradona amaneció este miércoles con más policías de lo habitual. No hubo explicación por el aumento repentino de agentes en una audiencia donde, a priori, no se esperaban testigos famosos, como puede ocurrir en este debate. Pero hubo un comentario que, por lo bajo y en broma, se repitió entre las partes: “¿Será porque viene Coria?“.