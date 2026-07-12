Los acusados del caso Maradona: qué cargos enfrenta cada uno y qué pruebas los complican en el juicio

El neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini

El juicio oral por la muerte de Diego Maradona tiene a siete trabajadores de la salud imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Son Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Nancy Forlini, Mariano Perroni, Ricardo Almirón y Pedro Di Spagna. Y, por lo menos la mitad de ellos, están en el banquillo de los acusados por haber ostentado un rol protagónico en el equipo médico del astro del fútbol y no querer dejarlo en manos de otro profesional.

El ego -o el cholulismo- acompañado de una serie de malas decisiones fue lo que trajo a la mayoría de ellos hasta esta instancia judicial, según quedó plasmado en los tres meses que lleva el debate oral en San Isidro: las pruebas que se expusieron hasta ahora demostraron que muchos de los acusados se encargaban de tareas que no les correspondían, se sobrepasaban y no delegaban para no ser menos importante.

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En el juicio, sin embargo, los imputados se desentienden de ese error y centran sus defensas en responder solamente por las tareas que técnicamente les correspondían. Por eso es un todos contra todos y terminan responsabilizando al de al lado por el abrupto final del máximo ídolo del fútbol.

Leopoldo Luque

El neurocirujano Luque fue el más apuntado al principio del debate oral. Como tal, pidió ampliar su indagatoria ante los jueces al menos unas ocho veces para contestar a las acusaciones en su contra. Es, por lejos, el imputado que más veces declaró.

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El neurocirujano declaró unas 8 veces en el juicio

La principal acusación que pesa sobre él es que era el médico de cabecera o de confianza de Maradona. No hubo ningún testigo que no lo sindicara como el responsable máximo de la salud del Diez. Sin embargo, a favor de Luque, quedó en claro -hasta ahora- que al momento de decidir la internación domiciliaria donde Maradona murió, anticipó que ya no se iba a hacer cargo.

El neurocirujano dijo a sus colegas y a la familia de Diego que daba un paso al costado después de la operación de cabeza de Maradona. También aclaró que solo iba a seguir viendo al Diez en calidad de amigo y como persona de confianza.

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Pero, ¿lo hizo? Lo que lo complica en este juicio es que, más allá de que hay pruebas que muestran que Luque no estaba a cargo del dispositivo domiciliario en el que falleció el ex DT, también hay otras que indican que nunca “se corrió” de verdad: firmó el acta de externación, siguió el día a día de Diego en Tigre a través del personal que estaba en la casa, opinó sobre su cuadro y, si había alguna complicación, él seguía siendo la máxima autoridad para consultar.

Agustina Cosachov y Carlos Díaz

Agustina Cosachov, la psiquiatra, es de las imputadas más mencionadas en todas las audiencias. Su rol no era estar a cargo de la salud de Maradona, pero, ella sola terminó poniéndose en ese lugar. Las pruebas expuestas en el juicio hasta ahora confirmaron que la psiquiatra era la encargada de la internación domiciliaria -dicho por el propio Leopoldo Luque-; también a quien llamaban diariamente para hacerle el reporte de lo que pasaba en la casa y la que hacía de interlocutora con la familia del Diez.

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Agustina Cosachov, la psiquiatra imputada

Sobre el día de la muerte, los testigos que estuvieron en la vivienda afirmaron que Cosachov entró a la habitación de Diego a las 11 de la mañana, que salió y dijo: “No nos quiere atender”. En realidad, ya estaba muerto.

Carlos Díaz, el psicólogo, estuvo con ella en esa situación. Sin embargo, de los integrantes del cuerpo médico personal de Maradona, es al que menos mencionan en el debate. Había ingresado al equipo apenas un mes antes del fallecimiento y a fin de tratar la adicción al alcohol del Diez.

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Carlos Díaz, el psicólogo acusado

En este tiempo, quedó claro que lo vio pocas veces, que su tratamiento iba teniendo resultados favorables -el ex DT murió limpio- y que su trabajo consistía en tener sesiones espaciadas en el domicilio de Tigre. Del debate también surgió que Cosachov y Luque al principio no lo querían.

Por ahora, la exposición que hizo su defensor Diego Olmedo en los lineamientos de apertura del juicio tiene sentido: a Díaz lo complican solo unos chats de WhatsApp en los que (como todos los imputados) opina por demás sobre la situación de Maradona y habla despectivamente de las hijas. La diferencia con sus compañeros de equipo es que él, aparentemente, no tenía ni voz ni voto en las decisiones sobre el Diez. Al menos según lo expuesto en estos tres meses.

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Nancy Forlini

Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga, también es muy mencionada. De ella dependía la llegada del equipamiento de la internación domiciliaria donde murió Maradona. En realidad, los médicos tratantes (Cosachov y Luque) le pedían a ella lo que necesitaban y su rol era autorizarlos. El problema -que podría ser una de las bases de todo lo que ocurrió- es que la psiquiatra que tenía que hacer las solicitudes dijo no haber leído el acta de externación donde decía explícitamente que la prepaga solo se iba a encargar de contratar el servicio de enfermería, cuidadores médicos y una ambulancia en una posta cercana.

La imputada Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga

Es decir: pareciera ser que desde el principio hasta el fin de la estadía de Diego en Tigre, hubo un malentendido entre Cosachov y Forlini. Por eso fueron las únicas imputadas que se enfrentaron a un careo en este debate oral. No se pusieron de acuerdo.

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Forlini además se había puesto en el rol de interlocutora entre la psiquiatra y los enfermeros que trabajaban en la casa de Diego. Sin embargo, según se constató en el debate, el sistema comunicación tenía fallas: Cosachov decía que no se enteraba en detalle de lo que ocurría dentro del domicilio y le escribía ella misma a los enfermeros para consultarles; pero cuando Forlini se enteraba, retaba a los trabajadores y los amenazaba con echarlos por no respetar su rol.

En conclusión, la comunicación siempre entre todos ellos nunca estuvo clara.

Mariano Perroni y Ricardo Almirón

El rol de Mariano Perroni, coordinador de los enfermeros, quedó claro que solo era administrativo. Lo único que hacía era recibir por WhatsApp los informes diarios del personal que estaba en la casa, responder con un “ok” y encargarse de que Forlini estuviera al tanto. Fue el único de los imputados que advirtió con tiempo que la casa no estaba preparada para una emergencia.

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La prueba que lo complica y aún no quedó del todo aclarada es que él habría obligado a una enfermera (Gisela Dahiana Madrid, que va a juicio por jurados) a completar la planilla de enfermería del día de la muerte con datos, al menos, alterados.

Mariano Perroni, coordinador de enfermeros imputado (RS Fotos)

Ricardo Almirón, enfermero acusado, es el único que no fue a ninguna audiencia del juicio y que no declaró ante los jueces. No se lo nombra demasiado, pero cuando aparece en los relatos, siempre forma parte de la peor escena de la internación domiciliaria: la de la muerte de Maradona.

Lo complican los relatos de los testigos que estuvieron en el lugar el día del hecho: Almirón estaba de guardia hasta las 6 de la mañana del 25 de noviembre. En la noche del 24 lo entró a ver a Diego y puso en su planilla que estaba óptimo, aunque horas después empezó a morir. Entre las 5 y las 6 de la mañana siguiente hizo el relevo con la enfermera Madrid. Un testigo que los vio afirmó que Almirón no entró a la habitación a revisar a Maradona antes de irse. Según los peritos que declararon, para ese momento el Diez ya pudo haber empezado a agonizar.

Pedro Di Spagna

Pedro Di Spagna, el médico clínico acusado, es el último de la lista. Intervino como consultor en dos oportunidades durante la internación domiciliaria del Diez y una de esas veces Maradona no lo quiso recibir. Quedó claro que no era el médico clínico designado para la internación domiciliaria y que tampoco tenía injerencia en este sentido en la salud del Diez.

Pedro Di Spagna, el médico clínico imputado

Lo que lo deja expuesto para los fiscales es que lo integraron al grupo de WhatsApp donde estaban todos los médicos y mandó algunos mensajes.

El juicio todavía tiene, por lo menos, dos meses más de debate oral antes de los alegatos finales de las 14 partes que integran el proceso. El veredicto podría estar cerca de fin de año.

Por el delito de homicidio simple con dolo eventual, los imputados podrían recibir una pena de entre 8 y 25 años de prisión.