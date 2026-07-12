De Marcela Tinayre a Marta Fort y Maia Reficco: los famosos mostraron cómo viven el duelo entre Argentina y Suiza

Marta Fort mostró cómo se preparó para el partido de Argentina

Ya sea desde Kansas, en sus alrededores, o desde la comodidades de sus casas, las celebridades argentinas no ocultaron su entusiasmo y nerviosismo por el partido de Argentina contra Suiza. En ese marco, figuras como Marta Fort, Maia Reffico, Marcela Tinayre, Celeste Cid, Duki, Tuli Acosta, Trueno, Sofía Jujuy y Soledad Aquino se pronunciaron en sus redes sociales.

Tras sus polémicos dichos en uno de los partidos previos de Argentina, Sofía Jujuy se mostró viajando al estadio. “Llegamos. Qué locura, vamos Argentina”, expresó la influencer en su posteo ante sus millones de seguidores.

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A su manera, Marcela Tinayre también alentó a los jugadores de la Scaloneta. “Trencitas, todo lo que me pidieron, yendo a la cancha. Vamos Argentina. Quiero mostrarles que para entrar a las canchas en Estados Unidos hay que llevar una cartera transparente. El rouge en lápiz me lo sacaron, chicles, el niño Jesús de Praga, que siempre nos acompaña. Un espejito. Plata, tarjeta de crédito, anteojos de leer. Un calmante, para dolores musculares”, afirmó la hija de Mirtha Legrand luciendo una camiseta y un gorro de Argentina.

A través de sus redes, Duki mostró su apoyo a la Scaloneta con una foto frente a un espejo dentro de un ascensor de paredes metálicas lisas y perforadas. El trapero llevaba puesto un saco negro de corte amplio sobre una sudadera del mismo color, un pantalón oscuro y una mochila azul marino en la espalda.

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Marcela Tinayre en la previa del partido Argentina - Suiza

Además, como accesorios, portaba varias cadenas doradas con colgantes y un reloj metálico en la muñeca izquierda. También llevaba lentes transparentes de marco delgado. En la parte inferior de la imagen escribió: “Hoy hay que estar elegantes”, acompañado de una bandera de Argentina.

Por su parte, Soledad Aquino compartió una publicación junto a emotivas palabras. En la imagen, la expareja de Marcelo Tinelli lucía su pelo rubio y lacio, con lentes de armazón rosa y camiseta clara, se encontraba sentada en el asiento delantero de un automóvil. Sobre la foto, en la parte inferior, aparecía el texto “Vamos argentina.!!!” en letras blancas. Como si fuera poco, Soledad también escribió en la descripción del posteo: “Gracias jóvenes, que nos dan un poco de alegría. Cuando todo se desmorona atrás de ustedes se mueven otros intereses. Bendiciones muchachos. ¿Nosotros ganamos? No, ustedes”.

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Sofía Jujuy mostró su entusiasmo por el partido de Argentina

Tuli Acosta también se sumó a la fiebre celeste y blanca. La joven, que recientemente cambió su look, publicó imágenes donde lucía una camiseta de la selección argentina de fútbol, con detalles en celeste y blanco, y los escudos oficiales en el pecho. Su pelo era oscuro y llevaba el flequillo ligeramente despeinado sobre la frente. Con la mano izquierda realizaba un gesto de corazón utilizando los dedos índice y pulgar, mientras que con la derecha sostenía su celular.

Tuli Acosta, con la camiseta de la Selección argentina y un gesto de corazón con los dedos, mostró su apoyo al equipo en redes sociales (Instagram)

Celeste Cid compartió una selfie con camiseta alusiva a la Selección y labios rojos, sumando el mensaje “un besito al cortisol por venir” y la canción “Muchachos” (Instagram)

Duki posó ante el espejo con un look oscuro y cadenas doradas, destacando: “Hoy hay que estar elegantes”, junto a una bandera de Argentina (Instagram)

Maia Reficco celebró el encuentro desde Kansas City, sonriente y con la camiseta celeste y blanca, acompañada por la expresión “AAAAAAAAA” (Instagram)

En un estilo similar, Celeste Cid publicó una imagen con una camiseta celeste y blanca con detalles tejidos, alusiva a la Selección Argentina. La toma, capturada desde un ángulo bajo, enfocaba su cara ligeramente inclinada hacia adelante, con labios pintados de rojo y una expresión relajada. En la parte superior izquierda de la imagen aparece el texto “un besito al cortisol por venir”. En la esquina inferior derecha se veía una miniatura de la canción que la joven había elegido para acompañar la publicación: “Muchachos”, Hinchada Argentina en Doha (Vivo).

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Soledad Aquino, desde el auto y con lentes de armazón rosa, escribió: “Vamos argentina.!!! Gracias jóvenes, que nos dan un poco de alegría” (Instagram)

El mensaje de Trueno para alentar a la Selección (Instagram)

Desde Kansas, Maia Reficco también compartió su entusiasmo por el partido. En la story que compartió ante sus seguidores se la veía en el interior de un vehículo junto a un joven. Así, ambos posaban sonrientes para una selfie tomada desde un ángulo diagonal. Maía tenía el pelo largo y oscuro, vestía una camiseta celeste y blanca de la Selección Argentina y sonreía ampliamente. Sobre la imagen aparecía la expresión “AAAAAAAAA”, en letras blancas alargadas, reflejando los nervios previos. Además, en un recuadro de la imagen se leía la ubicación “Kansas City” con el ícono de geolocalización.