Construyó una “cabaña rodante” y recorre el país en su camioneta 4x4: “Dejé mi profesión en pausa, no tengo fecha de regreso”

El año pasado, el médico veterinario decidió cerrar su local de Mar de Ajó y darle otro sentido a su vida luego de más de 30 años de trabajo. “Hice esta camper con mis propias manos y a mi manera. Quería que fuera exactamente como la había imaginado”, contó (Video gentileza: IG @joseluisosella)

A los 54 años, después de más de tres décadas dedicadas a la medicina veterinaria, José Luis Osella tomó una decisión que sorprendió a vecinos, clientes y amigos de Mar de Ajó, ciudad de la Costa Atlántica. Puso en pausa su profesión, construyó con sus propias manos una singular “cabaña rodante” sobre su camioneta 4x4 y salió a recorrer la Argentina sin itinerarios rígidos ni fecha de retorno. “No tengo fecha de regreso. Lo importante es disfrutar cada momento del camino”, resume mientras avanza por las rutas del país.

El proyecto se llama Refugio Orión, un cámper artesanal montado sobre una camioneta Ford Ranger 2019 con un motor de 3.2 litros que combina funcionalidad, diseño, trabajo manual y una profunda búsqueda personal.

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La idea comenzó a tomar forma durante un viaje a Mallorca, España, donde pasó una temporada junto a su hijo. Mientras pensaba en futuros destinos y aventuras, surgió una pregunta que cambiaría todo: ¿por qué seguir viajando alojándose en hoteles o campings cuando podía construir su propio hogar móvil?

Según contó José, siempre tuvo un espíritu aventurero y una fuerte conexión con la vida al aire libre, el senderismo, el montañismo y la pesca. Sin embargo, durante años las obligaciones laborales y familiares ocuparon el centro de la escena.

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José Luis Osella dejó en pausa su carrera como veterinario y construyó con sus propias manos una original cabaña rodante para recorrer la Argentina sin fecha de regreso

“Llega un momento en que uno se pregunta si hay algo diferente, algo más”, recordó en diálogo con Infobae. Esa inquietud comenzó a tomar forma tras su regreso de España. Allí descubrió que existía otra manera de vivir, menos condicionada por la rutina y más enfocada en disfrutar el tiempo.

“Con esa idea dando vuelta en mi cabeza, empecé a interiorizarme en el mundo de las casas rodantes y los cámpers. Pero en lugar de comprar uno fabricado, tomé una decisión mucho más ambiciosa: construirlo desde cero”, admitió. “Quería hacerlo con mis manos, a mi manera y que fuera exactamente como yo lo imaginaba”, explicó.

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Una cabaña de madera sobre una Ford Ranger 4x4

Con esa premisa, en noviembre del año pasado inició una obra que demandaría cientos de horas de trabajo. Aunque continuó ejerciendo su profesión, aprovechaba cada momento libre para avanzar en la construcción. Algunos días podía dedicar apenas una hora; otros, jornadas completas. Así, entre herramientas, madera y mucha paciencia, fue dando vida a un proyecto completamente personal.

El proyecto Refugio Orión está montado sobre una Ford Ranger 4x4 y combina diseño artesanal, funcionalidad y espíritu aventurero

“La construcción terminó pesando cerca de 1.500 kilos, una cifra importante pero dentro de los límites que la camioneta puede soportar”, precisó Luis sobre la cabaña que diseñó y cuya estética terminó convirtiéndose en una de las características más admiradas del proyecto. “Tiene techo a dos aguas, revestimiento de madera y grandes ventanas panorámicas”, describió.

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Aunque muchos creen que detrás de una construcción así hay arquitectos, planos o programas de diseño, nada de eso ocurrió. Antes de comenzar, José observó algunos videos para entender distribuciones interiores y soluciones habituales en cámpers pero todo finalmente nació de una imagen mental. “No tengo un croquis ni un plano. Todo estaba en mi cabeza”, afirmó.

Autodidacta de las manualidades, la carpintería y la construcción, el veterinario admitió que empezó su creación con las herramientas básicas que tenía en su casa: “Un serrucho y algunas sierras. Nada más”.

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Así era por dentro la "cabaña rodante" antes de las terminaciones finales

Seis meses de trabajo artesanal

La aventura constructiva comenzó oficialmente el 1 de noviembre del año pasado y se extendió durante seis meses. “La estructura exterior fue construida con machimbre de eucalipto, mientras que el esqueleto interno está compuesto por pino tratado. Entre ambas capas incorporé una cámara de aire rellena con lana de vidrio de gran espesor para mejorar el aislamiento térmico”, precisó José.

Aunque desde afuera parece compacta, la cabaña aprovecha cada centímetro disponible. “La estructura mide aproximadamente dos metros de ancho por tres metros de largo. La cama matrimonial se encuentra en una extensión ubicada sobre el techo de la cabina de la camioneta, lo que libera espacio para las áreas comunes”, detalló.

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En este video, José muestra cómo fue evolucionando la construcción de su "refugio"

En el interior hay una mesa multifunción, un pequeño sillón, una cocina, una heladera de 70 litros, una bacha para lavar platos, múltiples conexiones eléctricas, puertos USB, iluminación LED, espacios de almacenamiento, sistema de energía solar mediante dos paneles de 180 watts y reservas de agua para diferentes usos.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la ingeniosa resolución del baño. A simple vista parece inexistente, pero detrás de un sistema plegable se esconde una ducha completamente funcional y un inodoro seco desmontable. Mediante una cortina de nailon y un sistema de drenaje cuidadosamente diseñado, José logró incorporar todas las comodidades necesarias sin sacrificar espacio.

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Una de las principales características de la cabaña rodante son sus ventanales para observar el paisaje

La construcción también implicó resolver desafíos técnicos. Uno de ellos fue el almacenamiento y desecho de aguas grises. “Ante la falta de espacio para un depósito convencional, ideé un sistema basado en caños dispuestos en forma de serpentina entre el camper y la camioneta, que funciona como reservorio temporal hasta su vaciado”, graficó.

“El agua destinada a la ducha y a la bacha circula por un tanque oculto entre el techo interior y el techo exterior de la cabaña. Para el agua potable utilizo un dispenser independiente con bidones recargables”, contó José.

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La cama matrimonial se encuentra encima de la cabina del conductor

Otra característica distintiva de la cabaña rodante es la enorme cantidad de ventanas que tiene. José quiso que la naturaleza fuera protagonista de la experiencia y diseñó una estructura donde prácticamente cualquier movimiento de cabeza permite observar el paisaje exterior.

“La iluminación natural se complementa con un sistema de luces LED interiores que permiten mantener ambientes luminosos durante la noche”, precisó.

Paradójicamente, en una época dominada por las pantallas, decidió prescindir de la televisión. “No quería pasar el tiempo mirando una pantalla. La idea es disfrutar lo que pasa afuera”, explicó.

En el techo de la cabaña hay una representación artística de la Luna iluminada mediante fibra óptica y luces LED

El nombre del cámper tampoco fue elegido al azar. “Refugio” remite a los albergues de montaña que José conoció durante sus experiencias de trekking y montañismo. “Orión”, en cambio, está relacionado con una de las características más llamativas del interior: una representación artística de la Luna iluminada mediante fibra óptica y luces LED.

“Mientras desarrollaba ese detalle decorativo, seguía con atención las noticias sobre la nave espacial Orión, utilizada en las misiones de exploración lunar. La conexión fue inmediata y el nombre quedó definido”, recordó.

El inicio de una nueva vida

Finalmente, el 29 de junio de este año llegó el momento esperado: salir a la ruta a recorrer la Argentina. “Elegí dirigirme hacia el norte del país para evitar posibles complicaciones climáticas asociadas a las nevadas invernales del sur argentino”, aclaró.

José salió a recorrer el país el 29 de junio. "Elegí empezar por el norte para escaparle a las nevadas", contó

Tras hacer una “para técnica” en La Pampa para encontrarse con su hija Martina, estudiante de Medicina, continuó por Córdoba, con planes de pasar por San Luis, Entre Ríos y seguir hacia otras provincias del norte argentino.

Sin embargo, aseguró, el trayecto exacto es lo de menos. “No tengo en mente cuándo volveré. No sé si esto va a durar un mes, dos o tres. Lo único que sé es que lo estoy disfrutando cada segundo”, afirmó.

Aunque muchos podrían interpretar el viaje como una jubilación anticipada, José aclaró que no se trata de un retiro definitivo. Si bien contó que cerró la veterinaria al volver de España, continúa trabajando en domicilios. “Me cansé de la obligación de permanecer atado a un lugar y a horarios fijos”, señaló.

Grandes ventanas panorámicas, techo a dos aguas y revestimiento de madera le dan a Refugio Orión una estética única

Mientras tanto, disfruta de una etapa completamente diferente de su vida. Después de criar a sus hijos, atravesar un divorcio y dedicar décadas a una profesión exigente, encontró una nueva forma de libertad sobre cuatro ruedas.

La cabaña de madera que construyó con sus propias manos no es solamente un vehículo para viajar. Es la materialización de una idea que llevaba años rondando en su cabeza: vivir sin apuros, dejar espacio para la sorpresa y convertir el camino en el verdadero destino. Y por ahora, asegura, no hay ninguna razón para detenerse.