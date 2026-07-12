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Las perlitas del sufrido triunfo de Argentina ante Suiza: de la fuerte arenga de Dibu Martínez al reto de Messi al árbitro

La Albiceleste volvió a ganar en la prórroga y avanzó a las semifinales del Mundial 2026: chocará ante Inglaterra por un lugar en la definición

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Agentina aprendió a sufrir en el Mundial 2026: otra vez atravesó una prórroga, pero venció 3-1 a Suiza y avanzó a las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que se medirá ante Inglaterra. Alexis Mac Allister, Julián Álvarez (una verdadera perla) y Lautaro Martínez empujaron a la Albiceleste un paso más cerca del sueño, en un encuentro vibrante.

La previa del partido fue una usina de perlitas de alto nivel. Por ejemplo, durante la transmisión de ESPN, mientras el plantel de Argentina realizaba el calentamiento, Sergio Agüero le lanzó un vagón de presión a Francia y se la quitó a la Albiceleste. Es que, cuando le consultaron por el candidato, soltó: “Posiblemente Francia pueda ser el campeón mundial. Felicidades a Francia”. Cuando el periodista Leo Paradizo le pidió argumentos para tamaña sentencia, respondió: “Estoy tirando mufa. Olvidate, Francia la rompe. Olise, Mbappé, como loco...”.

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Ya en el túnel, hubo un sentido abrazo entre el capitán Lionel Messi y Lionel Scaloni, que para los fanáticos que siguieron el partido por TV resultó toda una señal. También en el túnel, un pequeño se le acercó a la Pulga y le arrancó una sonrisa. “Te amo, Messi”, le dijo con timidez. Instantes después, se escuchó una breve pero intensa arenga de Dibu Martínez.

Sin perder la concentración y la postura, solo moviendo los labios, sacudió las fibras nerviosas de sus compañeros. “Vamos muchachos. Con el corazón, la concha de su madre. Es lo único que les pido, con el corazon”, dijo. Y el plantel obró en consecuencia.

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Antes de que la pelota rodara, el momento que conmovió a todos: se realizó el minuto de silencio por la muerte de Jayden Adams, figura de Sudáfrica en este Mundial, que murió a los 25 años. Todo el estadio respetó el homenaje.

Ya en el fragor del encuentro, el árbitro João Pinheiro quedó en el ojo de la tormenta. Más que por sus sanciones, por sus formas. Discutió en más de una oportunidad con Lionel Messi y el capitán llegó a lanzarle: “Hablame bien, no me faltes el respeto. A mí hablame bien”.

Luego, a los 72 minutos de acción, el colegiado portugués se redimió. Tras amonestar erróneamente a Leandro Paredes por una falta a Embolo que no existió, fue convocado por el VAR. Y en la pantalla advirtió que el punta había simulado. En consecuencia, anuló la amarilla al volante argentino y se la exhibió al delantero europeo, que ya estaba amonestado, por lo que terminó siendo expulsado.

Tras el sufrido triunfo, Argentina buscará un lugar en la final ante Inglaterra el próximo miércoles, desde las 16, en el Atlanta Stadium, sede del épico triunfo frente a Egipto. Del otro lado de la llave se batirán a duelo España y Francia.

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