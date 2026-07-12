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Así se prepararon las mujeres de la Selección para los cuartos de final ante Suiza: brillos, dedicatorias y glamour

Agus Gandolfo, Muri López Benítez, Magui Alcacer y Kelci Rose mostraron sus looks para alentar a la Scaloneta en el Mundial 2026

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Mujer con camiseta de la selección argentina, pantalones claros y gafas de sol dentro de un vehículo oscuro con pantallas y una calle urbana de fondo
Agus Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, fue una de las primeras en compartir su look para el partido de Argentina ante Suiza (Instagram)

Kansas City volvió a ser el punto de encuentro de las familias de la selección argentina para un partido que define el futuro del equipo en el Mundial 2026. Argentina se mide ante Suiza por los cuartos de final, con un lugar en semifinales en juego, y como ocurrió en cada fecha del torneo, las parejas de los jugadores se organizaron para llegar al estadio. El partido arranca a las 22 horas, horario argentino, y la llegada fue escalonada, con cada una a su ritmo y con su propio sello.

Agus Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, eligió la camiseta titular de Argentina en versión cropped con el número 22, el de su pareja, combinada con un jean celeste de tiro alto. El conjunto lo completaron lentes de sol pequeños de marco oscuro, un reloj dorado y varios anillos. El cabello, lacio y suelto con mechas, acompañó un look que equilibró la identificación con la Albiceleste y una apuesta estética cuidada.

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Antes de partir, Gandolfo se fotografió junto a @luchi.gandolfo en un espejo: las dos con la misma camiseta del número 22, jeans y actitud. La imagen quedó registrada en sus redes. Ya en el traslado al estadio, se la vio en el interior de un vehículo de lujo, con los lentes puestos y la camiseta ajustada, lista para la noche.

Mujer con camiseta de la selección argentina con número 22, gafas de sol, joyas, sentada en el interior de un vehículo oscuro con una pantalla
Agus Gandolfo, con la camiseta de la selección argentina con el número 22, posa sentada en el interior de un vehículo oscuro
Dos mujeres posan frente a un espejo. Ambas llevan camisetas de la selección argentina y jeans. Una mujer usa gafas de sol y sujeta un teléfono
Agus junto a Luciana, su hermana, listas para partir rumbo al estadio
Mujer de cabello castaño claro y ojos marrones sonríe en primer plano con una camiseta de fútbol de Argentina con tres estrellas y jeans, en un estadio con asientos rojos
Muri, pareja de Lisandro Martínez, viajó desde Miami para llegar a tiempo para estar en el partido

Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, se fotografió ya desde su butaca en el estadio. Lució la camiseta titular argentina en versión cropped con el número 2, combinada con un jean celeste. El cabello castaño con mechas, lacio y recogido hacia atrás, enmarcó un maquillaje con ojos bien delineados y labios rosados. La selfie desde la tribuna, con las butacas rojas del estadio de fondo, la mostró sonriente y lista para el partido.

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Magui Alcacer, pareja de Gio Lo Celso, llegó al estadio acompañada por los más pequeños de la familia. En las imágenes se ve a un niño sobre los hombros de un adulto, ambos con la camiseta de Lo Celso, el número 11 con el apellido en la espalda. La escena, tomada a la entrada del estadio bajo un cielo despejado, resumió en una sola foto el clima familiar que rodea al equipo en cada partido del torneo.

Irene Ariza, pareja de Giuliano Simeone, llegó al Arrowhead Stadium de Kansas City junto a toda la familia del jugador. La foto grupal frente al estadio reunió a nueve personas, todas con camisetas de Argentina, varias de ellas con el número 17 de Simeone. Ariza, de negro, posó en el centro del grupo. Ella misma definió la escena en sus redes con una sola frase: “el teammmm”, con la ubicación del estadio como único dato adicional.

Niña rubia sobre hombros de un adulto, ambos con camiseta rayada blanca y celeste con el número once y apellido "Lo Celso". Fondo con gente y cielo azul
Magui eligió compartir una foto de Emilia, su hija, con la camiseta del su papá
Mujer rubia con camiseta de fútbol de Argentina con logo Reebok y escudo, collar, aretes, y texto "VS" entre banderas de Argentina y Suiza
Kelci, la pareja de Marcos Senesi, apostó por una camiesta vintage
Mujer de pie con camiseta corta turquesa con número doce, escudo FIFA y logo AFA, jeans oscuros, zapatillas blancas, y gafas de sol, ante un edificio
Rocío eligió intervenir la camiseta de su marido y combinarla con un jean

Kelci Rose, pareja de Marcos Senesi, eligió una camiseta retro de Argentina de manga larga con cuello en V, en celeste y blanco con detalles en negro, de la marca Reebok. La combinó con un pantalón oscuro y accesorios dorados: aros argolla y una cadena fina con dije. El cabello rubio platinado, lacio y suelto, y un maquillaje con cejas marcadas y labios nude completaron un look que se diferenció del resto por la apuesta vintage.

Rocío Espósito, pareja de Gerónimo Rulli, apostó por una versión diferente de la indumentaria oficial. Lució la camiseta alternativa de Argentina en color verde agua, también en corte cropped, con el número 12 y un corazón dibujado en rosa sobre la tela. La combinó con un jean azul oscuro de tiro alto, zapatillas blancas y lentes de sol estilo aviador con marco transparente y cristales marrones.

El look de Espósito tuvo un tono más descontracturado que el del resto. El cabello lacio con mechas rubias, suelto sobre los hombros, reforzó esa impronta casual. Las fotos, tomadas en exteriores con luz natural, la muestran sonriente y relajada antes del partido.

Mujer joven con camiseta de fútbol de Argentina y pantalones blancos con apliques, con las manos en la cabeza, en un pasillo de hotel con número 855
Camiseta con el número 8 y pantalón blanco con perlas y strass
Primer plano de una camiseta de fútbol blanca y celeste con un gran número oscuro. Contiene un mensaje manuscrito en tinta negra, un dibujo de corazón y una firma
El mensaje que escribió el Colo Barco en la camiseta de su pareja (Instagram)

El cierre más emotivo de la previa lo protagonizó Yazmín Jaureguy, pareja del Valentín Colo Barco. Eligió la camiseta titular argentina con el número 8, combinada con un pantalón blanco bordado con perlas y cristales que convirtió el look en algo a mitad de camino entre la tribuna y una producción de moda.

Pero el detalle que concentró todas las miradas no fue el pantalón sino lo que llevaba escrito en la camiseta. En la parte trasera, con letra manuscrita en marcador negro, se leía: “Para el amor de mi vida, te amo, Mamón”, seguido de una firma. Un mensaje personal en el medio de un partido de cuartos de final del Mundial.

Jaureguy se fotografió en el pasillo del hotel, con el cabello negro recogido en una coleta alta y el maquillaje con delineado marcado. La combinación entre el pantalón bordado y la camiseta oficial generó uno de los looks más comentados de la previa entre las redes de las familias de los jugadores.

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