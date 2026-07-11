La misteriosa trama del narco mexicano que decía trabajar en una empresa médica y cayó en un hotel de Puerto Madero

El arresto de Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, el presunto narco mexicano detenido en Puerto Madero que era buscado por la justicia de Estados Unidos

Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, ciudadano mexicano, nacido en junio de 1988, fue capturado el viernes por la noche en el lobby del hotel Hilton de Puerto Madero, en un operativo a cargo de la Policía Federal. La Justicia estadounidense lo buscaba por un supuesto negocio narco. Una circular roja de Interpol pesaba sobre su cabeza.

La captura fue anunciada de inmediato por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. Así, Covarrubias fue exhibido en las redes del Estado argentino, vestido de impecable traje. Tras su arresto, lo fotografiaron con el torso desnudo. Allí, vieron el tatuaje que atravesaba su pecho, con la clásica frase atribuida a Emiliano Zapata y de tantos revolucionarios del siglo XX: “Prefiero morir de pie que vivir de rodillas”.

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Hasta aquí, la historia oficial. Pero la trama detrás del caso es un tanto inquietante. ¿Acaso es miembro de un cartel? Las autoridades argentinas no lo saben todavía e intentan determinarlo. ¿Qué hacía Covarrubias en Buenos Aires? El ciudadano mexicano tiene una coartada. Ante las autoridades argentinas, aseguró que se encontraba en el país no para vender droga, sino para un congreso médico.

Así, Covarrubias afirmó que trabaja para una prestigiosa empresa dedicada al negocio de las células madre y la medicina regenerativa. Estaba vestido de traje, precisamente, para una cena de negocios. El congreso de la empresa se celebraba, según la firma misma, ayer viernes y hoy sábado a la noche. Podrá repetir su coartada ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de su extradición.

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Covarrubias y su tatuaje

Covarrubias, precisamente, se hospedaba en una habitación del séptimo piso del Hilton, según descubrió la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, el departamento Interpol de la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA, en una investigación conjunta con la SIDE. La presencia del sospechoso fue alertada por fuentes oficiales estadounidenses en el país, en comunicación directa con la Oficina Central de Interpol en Washington.

Un cruce de información con Migraciones determinó que, efectivamente, se encontraba en el país y que había llegado a la Argentina el miércoles pasado. Pero Covarrubias, a pesar de la acusación en su contra, había entrado de forma legal.

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Los investigadores, por otra parte, determinaron que tenía un pasaje de salida del país, con destino a Colombia.

El acusado con los detectives de la Federal

El presunto narco era buscado por la U.S. District Court para el distrito norte de Illinois, por el delito de conspiración de poseer cocaína con intención de distribuir, con una causa penal abierta diez años atrás. Sin embargo, la circular roja en su contra había sido cargada ayer viernes mismo.

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Fuentes oficiales aseguraron a Infobae que Covarrubias no era el foco de una investigación en curso y que iba a ser expulsado por la vía migratoria. Sin embargo, la circular roja cambió la historia y precipitó su detención.

Su pasaje de salida estaba agendado para el lunes próximo. De Medellín, Colombia, conectaría hacia Cancún. La causa en su contra determinó que estuvo detenido, pero recuperó la libertad en 2017 bajo fianza. El delito: mover diez kilos de droga.

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