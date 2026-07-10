Un minibús con 16 niñas que volvían de un partido de fútbol chocó contra un auto en Córdoba y dejó dos muertos

Las niñas recibieron atención médica (Foto: LV16)

Un choque frontal entre un automóvil y un minibús dejó dos personas muertas y 16 menores heridas que debieron ser hospitalizadas. El siniestro fatal se registró este jueves por la tarde en la Ruta Provincial 4 de Córdoba.

El llamado de emergencia llegó a los Bomberos Voluntarios de La Carlota alrededor de las 17:50, según informó LV16 Radio Río Cuarto. Al arribar al lugar, un tramo conocido como “La curva de la Herrería" entre La Carlota y el acceso a Huanchilla, los rescatistas confirmaron la muerte de un hombre y una mujer adultos que ocupaban el automóvil.

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En el minibús viajaba el equipo de fútbol femenino de Laboulaye y Serrano, compuesto por niñas de entre 9 y 12 años. De acuerdo con lo mencionado por el mismo medio, el grupo regresaba de Río Cuarto tras disputar un encuentro cuando se produjo el impacto. En las imágenes que circularon del operativo, se puede ver a un auto rojo con la trompa totalmente destruida varado en paralelo al costado de la ruta. Se trata del Fiat Siena en el que circulaban las víctimas fatales. Desde un segundo ángulo, se ve al auto prácticamente sin delantera.

De frente y sobre toda la traza de la ruta quedó tendido el autobús color blanco. El rodado quedó de costado, cortando la vía de circulación.

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Así quedó el minibús en donde viajaban las niñas (Foto: LV16)

Las menores sufrieron golpes, cortes y escoriaciones por la rotura de los vidrios. Todas fueron trasladadas al Hospital de La Carlota, donde también recibieron asistencia psicológica; en tanto otros casos fueron derivados a un centro de salud de Río Cuarto, indicó El Doce.

Fabricio Ibarra, jefe de los Bomberos Voluntarios de La Carlota, precisó que las condiciones de visibilidad eran buenas al momento del siniestro y que el choque ocurrió en un tramo prácticamente recto de la ruta. Aunque añadió que en ese horario había una circulación intensa de camiones vinculada a la actividad agropecuaria de la zona.

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Mientras la Policía Judicial de Río Cuarto trabajaba en el lugar para determinar la mecánica del accidente, el tránsito se mantuvo restringido y fue desviado por caminos rurales alternativos.

El choque provocó el vuelco del minibús donde viajaban las menores (Foto: LV16)

Choque y muerte en La Pampa

Facundo Paz Orellana, un joven de 25 años oriundo de General Pico, murió este jueves a las 6.45 tras una colisión frontal entre la camioneta Peugeot Partner que conducía y un camión Scania con acoplado en la Ruta Provincial 4 de La Pampa. El choque ocurrió entre los kilómetros 72 y 73, a unos cinco kilómetros del acceso a la localidad de Trenel. El conductor del camión no sufrió lesiones y no hubo otras personas involucradas.

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Las primeras pericias en el lugar apuntaron a que el Scania habría invadido el carril contrario momentos antes del impacto, de acuerdo con la información de El Diario de La Pampa. La Partner circulaba de oeste a este con destino a General Pico, mientras que el camión lo hacía en sentido inverso, hacia Trenel. La fuerza del choque fue tal que el conductor del vehículo menor no tuvo posibilidades de sobrevivir.

Así quedó la camioneta en la que viajaba el joven fallecido

Fuentes de la Unidad Regional II de la Policía de La Pampa confirmaron a La Arena la identidad de la víctima y aclararon que las causas exactas del accidente permanecen bajo investigación. Personal de la Comisaría de Trenel fue el primero en llegar a la escena: preservó el lugar, dispuso desvíos de tránsito y realizó las primeras actuaciones. Posteriormente, especialistas de la División Criminalística llevaron adelante los peritajes técnicos para reconstruir la mecánica del siniestro.

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Según precisó El Diario de La Pampa, la coordinación judicial quedó a cargo de los fiscales Juan Pellegrino y Marcos Sosa. El tránsito en el sector de la ruta donde ocurrió el accidente fue desviado mientras se realizaron las tareas periciales.