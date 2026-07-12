El golazo de Julián Álvarez para clasificar a la selección argentina a semifinales del Mundial y recordó a uno ante Real Madrid: la emoción de Scaloni

¡GOLAZO INCREÍBLE DE JULIÁN!



Con un tiro al ángulo, la Araña puso el 2-1 contra Suiza en el tiempo extra y sueña con las semifinales. pic.twitter.com/m0TI3mRLoO — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

Julián Álvarez se vistió de superhéroe en los cuartos de final del Mundial 2026 al convertir un golazo en el tiempo extra en Kansas City para estampar el 2-1 parcial a favor de la selección argentina contra Suiza, que consiguió su clasificación con un resultado final de 3-1. En medio de un trámite parejo en el que el combinado albiceleste jugaba con un hombre más por la expulsión de Breel Embolo por simulación, la Araña marcó un tanto exquisito que fue idéntico a una conversión con el Atlético de Madrid en el clásico de la ciudad contra el Real Madrid.

Con el resultado 1-1 por los goles de Alexis Mac Allister y Dan Ndoye, el atacante surgido en River Plate recibió un pase de José Manuel López en la frontal del área y, tras un leve enganche hacia el medio, sacó un potente remate que ingresó en el ángulo del arco defendido por Gregor Kobel.

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¡SE EMOCIONÓ SCALONI!



🇦🇷 Así vivió el entrenador de Argentina el GOLAZO de Julián Álvarez y el 2-1 contra Suiza.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/M25yowBWha — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

El tanto rememoró inmediatamente a su conversión del 4 de marzo de 2025 en un derbi madrileño en el Estadio Santiago Bernabéu. Por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, el argentino enganchó dentro del área rival y sacó un tiro a colocar al palo largo que ingresó en el ángulo de Thibaut Courtois.

Lionel Scaloni, ya casi como un festejo distintivo, no se inmutó en los primeros segundos posteriores al golazo de Julián Álvarez. Sin embargo, tras un leve instante, el entrenador de la selección argentina se emocionó visiblemente.

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* El gol ante Real Madrid que se recordó

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