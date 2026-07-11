Crimen y Justicia

Macabro crimen en Las Toninas: hallaron a un hombre de 71 años enterrado en los médanos y detuvieron a un adolescente

La víctima era buscada hace más de 15 días tras un misterioso incendio en su vivienda. Por el hecho arrestaron a un joven de 17 años y a otro adulto. Encontraron palas y machetes en sus domicilios

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Macabro crimen en Las Toninas
Los elementos incautados por la Justicia

Un crimen macabro y plagado de incógnitas mantiene en vilo a la localidad de Las Toninas, en el Partido de La Costa, donde el hallazgo de un cuerpo enterrado en los médanos reorientó una investigación que estaba estancada hace días. La víctima fue identificada como Alfredo Alberto Carbano, de 71 años, quien era buscado intensamente hace más de dos semanas. Por el homicidio detuvieron a un adolescente de 17 años y a un hombre de 31.

Todo comenzó con un incendio ocurrido el 26 de junio en la vivienda de Carbano, ubicada en calles 13 y 4. Según constataron los bomberos que trabajaron en el lugar, el fuego solo provocó daños materiales, pero la ausencia del propietario y la imposibilidad de ubicarlo tras varios intentos encendió las alertas.

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En este contexto, la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) La Costa tomó intervención en el caso e inició las primeras averiguaciones. Así surgió un dato clave: su camioneta, una Tata Sumo, había sido vista días antes encajada en los médanos, abandonada cerca de la Ruta Provincial 11.

Macabro crimen en Las Toninas
La zona donde hallaron el cadáver

El 28 de junio, la policía halló el vehículo sin ocupantes. A partir de testimonios recolectados en la causa, se reconstruyó que un hombre “similar a Carbano" habría dejado la camioneta y seguido a pie rumbo a su domicilio, a pocas cuadras de distancia.

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Al día siguiente, la SDDI junto con Policía Científica realizó una inspección en la vivienda del hombre, donde secuestraron municiones de varios calibres, documentación y una moto. Nuevamente no se encontraron rastros del dueño ni tampoco con indicios de violencia que llamaran la atención. Su paradero, hasta entonces, era un misterio. Paralelamente, los investigadores revisaron cámaras de seguridad y entrevistaron a vecinos para reconstruir los movimientos.

Macabro crimen en Las Toninas
Una de las palas encontradas en los allanamientos

El 6 de julio, el Ministerio Público Fiscal activó el protocolo de búsqueda, mientras la causa, en ese momento caratulada como averiguación de paradero, sumaba un elemento extra: Carbano figuraba como imputado en una causa federal por acopio de material explosivo.

La investigación parecía no avanzar hasta que este jueves se sumaron nuevas declaraciones que orientaron las sospechas hacia una zona de campo cercana a la vivienda. Un testimonio recibido al día siguiente alimentó la hipótesis de un posible homicidio.

Macabro crimen en Las Toninas
El detenido de 17 años

Este viernes, en el marco de un rastrillaje que incluyó a Bomberos, Policía Científica y un perro K9 entrenado para búsqueda de personas, se produjo el hallazgo que cambió el rumbo del expediente: el cuerpo de Carbano fue encontrado enterrado en los médanos, entre Las Toninas y el kilómetro 314 de la Ruta Provincial 11.

En este contexto, la fiscalía, a cargo del fiscal Pablo Gamalieri de la UFI 11 de Mar del Tuyú, recaratuló el caso como homicidio y ordenó la aprehensión de dos sospechosos: Facundo Tomás Acosta (17 años) y Damián Aníbal Maciel (31 años), quienes habían declarado como testigos e incurrieron en notorias contradicciones.

Macabro crimen en Las Toninas
Los rastrillajes para buscar a la víctima

La investigación continuó este sábado, cuando se realizaron cinco allanamientos en domicilios vinculados con los detenidos. Entre los elementos secuestrados había 12 teléfonos celulares, una notebook, herramientas, machetes, una pala, un hacha, una cadena dorada y una frazada con manchas hemáticas. Todo quedó bajo resguardo para peritajes ya que las autoridades sospechan que podrían haber sido usados para el crimen.

Además la justicia dispuso dos nuevas órdenes de allanamiento ante la aparición de pruebas relevantes.

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