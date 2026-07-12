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El boletín del triunfo de Argentina ante Suiza: Julián Álvarez en modo Messi y la dupla Cuti Romero-Licha Martínez, otra vez clave

El equipo de Lionel Scaloni se puso en ventaja con gol de Mac Allister, pero sufrió un empate que lo complicó. Tuvo que llegar al suplementario y ahí apareció La Araña para destrabar un duelo que parecía ir hacia los penales. Ahora, se viene Inglaterra en Atlanta

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Argentina está en semifinales de la Copa del Mundo (REUTERS/Amanda Perobelli)
Argentina está en semifinales de la Copa del Mundo (REUTERS/Amanda Perobelli)

(Desde Estados Unidos) Aguante, corazón, aguante. En otro partido para el infarto, la selección argentina superó 3-1 a una dura Suiza y está en las semifinales del Mundial que se juega en Norteamérica. Todo parecía indicar que, con el gol temprano de Alexis Mac Allister, el combinado albiceleste no iba a sufrir como en los dos anteriores encuentros de la fase eliminatoria, pero los europeos se adelantaron en el campo y lograron igualar con una pared bien construida.

Con la expulsión de Embolo por doble amarilla luego de simular una falta de Paredes, el encuentro se inclinó definitivamente para el lado de la Selección. El conjunto de Lionel Scaloni se hizo dueño del juego, pero le costó entrar a la defensa suiza. Hasta que una joya de otro partido de Julián Álvarez en el segundo tiempo de la prórroga destrabó el resultado y se terminó el partido. Lautaro Martínez firmó el 3-1 en el cierre y se armó la fiesta en Kansas City. El próximo miércoles, en Atlanta, Argentina versus Inglaterra. Sí, a 40 años del día que Diego Maradona hizo historia en el Azteca.

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El boletín de la selección argentina ante Suiza:

Emiliano Martínez (7): Cuando el equipo lo necesitó, el arquero de la Selección volvió a responder y tuvo varias atajadas importantes. No pudo hacer nada en el gol de Suiza.

Nahuel Molina (5): Mejoró en ataque, pero volvió a tener complicaciones en el sector defensivo. El empate de los suizos vino por su costado.

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Cuti Romero (7): Otro partido sólido del marcador central del conjunto argentino. Tuvo cortes decisivos cuando el combinado europeo tenía la pelota. Volvió a salir por Otamendi.

Lisandro Martínez (7): De lo mejor del seleccionado, otra vez. Licha ganó la mayoría de los duelos y fue claro en la salida cuando Argentina se quedó con un futbolista más. Y casi termina el partido en los 90 con una pirueta que le tapó el guardameta suizo.

Nicolás Tagliafico (5): Oficio para defender. El lateral izquierdo volvió a ser titular y cumplió. Fue reemplazado por Nicolás González.

Rodrigo De Paul (5): Estuvo más fino con la pelota que los partidos anteriores, pero no alcanzó el nivel que exhibió en 2022.

Mundial 2026 - Argentina - Suiza
Julián Álvarez, la figura del triunfo de la Selección para clasificar a las semifinales del Mundial (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Leandro Paredes (6): Volvió a ser el eje del equipo en el mediocampo y circuló bien la pelota. Fue protagonista de la jugada que terminó con la expulsión de Embolo por simular. Salió con una molestia física y habrá que ver su evolución de cara al duelo contra Inglaterra.

Alexis Mac Allister (6): Arrancó el partido de gran forma e hizo un desmarque clave en un córner para poner el 1-0 para la Selección. Luego sostuvo el rendimiento todo el partido.

Enzo Fernández (5): El volante del Chelsea volvió a tener un partido discreto y no logró sumarse al juego del equipo en el mediocampo, más allá de algunos destellos de su talento.

Lionel Messi (6): Movedizo y activo, el capitán argentino estuvo bien marcado por la defensa de los suizos. Como sucedió en el duelo ante Egipto, intentó cambiar de posición para sumarse al juego del equipo. Intentó siempre.

Julián Álvarez (8): Clave en el primer tiempo para presionar a los defensores. Como el rival jugó alto y adelantó líneas, corrió cada balón largo que le lanzó Dibu Martínez. Pero lo mejor de la noche salió desde el pie derecho de La Araña, que emuló el fantástico gol que le hizo al Real Madrid en el Santiago Bernabéu para destrabar un partido complicadísimo. Ahora sí, Julián, llegó el primero en la Copa del Mundo… ¡Y qué necesario!

Nicolás González (5): Ingresó por Tagliafico y no fue tan punzante como en su ingreso ante los egipcios.

Lautaro Martínez (6): Se sumó al ataque cuando Suiza se quedó con 10 y definió el partido con un toque sutil a la red. El Toro volvió a aparecer y marcó su segundo gol en el Mundial.

Gonzalo Montiel (5): Ingresó por Molina, claramente fatigado.

Thiago Almada (6): Buen ingreso del volante ofensivo del Atlético de Madrid. Estuvo incisivo en el costado izquierdo y tuvo un disparo desde afuera que pasó cerca.

Nicolás Otamendi: Jugó los minutos finales por Cuti Romero.

Flaco López: Jugó los minutos finales por Paredes y tocó para Julián Álvarez en su conquista clave.

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