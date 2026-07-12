Javier Milei celebró la agónica clasificación de la selección argentina a semifinales tras la victoria ante Suiza

Milei volvió a mostrar su apoyo a la selección argentina de fútbol (REUTERS)

El presidente Javier Milei celebró la clasificación de la selección argentina a semifinales con un mensaje breve y enfático en la red social X. Después de que el equipo de Lionel Scaloni tuviera que jugar el alargue contra la selección de Suiza, el próximo miércoles se enfrentará a Inglaterra.

Tras la victoria por 3 a 1 en los cuartos de final, el mandatario escribió desde su perfil personal: “VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”, apenas concluyeron los 120 minutos de juego. Pese a que solo habían pasado unos minutos, la publicación rápidamente generó repercusiones y fue replicada por otros usuarios, que celebraron el pase de la albiceleste a la siguiente ronda.

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Luego de que el partido finalizara con un empate 1 a 1 en los 90 minutos, el encuentro entró en período de alargue. El partido, que se mantuvo igualado tras los goles de Alexis Mac Allister y Dan Ndoye, se definió en el minuto 112 gracias a una destacada actuación de Julián Álvarez.

El delantero, apodado la Araña, recibió un pase de José Manuel López en la frontal del área y, tras un enganche hacia el medio, ejecutó un remate potente que se incrustó en el ángulo del arco defendido por Gregor Kobel. Casi al término del partido, Lautaro Martínez sentenció el resultado con un tanto al minuto 120+1, asegurando el pase de Argentina a semifinales.

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El mensaje de Javier Milei tras la victoria de la selección argentina

De esta manera, los cruces por la ronda de semifinales quedaron definidos por Argentina vs. Inglaterra y Francia vs. España. Mientras que la primera llave se jugará el miércoles 15 de julio a las 16.00 (hora de Argentina) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, la segunda se disputará el martes 14 de julio en el Dallas Stadium.

Finalmente, los perdedores de ambas semifinales jugarán por el tercer puesto el sábado 18 de julio en el Miami Stadium, mientras que la final del Mundial 2026 será el domingo 19 de julio a las 16.00 (hora Argentina) en el MetLife Stadium de New York/New Jersey.

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No se trata de la primera vez que el jefe de Estado demuestra seguir al pie del cañón los partidos de la albiceleste. De hecho, hace algunos días habló sobre cómo vivió la histórica remontada contra la selección de Egipto en octavos de final.

Con la voz quebrada, relató que vivió el partido en la Quinta de Olivos junto a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. “Lloré, me emocioné hasta las pelotas, Gabriel. Dale, ni me lo preguntes, es obvio”, afirmó el mandatario en diálogo con el periodista Gabriel Anello de Radio Mitre.

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El festejo de Julián Álvarez luego de haber marcado el 2 a 1 sobre Suiza (Europa Press)

Tras reconocer que ambos sufrieron durante el desarrollo del encuentro, elogió el temple del equipo argentino. “Demostraron que no nos tienen que dar por muertos nunca”, aseguró.

Milei, quien en su juventud fue arquero en las divisiones menores de Chacarita Juniors, ofreció su análisis sobre el desarrollo del partido. “Era injusto el resultado y estábamos controlando el partido; nos encontramos con dos contras que nos vacunaron. No nos van a dar por muertos nunca. Hicimos una remontada histórica”, afirmó.

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“Este grupo no se dio por vencido en ningún momento, siguió peleando, buscando, resurgimos, renacimos y hemos podido revertir esta situación”, manifestó el mandatario, para luego añadir: “La reputa madre, ¿por qué tuvimos que sufrir así?”.

La selección argentina se enfrentará contra Inglaterra el próximo miércoles en semifinales (REUTERS)

Sin embargo, insistió en que el equipo argentino mostró una resiliencia excepcional. “Estos jugadores son dignos de admiración. Mostraron que nunca hay que rendirse. Nunca se dio una remontada de tres goles faltando diez minutos”, subrayó.

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Por otro lado, Milei se refirió de manera especial a Lionel Messi, de quien se declara ferviente admirador. “La realidad es que todo el mundo sabe que soy termo de Messi, la paso muy mal cuando está desencontrado, cuando pasan cosas como la de hoy en el penal”, confesó el presidente, para luego reconocer que “el arquero de Egipto tuvo una actuación extraordinaria”.

El arquero egipcio logró detener el disparo de Messi, lo que mantuvo en suspenso el marcador y contribuyó al dramatismo del encuentro. A pesar de ese revés, Argentina consiguió revertir el resultado en los minutos finales, logrando una remontada inédita en la historia de los octavos de final del torneo.

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