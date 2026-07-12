Guatemala

El gobierno de Guatemala reúne a tres figuras del deporte en la campaña Nutrir es Avanzar y coordina acciones

La iniciativa ya cuenta con Ana Lucía Martínez, Gustavo Velásquez y José Manuel Contreras, y articula instituciones y autoridades locales para acercar servicios en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, Esquipulas, Chiquimula y San Juan Sacatepéquez

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Un hombre sujeta un documento, una mujer firma un documento, y otra mujer y un hombre mayor sostienen carteles.
La estrategia Nutrir es Avanzar ya reúne a Ana Lucía Martínez, Gustavo Velásquez y José Manuel Contreras como figuras del deporte guatemalteco.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia Nutrir es Avanzar sumó al exfutbolista José Manuel Contreras como embajador el 10 de julio de 2026, en una nueva etapa con la que el Gobierno de Guatemala busca ampliar su campaña contra la desnutrición infantil y reforzar entre más familias la importancia de la nutrición durante los primeros mil días de vida, un periodo que define el crecimiento y el desarrollo de la niñez.

Con esta incorporación, la iniciativa ya reúne a tres figuras públicas del deporte guatemalteco: la futbolista Ana Lucía Martínez, el comentarista deportivo Gustavo Velásquez y Contreras. La estrategia está presente en Santa Lucía Cotzumalguapa, en Escuintla, Esquipulas, Chiquimula y en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, donde articula acciones entre instituciones y autoridades locales para acercar servicios a la población.

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La vicepresidenta Karin Herrera presidió la oficialización de Contreras y vinculó su llegada con el alcance público que puede tener el mensaje. “Su compromiso, su voz y los mensajes que se puedan transmitir son una ventana de oportunidad para llegar a todos esos guatemaltecos que lo siguen. La primera infancia merece que ‘juguemos el partido por ellos’, merece que ‘anotemos ese gol’, que contribuya a reducir y ganarle a la desnutrición infantil”, afirmó.

La respuesta directa del Gobierno a ese problema es Nutrir es Avanzar, una estrategia liderada por la Vicepresidencia de la República para prevenir y reducir la desnutrición aguda. Su diseño combina trabajo entre instituciones estatales, municipalidades, sector privado, universidades y organismos de cooperación.

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Dos mujeres de pie, una bandera de Guatemala, dos pancartas azules con el texto Nutrir es Avanzar, una de las mujeres sostiene un documento
Vicepresidenta de Guatemala Karin Herrera y Ana Lucía Martínez como embajadora del programa Nutrir es Avanzar (Vicepresidencia de la República de Guatemala)

<b>La estrategia combina salud, educación, agricultura y saneamiento</b>

La iniciativa reúne acciones de salud, educación, agricultura, protección social y acceso a agua y saneamiento. El objetivo es atender de forma simultánea las distintas causas de la desnutrición, no solo sus efectos inmediatos.

Herrera sostuvo que “el problema de la desnutrición aguda nos afecta como país y bajo ninguna circunstancia podemos aceptarla como parte de la vida cotidiana”. La campaña de sensibilización apunta a instalar ese mensaje en el debate público con voceros de alta visibilidad.

Velásquez resumió ese respaldo con una frase breve: “Juntos levantamos la voz por Nutrir es Avanzar”. Martínez, por su parte, reafirmó su adhesión a la campaña: “Hoy nos une una causa noble”.

Un hombre con traje azul y una mujer con traje azul claro posan de pie. Ambos llevan un pin de bus azul. El hombre sostiene un documento con texto
La estrategia Nutrir es Avanzar ya reúne a Ana Lucía Martínez, Gustavo Velásquez y José Manuel Contreras como figuras del deporte guatemalteco. (Vicepresidencia de la República de Guatemala)

Los nuevos embajadores llegan desde trayectorias consolidadas en el deporte

Martínez se vinculó al fútbol desde niña en equipos como Estudiantes, Colegio Viena Guatemalteco y Club Social y Deportivo Municipal, que fue su primer club federado. A los 17 años realizó pruebas en la selección sub-20 de Guatemala y quedó incluida en el listado oficial.

Más tarde se incorporó a la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Guatemala, donde fue 3 veces goleadora y 6 veces campeona nacional. En 2009 también fue seleccionada en un casting para protagonizar el largometraje Un día de Sol, presentado por primera vez en 2010 en el XIII Festival Ícaro de Cine y Video.

Gustavo Adolfo Velásquez desarrolló su carrera en el periodismo escrito, radial y televisivo. Tiene más de 50 años en el periodismo deportivo, nació el 1 de mayo de 1951 y comenzó su vínculo con el fútbol como jugador en las categorías especiales de Cementos Novella y Aurora FC, antes de dejar esa etapa para trabajar y ayudar económicamente en su hogar.

Dos personas sonrientes sostienen carteles con texto, un signo más, un autobús y un corazón. Detrás, la bandera de Guatemala y un banner
La estrategia Nutrir es Avanzar ya reúne a Ana Lucía Martínez, Gustavo Velásquez y José Manuel Contreras como figuras del deporte guatemalteco. (Vicepresidencia de la República de Guatemala)

Contreras, conocido como “El Moyo”, cerró su carrera profesional tras el Torneo Clausura 2026 con Comunicaciones F.C.. El mediocampista anunció su retiro definitivo el 1 de mayo de 2026, después de más de 20 años de trayectoria activa, y su partido de despedida quedó programado para el 17 de julio de 2026 con la participación de figuras del fútbol nacional.

Tras su retiro, no se descarta que continúe vinculado a Comunicaciones F.C. en tareas técnicas o dirigenciales. Su incorporación a Nutrir es Avanzar lo convierte en el embajador más reciente de una estrategia que busca usar el peso público del deporte para llevar el mensaje de prevención de la desnutrición infantil a más hogares guatemaltecos.

El Gobierno sostiene que la desnutrición aguda infantil constituye un desafío estructural que limita el potencial de desarrollo de las comunidades y afecta de forma directa el derecho de niñas y niños a crecer con dignidad. Bajo ese diagnóstico, la Vicepresidencia impulsa un esquema de corresponsabilidad entre instituciones públicas, cooperación internacional, comunidades, universidades, iglesias y empresas privadas.

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