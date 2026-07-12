Qué factores explican el “riesgo excepcional” de incendios forestales en Francia durante este verano

Francia enfrenta un verano con “riesgo excepcional” de incendios forestales y millones de personas bajo amenaza (REUTERS/Stephane Mahe)

Francia atraviesa uno de los veranos más peligrosos de los últimos años, con un “riesgo excepcional” de incendios forestales que mantiene en alerta a buena parte del país.

La combinación de olas de calor sucesivas, suelos más secos que nunca y un aumento en la actividad humana durante las vacaciones ha dejado a millones de personas y a vastas zonas rurales bajo amenaza directa.

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Las autoridades han desplegado planes de emergencia, han adelantado el cierre de monumentos icónicos y han cancelado eventos masivos, mientras los expertos advierten que la situación podría agravarse en los próximos días.

Un avión de extinción de incendios lanza agua sobre un incendio forestal en Ille-sur-Tet, cerca de Perpiñán, Francia (REUTERS/Alexandre Dimou)

Según el servicio meteorológico nacional oficial de Francia, Météo-France, una masa de aire muy caliente permanecerá estancada sobre el país durante varios días, principalmente desde el centro-oeste hasta el centro-este, pasando por la región de Isla de Francia, lo que genera un episodio de calor duradero, intenso y generalizado. Las temperaturas han alcanzado este sábado los 40°C en varios departamentos, y la alerta roja cubría a más de 22 millones de personas.

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París y su región han sido declaradas en alerta máxima por segunda vez en solo tres semanas, un hecho inédito. El calor extremo ha obligado a cerrar anticipadamente lugares emblemáticos como la Torre Eiffel y el Museo del Louvre, además de cancelar los fuegos artificiales del Día de la Bastilla. El Gobierno activó el plan Orsec para episodios de calor extremo, habilitando centros climatizados y espacios de refresco para la población más vulnerable.

La combinación de olas de calor, sequía extrema y actividad humana eleva el peligro en amplias zonas rurales (REUTERS/Stephane Mahe)

Los suelos franceses han alcanzado niveles históricos de sequía, superando incluso los registros críticos de años recientes.

De acuerdo con Météo-France, el déficit de lluvias junto a las temperaturas excepcionales desde finales de mayo ha agravado la sequedad del terreno, dejando a bosques y zonas rurales en condiciones ideales para la propagación del fuego.

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El organismo meteorológico advierte que la falta de humedad y la presencia de vegetación seca favorecen la expansión rápida de cualquier foco, incluso con una chispa mínima. Es decir, los incendios pueden iniciarse y propagarse con extrema facilidad en este contexto.

El factor humano: principal causa de los incendios

Aunque el clima es determinante, la mayoría de los incendios no se explican solo por causas naturales. El propio presidente Emmanuel Macron lo subrayó en un mensaje publicado este sábado en X: “Nueve de cada diez incendios son causados ​​por la actividad humana. Una fracción de segundo de falta de atención puede amenazar a las familias, poner en peligro a quienes nos protegen y destruir nuestros paisajes. Todos tenemos una responsabilidad. Mantengámonos alerta. A nuestros bomberos: nuestro agradecimiento y apoyo.”

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Las autoridades francesas han detenido a varios sospechosos de provocar fuegos y han reforzado los controles en zonas rurales y periurbanas.

Las autoridades francesas han activado planes de emergencia y han cerrado monumentos y suspendido eventos masivos

La coincidencia de la ola de calor con el inicio de las vacaciones agrava el riesgo. Millones de personas se desplazan por todo el país, llenan zonas de esparcimiento y aumentan la presión sobre los bosques y áreas naturales. Fogatas, colillas y otras imprudencias humanas se convierten en detonantes de emergencias que pueden crecer rápidamente fuera de control.

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Impacto inmediato: evacuaciones, cancelaciones y presión sobre el sistema de emergencia

El “riesgo excepcional” de incendios forestales ya tiene consecuencias concretas. Más de 25.000 hectáreas han ardido en lo que va de 2026, casi el doble que el año pasado. Las altas temperaturas han obligado a evacuar zonas rurales, modificar etapas del Tour de Francia y suspender celebraciones públicas. Según cifras oficiales, la ola de calor de junio provocó más de 2.000 muertes adicionales y un incremento del 20% en los ahogamientos, datos que muestran el impacto múltiple de este fenómeno.

Los bomberos franceses, desplegados en todo el país, enfrentan jornadas extenuantes y condiciones extremas. El apoyo social y político se expresa en mensajes públicos como el de Macron, pero también en la provisión de recursos y refuerzos para los equipos de emergencia.

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Más de 22 millones de personas están bajo alerta roja por temperaturas que superan los 40°C en varios departamentos (EFE/Edgar Sapiña Manchado)

Météo-France advierte que el episodio de calor y sequía persistirá al menos hasta mediados de julio, con posibilidad de extenderse y agravarse con el paso de los días. Las autoridades insisten en la vigilancia ciudadana y en la necesidad de extremar los cuidados en zonas rurales y boscosas.

Las proyecciones climáticas sugieren que estas condiciones podrían convertirse en la norma para los veranos franceses si no se logran cambios estructurales en la gestión del territorio y en la reducción de emisiones. En palabras del instituto meteorológico, la salud de la población y la seguridad de los entornos naturales dependerán cada vez más de la adaptación al cambio climático y de la responsabilidad colectiva frente al fuego.

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