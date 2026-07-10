Tiene 74 años, empezó a practicar fingerboard en la pandemia y hoy es una de las figuras más queridas de la disciplina

Néstor Videla empezó a practicar fingerboard durante la pandemia, cuando su hijo le enseñó los primeros trucos en su casa

A los 74 años, Néstor Videla se volvió una cara conocida de la patineta de dedos, una disciplina que empezó a practicar durante la pandemia y que hoy lo conecta con chicos, familias y seguidores en redes sociales.

Videla, metalúrgico jubilado, se hizo conocido dentro del fingerboard después de empezar “en la pandemia”, cuando estaba encerrado en su casa y su hijo, que ya practicaba, le enseñó los primeros trucos. Desde entonces, ganó visibilidad con videos de maniobras en redes y quedó asociado a una escena en la que conviven niños, padres y aficionados.

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En diálogo con Infobae en Vivo contó el comienzo en esta afición “Mi hijo incursionaba ya en esta disciplina y, en la pandemia, al estar encerrado, me enseñó un par de trucos que son prácticamente los primeros que se sacan, que es el ollie”. En continuidad explicó: ”Ahí empezó a trascender mi fama".

Cómo practica y dónde se reúne la comunidad del fingerboard

Durante la demostración, Videla explicó que la patineta de dedos reproduce en pequeño los movimientos del skate. “O sea, esto es prácticamente la imitación perfecta de un skate. Tiene los mismos componentes. Nada más que es en miniatura”.

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A los 74 años, Néstor Videla se convirtió en una figura reconocida del fingerboard y sumó millones de reproducciones en redes sociales (Captura de video)

Sobre los obstáculos y pistas, contó que algunas estructuras son transportables para hacer exhibiciones, pero que en Buenos Aires también existe un lugar de encuentro estable. “Las casas que se dedican a esto. Yo voy ahí y ahí sí tienen todas las mesas, las réplicas de un skatepark en miniatura”.

Videla precisó que esas pistas miden entre dos metros y medio y tres metros, y que hay varias para practicar. “Es gratis porque la gente va, todos los días abre y los chicos van a practicar gratis. No solamente de finger, sino también de skate”.

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El jubilado dijo que casi siempre asiste los sábados junto a su hijo, que lo acompaña en los traslados. “Se llena de pibes. Es impresionante la cantidad de pibes que van, pero van acompañados por los padres. Que se ponen a tomar mate mientras los chicos juegan”.

Ese ambiente, según su relato, tiene un rasgo que le llama la atención. “El papá siempre enseña al hijo. Acá pasa distinto, porque todos los chicos de siete, ocho años están con el papá y les están enseñando ellos al papá”.

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Cómo se volvió viral y ganó seguidores

Videla dijo que nunca imaginó el alcance que tendría su exposición en internet. “Esto me vino de arriba, porque yo no esperaba tener tanta trascendencia”.

Atribuyó esa expansión a una mezcla de contexto y singularidad personal. “En el momento en de la pandemia esto evolucionó un montón. Y por la edad que tenía, fue que se hizo viral rápidamente. Empezaron a volar las redes”.

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El primer impulso, contó, llegó con un video simple. “Subí un truco, el primer truco, que es el ollie, que es poder levantar con los dos dedos la tabla. Y bueno, eso pegó”.

Detrás de esos videos está su hijo, a quien menciona como pieza central de esa difusión. “Es el que siempre me acompaña”. Y añadió: “Él maneja la firma. Para mí es el mejor filmer de finger. Él le pone slow para que se vea, porque vos lo hacés rápido y la gente no aprecia el truco”.

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Sobre el alcance de sus cuentas, la conversación dejó cifras contradictorias, con menciones a 224.000 y luego a 27.000 seguidores. Más allá de ese dato, Videla sostuvo que recibe mensajes “de todo el mundo” y que algunas reproducciones llegaron a dos millones y cuatro millones.

El propio Videla describió así ese impacto: “No lo puedo creer, no lo puedo creer. Es algo apasionante”. También mencionó regalos y canjes ligados a su popularidad.

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La afición que le dio fuerzas y lo acercó a nuevas generaciones

Explicó que el vínculo con los chicos es una de las partes centrales de esta experiencia. “Los chicos te transmiten un amor, una cosa increíble. Aparte los mensajes que tenés de todo el mundo. Te mandan el audio los nenitos, que a veces les cuesta hablar bien porque son chiquititos.

Videla también resumió esa relación con una frase breve: “Esto me da vida”. Y al hablar de su rutina familiar, se definió así: “Soy un abuelo”, antes de contar que junto con su esposa cuida a sus nietos y los lleva al colegio mientras sus hijos trabajan.

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Hoy, entre pistas en miniatura, videos y encuentros con chicos que lo reconocen, Videla proyecta esa misma energía hacia adelante. Habla de esta etapa como una fuerza que lo empuja a sostener su entusiasmo y su cercanía con quienes lo siguen.

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