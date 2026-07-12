El Salvador

El Gobierno de El Salvador instala un hospital humanitario en La Guaira tras los sismos

La unidad temporal fue montada en la avenida principal de Playa Grande para enfrentar la emergencia por el doble movimiento telúrico del 24 de junio, con personal sanitario y atención continua para damnificados

Guardar
Google icon
La ayuda atiende día y noche a damnificados por los sismos en Venezuela e incluye apoyo psicológico, estabilización de casos graves, entrega de insumos esenciales y consultas para animales domésticos lesionados. (Imagen de cortesía)
La ayuda atiende día y noche a damnificados por los sismos en Venezuela e incluye apoyo psicológico, estabilización de casos graves, entrega de insumos esenciales y consultas para animales domésticos lesionados. (Imagen de cortesía)

El Gobierno de El Salvador ha instalado un hospital humanitario en la avenida principal de Playa Grande, en el estado de La Guaira, para atender la emergencia provocada por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio. Esta acción responde a una instrucción directa del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien mantiene un monitoreo permanente de la situación y coordina el envío de ayuda para socorrer a la población venezolana, según reportó el gobierno salvadoreño, en un comunicado de prensa.

Personal de rescate y médico, incluyendo miembros de la Cruz Roja, descarga equipos y suministros médicos de camiones. En el exterior de una estructura de carpas blancas con banderas, se observa la movilización de personal. Se muestran cajas de medicinas y un médico examinando a una mujer de edad avanzada. Un miembro del equipo transporta una jaula metálica. Las escenas corresponden a un operativo de asistencia humanitaria y atención sanitaria establecido en un área urbana.

El hospital temporal busca aliviar el colapso del sistema de salud local en una de las zonas más afectadas por la actividad sísmica, según informó el gobierno. El contingente salvadoreño, conformado por médicos, paramédicos y un equipo de veterinarios, ofrece atención las 24 horas del día para la población, y en horario de 8:00 a 18:00 para mascotas y animales domésticos.

PUBLICIDAD

Entre los servicios que presta la infraestructura sanitaria destacan el registro y triaje, la atención médica general y especializada, la estabilización de pacientes en estado crítico, el apoyo psicológico a sobrevivientes y familiares, y la consulta veterinaria para animales lesionados o desprotegidos. El Salvador implementó este operativo como parte de una estrategia integral, que incluye la distribución masiva de alimentos, medicamentos e insumos de primera necesidad.

El Salvador instaló un hospital humanitario en Playa Grande, La Guaira, tras el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio. (Imagen de cortesía)
El Salvador instaló un hospital humanitario en Playa Grande, La Guaira, tras el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio. (Imagen de cortesía)

Desde el inicio de la emergencia, las brigadas salvadoreñas participaron en la búsqueda y rescate de personas atrapadas, así como en la remoción de escombros en vías principales y estructuras colapsadas, con el objetivo de restablecer la movilidad y la seguridad en la zona, detalló el comunicado. El Gobierno de El Salvador ha destacado que estas acciones buscan contener brotes epidemiológicos y asegurar la continuidad de tratamientos médicos entre la población afectada.

PUBLICIDAD

El presidente de El Salvador reafirmó el compromiso de su país con la solidaridad internacional y la asistencia humanitaria, aportando recursos técnicos, humanos y logísticos para mitigar las consecuencias de la catástrofe en Venezuela. Las autoridades venezolanas han agradecido públicamente el apoyo recibido y señalaron que el hospital de campaña representa un refuerzo sustancial para la atención de los damnificados.

Entre las informaciones de interés, el hospital humanitario ofrece atención integral las 24 horas, mientras que la consulta veterinaria funciona de 8:00 a 18:00. Además, el operativo de El Salvador contempla la entrega de medicamentos esenciales para prevenir brotes y asegurar tratamientos en curso.

De acuerdo con el comunicado, el despliegue salvadoreño continuará en la zona hasta que se restablezcan condiciones mínimas de normalidad en los servicios de salud y asistencia social de La Guaira.

El contingente de El Salvador incluye médicos, paramédicos y veterinarios, con atención las 24 horas para la población y de 8:00 a 18:00 para mascotas. (Imagen de cortesía)
El contingente de El Salvador incluye médicos, paramédicos y veterinarios, con atención las 24 horas para la población y de 8:00 a 18:00 para mascotas. (Imagen de cortesía)

Aumentan a 4.333 los muertos por el doble terremoto en Venezuela tras el hallazgo de 215 nuevos cuerpos

La cifra de fallecidos por el doble terremoto que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 4.333 tras el hallazgo de 215 nuevos cuerpos, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Durante una rueda de prensa, Rodríguez señaló que los equipos de rescate continúan trabajando en las zonas más afectadas, donde aún persisten labores de búsqueda entre los escombros.

El doble sismo, que provocó la destrucción de numerosas viviendas e infraestructura en varios estados, ha dejado miles de personas desplazadas y comunidades enteras en situación de emergencia. Las autoridades mantienen desplegados operativos de asistencia humanitaria, mientras que hospitales y centros de atención médica permanecen en alerta ante el elevado número de heridos.

Temas Relacionados

VenezuelaTerremotoAyuda humanitariaSistema de salud

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala: Importación de 3.000 toneladas métricas de etanol llega a Puerto Santo Tomás de Castilla

El buque BONITA AKI arribó desde Estados Unidos y abrió el plan del Ministerio de Energía y Minas para preparar la mezcla con 10% de alcohol y 90% de nafta destinada al mercado

Guatemala: Importación de 3.000 toneladas métricas de etanol llega a Puerto Santo Tomás de Castilla

Panamá vive un año de mayor rotación laboral: suben las renuncias y también los nuevos empleos

Panamá Oeste concentra el mayor número de dimisiones, mientras las empresas mantienen un ritmo de contratación superior al registrado durante 2025.

Panamá vive un año de mayor rotación laboral: suben las renuncias y también los nuevos empleos

El Salvador reporta producción de hortalizas, maíz y frijol con Programa de Aumento a la Producción

El ministro de Agricultura, Óscar Domínguez, informó que en la “siembra de primera” se proyectan más de 11 millones de quintales de maíz y cerca de 900,000 quintales de frijol

El Salvador reporta producción de hortalizas, maíz y frijol con Programa de Aumento a la Producción

La región coordina en Guatemala una respuesta económica ante la incertidumbre global

Las autoridades de Centroamérica, Panamá y República Dominicana acordaron con el CAPTAC-DR y el Fondo Monetario Internacional alinear posturas ante choques externos, con énfasis en atraer capital productivo y actualizar estadísticas

La región coordina en Guatemala una respuesta económica ante la incertidumbre global

Doce días sin rastro de monseñor Juan Abelardo Mata tras ser presuntamente liberado por el régimen nicaragüense

El paradero desconocido del obispo Juan Abelardo Mata y la presión sobre laicos ponen en evidencia la escalada de hostigamiento y restricciones sobre la Iglesia bajo el gobierno de Daniel Ortega

Doce días sin rastro de monseñor Juan Abelardo Mata tras ser presuntamente liberado por el régimen nicaragüense

TECNO

Quién es MrBeast y por qué tiene tanto dinero haciendo videos en YouTube

Quién es MrBeast y por qué tiene tanto dinero haciendo videos en YouTube

“Robots asesinos” con IA en el campo de batalla: el debate “moralmente repugnante” de la ONU

YouTube en Colombia: los 10 videos que son tendencia este sábado

Cuando una foto deja de ser un recuerdo: probamos la IA del HONOR 600 para animar imágenes del Mundial

Meta tendría preparado un dispositivo que graba audio y toma fotos automáticamente

ENTRETENIMIENTO

Mick Jagger habla del costo psicológico de ser una estrella mundial: “Tu estado mental queda permanentemente dañado”

Mick Jagger habla del costo psicológico de ser una estrella mundial: “Tu estado mental queda permanentemente dañado”

Las críticas a ‘La Odisea’ no preocupan a Christopher Nolan: “Recuerda que pasé 10 años lidiando con Batman”

La revelación de Maya Hawke: “Le doy mucho crédito a la película original de ‘Los juegos del hambre’ por inspirarme a querer ser actriz”

Quién era Kauana Bilhar, la influencer brasileña que cayó desde el piso 27 de un edificio en Dubái

El live-action de Moana recaudó menos de 46 millones de dólares en su estreno y quedó por debajo de las expectativas

MUNDO

EN VIVO | El Ejército de EEUU completó una nueva ronda de ataques contra Irán y alcanzó 140 objetivos con “municiones de precisión”

EN VIVO | El Ejército de EEUU completó una nueva ronda de ataques contra Irán y alcanzó 140 objetivos con “municiones de precisión”

Al menos 2 muertos y 6 heridos en un tiroteo en Canadá: el atacante está prófugo

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra objetivos militares del régimen de Irán

Zelensky pidió a EEUU y Europa acelerar la asistencia de defensa tras un nuevo ataque masivo ruso contra Ucrania

Irán aumenta la tensión con EEUU: la Guardia Revolucionaria anunció el cierre del estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso”