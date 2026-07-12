El Gobierno de El Salvador instala un hospital humanitario en La Guaira tras los sismos

La ayuda atiende día y noche a damnificados por los sismos en Venezuela e incluye apoyo psicológico, estabilización de casos graves, entrega de insumos esenciales y consultas para animales domésticos lesionados. (Imagen de cortesía)

El Gobierno de El Salvador ha instalado un hospital humanitario en la avenida principal de Playa Grande, en el estado de La Guaira, para atender la emergencia provocada por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio. Esta acción responde a una instrucción directa del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien mantiene un monitoreo permanente de la situación y coordina el envío de ayuda para socorrer a la población venezolana, según reportó el gobierno salvadoreño, en un comunicado de prensa.

Personal de rescate y médico, incluyendo miembros de la Cruz Roja, descarga equipos y suministros médicos de camiones. En el exterior de una estructura de carpas blancas con banderas, se observa la movilización de personal. Se muestran cajas de medicinas y un médico examinando a una mujer de edad avanzada. Un miembro del equipo transporta una jaula metálica. Las escenas corresponden a un operativo de asistencia humanitaria y atención sanitaria establecido en un área urbana.

El hospital temporal busca aliviar el colapso del sistema de salud local en una de las zonas más afectadas por la actividad sísmica, según informó el gobierno. El contingente salvadoreño, conformado por médicos, paramédicos y un equipo de veterinarios, ofrece atención las 24 horas del día para la población, y en horario de 8:00 a 18:00 para mascotas y animales domésticos.

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Entre los servicios que presta la infraestructura sanitaria destacan el registro y triaje, la atención médica general y especializada, la estabilización de pacientes en estado crítico, el apoyo psicológico a sobrevivientes y familiares, y la consulta veterinaria para animales lesionados o desprotegidos. El Salvador implementó este operativo como parte de una estrategia integral, que incluye la distribución masiva de alimentos, medicamentos e insumos de primera necesidad.

El Salvador instaló un hospital humanitario en Playa Grande, La Guaira, tras el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio. (Imagen de cortesía)

Desde el inicio de la emergencia, las brigadas salvadoreñas participaron en la búsqueda y rescate de personas atrapadas, así como en la remoción de escombros en vías principales y estructuras colapsadas, con el objetivo de restablecer la movilidad y la seguridad en la zona, detalló el comunicado. El Gobierno de El Salvador ha destacado que estas acciones buscan contener brotes epidemiológicos y asegurar la continuidad de tratamientos médicos entre la población afectada.

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El presidente de El Salvador reafirmó el compromiso de su país con la solidaridad internacional y la asistencia humanitaria, aportando recursos técnicos, humanos y logísticos para mitigar las consecuencias de la catástrofe en Venezuela. Las autoridades venezolanas han agradecido públicamente el apoyo recibido y señalaron que el hospital de campaña representa un refuerzo sustancial para la atención de los damnificados.

Entre las informaciones de interés, el hospital humanitario ofrece atención integral las 24 horas, mientras que la consulta veterinaria funciona de 8:00 a 18:00. Además, el operativo de El Salvador contempla la entrega de medicamentos esenciales para prevenir brotes y asegurar tratamientos en curso.

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De acuerdo con el comunicado, el despliegue salvadoreño continuará en la zona hasta que se restablezcan condiciones mínimas de normalidad en los servicios de salud y asistencia social de La Guaira.

El contingente de El Salvador incluye médicos, paramédicos y veterinarios, con atención las 24 horas para la población y de 8:00 a 18:00 para mascotas. (Imagen de cortesía)

Aumentan a 4.333 los muertos por el doble terremoto en Venezuela tras el hallazgo de 215 nuevos cuerpos

La cifra de fallecidos por el doble terremoto que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 4.333 tras el hallazgo de 215 nuevos cuerpos, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Durante una rueda de prensa, Rodríguez señaló que los equipos de rescate continúan trabajando en las zonas más afectadas, donde aún persisten labores de búsqueda entre los escombros.

El doble sismo, que provocó la destrucción de numerosas viviendas e infraestructura en varios estados, ha dejado miles de personas desplazadas y comunidades enteras en situación de emergencia. Las autoridades mantienen desplegados operativos de asistencia humanitaria, mientras que hospitales y centros de atención médica permanecen en alerta ante el elevado número de heridos.

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