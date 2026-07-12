De la “Mano de Dios” al partido mundialista que cambió el reglamento: todos los enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra

Diego Maradona a punto de concretar el "Gol del Siglo" en el estadio Azteca (Action Images/Juha Tamminen/Foto de archivo)

La selección argentina venció 3-1 a Suiza en Kansas City y clasificó a las semifinales del Mundial 2026. Allí, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra en Atlanta, en un nuevo capítulo de una de las rivalidades históricas del fútbol internacional.

El historial entre la Albiceleste y Los Tres Leones abarca 15 enfrentamientos oficiales y amistosos. El último fue en 2005. La estadística favorece a los europeos, con seis victorias. Los campeones del mundo ganaron en tres ocasiones, mientras que las seis restantes terminaron empatados.

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El primer registro se remonta al 9 de mayo de 1951, en el estadio de Wembley. Mario Boyé adelantó a los sudamericanos, pero Stan Mortensen y Jackie Milburn le dieron el triunfo al local. La actuación de Miguel Ángel Rugilo le valió el apodo de “el León de Wembley”. Dos años después, en Buenos Aires, Argentina logró su primera victoria con goles de Ernesto Grillo y Rodolfo Micheli. El segundo encuentro de esa serie, interrumpido por la lluvia, quedó igualado sin goles.

En la Copa del Mundo de 1962, el primer cruce mundialista resultó en victoria inglesa por 3-1 en Rancagua, Chile. Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves marcaron para los europeos, mientras que José Sanfilippo descontó para el combinado nacional.

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Dos años más tarde, en el Maracaná, Alfredo Rojas le dio la victoria al equipo sudamericano en la Copa de las Naciones. Poco después llegó un duelo icónico.

La Expulsión De Rattin En Argentina-inglaterra Del Mundial 66

El 23 de julio de 1966, en el estadio de Wembley, se disputó uno de los partidos que selló la rivalidad. Por los cuartos de final del Mundial, la expulsión de Antonio Rattín marcó el desarrollo del encuentro. En una época sin tarjetas, el árbitro alemán Rudolf Kreitlein anotó la sanción en su libreta tras un episodio de incomunicación y desconfianza. Rattín resistió la salida, estrujó un banderín británico y fue recibido por el abucheo del público local. Con un hombre menos, Argentina finalmente cayó por 1-0 con gol de Geoff Hurst. El episodio impulsó la creación de las tarjetas amarilla y roja como sistema de sanción universal.

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El siguiente cruce mundialista se dio en 1986, en el Estadio Azteca. Fue por los cuartos de final, en un contexto marcado por la Guerra de Malvinas. Diego Maradona anotó los dos goles más célebres de la historia de los mundiales: el primero, con la mano, bautizado como la ”Mano de Dios”; el segundo, tras una corrida que la FIFA calificó como el “Gol del Siglo”.

En 1998, el choque se repitió en los octavos de final del Mundial de Francia. El encuentro en Saint-Étienne terminó empatado 2-2, con goles de Gabriel Batistuta, Javier Zanetti, Alan Shearer y Michael Owen.

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El desarrollo tuvo un quiebre en la expulsión de David Beckham tras una reacción ante Diego Simeone, antes de la definición por penales, donde Carlos Roa se convirtió en héroe bajo los tres palos.

La expulsión de David BEckham en el MUndial de 1998

La revancha inglesa llegó en Corea-Japón 2002, en la fase de grupos. Un penal convertido por Beckham decretó el 1-0 y dio pie a la eliminación temprana de la Argentina dirigida por Marcelo Bielsa, que no logró superar la primera ronda tras un empate con Suecia en la tercera fecha.

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El resto de los enfrentamientos incluye amistosos disputados en 1974, 1977, 1980, 1991, 2000 y 2005. Este último cotejo se disputó en Ginebra, Suiza, y concluyó con victoria inglesa por 3-2 gracias a los goles de Michael Owen y Wayne Rooney, mientras que Hernán Crespo y Walter Samuel marcaron para la Albiceleste.

TODOS LOS ARGENTINA-INGLATERRA

1- Amistoso 1951: Inglaterra 2-1 Argentina (Wembley, Londres, Inglaterra)

2- Amistoso 1953: Argentina 3-1 Inglaterra (Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina)

3- Amistoso 1953: Argentina 0-0 Inglaterra (suspendido por lluvia, Buenos Aires, Argentina)

4- Mundial 1962: Inglaterra 3-1 Argentina (fase de grupos, Rancagua, Chile)

5- Amistoso 1964: Argentina 1-0 Inglaterra (Copa de las Naciones, Maracaná, Río de Janeiro, Brasil)

6- Mundial 1966: Inglaterra 1-0 Argentina (cuartos de final, Wembley, Londres, Inglaterra)

7- Amistoso 1974: Inglaterra 2-2 Argentina (Londres, Inglaterra)

8- Amistoso 1977: Inglaterra 1-1 Argentina (Londres, Inglaterra)

9- Amistoso 1980: Inglaterra 3-1 Argentina (Wembley, Londres, Inglaterra)

10- Mundial 1986: Argentina 2-1 Inglaterra (cuartos de final, Estadio Azteca, Ciudad de México, México)

11- Amistoso 1991: Inglaterra 2-2 Argentina (Copa Stanley Rous, Wembley, Londres, Inglaterra).

12- Mundial 1998: Argentina 2-2 Inglaterra (octavos de final, Saint-Étienne, Francia; Argentina ganó por penales).

13- Amistoso 2000: Inglaterra 0-0 Argentina (Londres, Inglaterra).

14- Mundial 2002: Inglaterra 1-0 Argentina (fase de grupos, Sapporo, Japón).

15- Amistoso 2005: Inglaterra 3-2 Argentina (Ginebra, Suiza).